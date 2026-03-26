Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce echipă a fost propus fundașul Univeristății Craiova

CE TREBUIE SĂ ȘTII Se retrage Nicușor Bancu de la echipa națională? Ce ofertă are căpitanul Universității Craiova

ADVERTISEMENT

Nicușor Bancu (33 de ani) a făcut un meci excelent în Turcia – România 1-0. Fundașul stânga de la Universității Craiova a fost printre puținii remarcați din tabăra „tricolorilor” în înfrângerea de la Istanbul. Meciul cu turcii ar putea fi însă printre ultimele pentru Bancu la prima reprezentativă.

Se retrage Nicușor Bancu de la echipa națională? Ce ofertă are căpitanul Universității Craiova

FANATIK a aflat în exclusivitate că Nicușor Bancu (33 de ani) se gândește foarte serios să se retragă de la echipa națională. Din informațiile obținute de site-ul nostru, fundașul stânga de la U Craiova a vorbit despre acest lucru cu apropiații, dar nu a luat încă o decizie. El este însă foarte tentat să renunțe la prima reprezentativă. Un prim argument ar fi acela că urmează să împlineaască 34 de ani, iar când va fi următorul turneu final, Euro 2030, va avea 36 de ani.

ADVERTISEMENT

Un al doilea argumente este că știe cât este greu să joci pe toate fronturile. Și campionat, și cupele europene, și echipa națională. Fundașul stânga oltean vrea să fie astfel concentrat total pe echipa de club și, din toamnă, să facă un sezon foarte bun în cupele europene. Iar un al treilea argument ar fi acela că, Andrei Borza (20 de ani) este unul dintre favoriții lui

„Eu l-am propus la Ludogoreț. Pe o sumă civilizat (n.r. – 1,5 milioane de euro?) Cam p-acolo. Am vorbit și cu Moți. Problema e că îl au pe căpitanul lor, Nedelkov, fundaș stânga, care e de aceeași vârstă cu el. Și ne-am bătut cap în cap și nu am bătut palma. Era o ieșire frumoasă pentru el, cu un salariu imens. La Ludogoreț sunt jucători care iau și 6-7 sute de mii de euro pe an. (n.r. – Lua un salariu de 50.000 pe lună?) Lejer.

ADVERTISEMENT

Putea să joace 2-3-4 ani acolo. Nu am vorbit cu el, dar am vorbit cu domnul Rotaru. Și am fost chiar acolo. Ludogoreț joacă an de an în cupele europene. Moți și-a făcut carieră și a legat măgărușul de gard. Ca fotbalist, acum e director sportiv”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

ADVERTISEMENT

din vara lui 2014, atunci când oltenii au plătit 80.000 de euro pentru a îl transfera de la Slatina. Fundașul stânga a bifat de atunci 428 de meciuri în tricoul alb-albastru, reușind 31 de goluri și 62 de assist-uri. A cucerit două trofee cu Universitatea Craiova, Cupa României, în 2018 și 2021.

ADVERTISEMENT

51 de selecții și 2 goluri are Nicușor Bancu la naționala de seniori a României

1 milion de euro e cota de piață a fundașului stânga de la U Craiova, conform Transfermarkt.com