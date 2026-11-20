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Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum a ajuns să-l transfere pe internaționalul moldovean Petru Popescu, de la Petrocub Hîncești. A contat foarte mult că este creștin ortodox, dar și faptul că are caracteristicile unui fotbalist care și acum îi dă fiori omului de afaceri când se gândește la el.

Gigi Becali a povestit cum au decurs discuțiile cu impresarii lui Petru Popescu

Petru Popescu este într-o formă foarte bună. A marcat, recent, o dublă de efect pentru Republica Moldova în victoria contra celor din Kazahstan, scor 2-1. Gigi Becali a văzut rezumatul acelei partide și a apreciat foarte mult faptul că fotbalistul își face cruce după fiecare reușită.

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Un impresar l-a sunat și i l-a propus pe fotbalist, iar . A pus imediat pe masă 250.000 de euro, sumă cu care omologii moldoveni au fost de acord. ”Eu l-am luat mai mult ca investiție. E Popescu (n.r. Petru Popescu, 24 de ani). L-am văzut foarte puțin. Nu l-am studiat foarte mult. Am zis că vreau să încep cu un ortodox. Prima dată am spus că vreau neapărat un georgian, ortodox. S-a căutat în Georgia și nu s-a găsit. Pe urmă m-a sunat din Moldova un băiat, un impresar. ‘Da, uite, așa și așa. Are 1,94, are 23-24 de ani’. După care: ‘Câți bani?’ Că 200-250 de mii. Bine, măi, am zis, nu-ți dau 200, îți dau 250′

Mai contează, când dai 250.000 de euro și e român de-al tău și când vezi că dă gol și se închină?. (n.r. Asta v-a impresionat. Că a dat gol și că s-a închinat) Da, că s-a închinat și că eu am vrut să încep cu ortodocși. Adică am vrut să încep campania cu ortodocși. Lumea o să spună că e nebunie, dar așa am vrut eu. Am căutat ortodocși în Georgia, dar nu am găsit, m-am uitat și în Muntenegru. Ăia care erau buni jucau în străinătate. Și atunci, tocmai am primit acel telefon și o să încep campania cu un ortodox”, a povestit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali nu-l poate uita pe George Țucudean

Gigi Becali a văzut imaginile cu Petru Popescu și și-a amintit de un fotbalist pe care l-a avut în curte și pe care l-a pierdut extrem de ușor: fostul atacant George Țucudean. Cei doi jucători au caracteristici asemănătoare: sunt înalți, puternici, mobili, cu un simț al porții impresionant. Latifundiarul nu l-a plăcut pe atacant și chiar i-a oferit o sumă considerabilă pentru a rupe contractul cu FCSB mai repede decât era prevăzut.

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Trei ani mai târziu, George Țucudean se transfera la CFR Cluj, după o ultimă experiență la Viitorul Constanța, și avea să câștige trei campionate (2017/2018, 2018/2019 și 2019/2020) cu formația din Gruia înainte să se retragă, la 29 de ani, din cauza problemelor medicale.

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„Nu m-am uitat foarte mult la el. Am zis așa: «Dacă e la echipa națională, și a văzut golurile pe care le-am dat…». Am mizat pe experiența mea cu Țucudean. Eu i-am dat lui Țucudean 90.000 de euro să plece. Dup-aia mi-a furat toate campionatele cu CFR Cluj. Și am zis: «Bă, dacă a dat golurile astea, ceva are». Dacă are 1,94, numai dacă stă în careu acolo și se plimbă tot face ceva. Și nu am mai negociat la 250.000 de euro. Au zis că vrea salariul 8.000, că el are 4.000 acolo. Eu am zis că nu-i dau 8.000, îi dau 10.000 de euro, că nu-mi place mie opt. Îi dau 10. Fac contract doi ani plus trei ani. Dacă nu furnizează în doi ani, la revedere”, a completat Gigi Becali.

George Țucudean, îndepărtat foarte repede de la FCSB

George Țucudean avea să evolueze la FCSB doar câteva luni. În ianuarie 2015, Charlton îl împrumuta pe atacant la formația roș-albastră, dar experiența nu s-a dovedit a fi una cu noroc. A adunat 19 jocuri, a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive.

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Atacantul ar fi trebuit să rămână la FCSB până în iarna lui 2015, dar schimbarea de antrenor din acea vară – plecarea lui Costel Gâlcă și venirea lui Mirel Rădoi – i-au dat planurile peste cap. Fostul selecționer l-a anunțat după cantonamentul din vară că nu se va mai baza pe serviciile sale. Atacantul avea să rupă contractul cu FCSB pe 7 septembrie 2015, în ultima zi de mercato din acel an. Nu înainte să încaseze cei 90.000 de euro, după cum afirmă Gigi Becali.

Bani frumoși, dar rezilierea a fost realizată prea din scurt pentru ca atacantul să-și găsească alt angajament. George Țucudean s-a întors la Charlton provizoriu, unde nu intra în planurile echipei, ca mai apoi să se transfere la ASA Târgu Mureș în iarna lui 2016.

George Țucudean, la FCSB: 19 meciuri, trei goluri și două pase decisive.

„La momentul acela aveam o ofertă din liga a doua din Germania, de la TSV 1860 Munchen, și nu știu de ce nu m-am dus. Trebuia să mă fi dus. Am mai stat la FCSB și am reziliat contractul după ce se încheiase perioada de transferuri. A trebuit să stau până în iarnă, când am mers la Târgu-Mureș. Eu cred că dacă rămâneam atunci se schimbau multe lucruri. Puteam să fac față cu brio, dar asta a fost, am mers mai departe”, a declarat George Țucudean la ani distanță, conform .

Țucudean nu este singurul atacant scăpat printre degete

Nu a fost prima dată când Gigi Becali s-a pripit în privința atacanților. Într-un mod asemănător s-a comportat și cu atacantul italian Andrea Compagno, un alt atacant combativ, de careu. L-a transferat de la FCU Craiova pentru 1,5 milioane de euro în vara lui 2022, iar în februarie 2024 l-a lăsat să plece în China, la TJ Jinmen Tiger, pentru 120.000 de euro. Ulterior, atacantul a rupt plasele în China și Coreea de Sud.

Andrea Compagno, la FCSB: 55 de meciuri, 20 de goluri.

Un alt exemplu poate fi proaspătul internațional Ianis Stoica. Considerat la un moment dat unul dintre cei mai promițători jucători din club, patronul celor de la FCSB l-a lăsat prea ușor să părăsească clubul, pentru doar 500.000 de euro. În acest moment, Ianis Stoica este foarte aproape de un transfer în Bundesliga, pentru