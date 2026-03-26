Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce echipă a fost propus fundașul Univeristății Craiova

Nicușor Bancu, cel mai bun „tricolor” în eșecul de la Istanbul, scor 0-1, cu Turcia, ar putea prinde transferul carierei. Negocieri între Giovanni Becali și Mihai Rotaru, patronul oltenilor
Cristian Măciucă
27.03.2026 | 00:00
Transferul lui Nicusor Bancu discutat de Mihai Rotaru si Giovanni Becali La ce echipa a fost propus fundasul Univeristatii Craiova
Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce echipă a fost propus fundașul Univeristății Craiova. FOTO: Fanatik
Nicușor Bancu (33 de ani) a făcut un meci excelent în Turcia – România 1-0. Fundașul stânga de la Universității Craiova a fost printre puținii remarcați din tabăra „tricolorilor” în înfrângerea de la Istanbul. Meciul cu turcii ar putea fi însă printre ultimele pentru Bancu la prima reprezentativă.

Se retrage Nicușor Bancu de la echipa națională? Ce ofertă are căpitanul Universității Craiova

FANATIK a aflat în exclusivitate că Nicușor Bancu (33 de ani) se gândește foarte serios să se retragă de la echipa națională. Din informațiile obținute de site-ul nostru, fundașul stânga de la U Craiova a vorbit despre acest lucru cu apropiații, dar nu a luat încă o decizie. El este însă foarte tentat să renunțe la prima reprezentativă. Un prim argument ar fi acela că urmează să împlineaască 34 de ani, iar când va fi următorul turneu final, Euro 2030, va avea 36 de ani.

Un al doilea argumente este că știe cât este greu să joci pe toate fronturile. Și campionat, și cupele europene, și echipa națională. Fundașul stânga oltean vrea să fie astfel concentrat total pe echipa de club și, din toamnă, să facă un sezon foarte bun în cupele europene. Iar un al treilea argument ar fi acela că, Andrei Borza (20 de ani) este unul dintre favoriții lui Gică Hagi, cel care ar urma să fie următorul selecționer al României.

„Eu l-am propus la Ludogoreț. Pe o sumă civilizat (n.r. – 1,5 milioane de euro?) Cam p-acolo. Am vorbit și cu Moți. Problema e că îl au pe căpitanul lor, Nedelkov, fundaș stânga, care e de aceeași vârstă cu el. Și ne-am bătut cap în cap și nu am bătut palma. Era o ieșire frumoasă pentru el, cu un salariu imens. La Ludogoreț sunt jucători care iau și 6-7 sute de mii de euro pe an. (n.r. – Lua un salariu de 50.000 pe lună?) Lejer. 

Putea să joace 2-3-4 ani acolo. Nu am vorbit cu el, dar am vorbit cu domnul Rotaru. Și am fost chiar acolo. Ludogoreț joacă an de an în cupele europene. Moți și-a făcut carieră și a legat măgărușul de gard. Ca fotbalist, acum e director sportiv”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Nicușor Bancu evoluează la Universitatea Craiova din vara lui 2014, atunci când oltenii au plătit 80.000 de euro pentru a îl transfera de la Slatina. Fundașul stânga a bifat de atunci 428 de meciuri în tricoul alb-albastru, reușind 31 de goluri și 62 de assist-uri. A cucerit două trofee cu Universitatea Craiova, Cupa României, în 2018 și 2021.

  • 51 de selecții și 2 goluri are Nicușor Bancu la naționala de seniori a României
  • 1 milion de euro e cota de piață a fundașului stânga de la U Craiova, conform Transfermarkt.com

Nicusor Bancu, DECIZIE RADICALA dupa RATAREA CALIFICARII la Mondiale | DEZVALUIRI din vestiar

Dan Alexa, văzut în compania fostei prezentatoare Andreea Marin. Locul unde au fost...
Fanatik
Dan Alexa, văzut în compania fostei prezentatoare Andreea Marin. Locul unde au fost surprinși
Direct în top 3 la nivel mondial! Câți spectatori au fost în tribune...
Fanatik
Direct în top 3 la nivel mondial! Câți spectatori au fost în tribune la Turcia – România
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: “O să fac eu un...
Fanatik
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: “O să fac eu un gest pentru el să-l transfer!”
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
