Transferul lui Radu Drăgușin a revenit în prim-plan! „Ar putea fi momentul potrivit”

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Radu Drăgușin (24 de ani) se află într-o situație dificilă la Tottenham, după un final de sezon în care a evoluat foarte puțin sub comanda lui Roberto De Zerbi. Ținând cont de acest aspect, dar și de situația din lotul londonezilor, care au multe variante pentru postul de fundaș central, e posibil ca internaționalul român să plece în această vară. Fiorentina, grupare la care activează fostul director sportiv al lui Tottenham, Fabio Paratici, este interesată de o mutare.

Fiorentina, interesată de transferul lui Radu Drăgușin

După un start de sezon catastrofal, Fiorentina și-a revenit în 2026 și a reușit să se mențină în Serie A, iar formația viola se pregătește pentru următoarea stagiune. Printre țintele directorului sportiv Fabio Paratici se numără și Radu Drăgușin, aspect confirmat de presa din Italia. „Drumul lui Radu Drăgușin se intersectează din nou cu cel al Fiorentinei, iar acum ar putea fi momentul potrivit. Fiorentina a încercat deja să îl ia de la Tottenham în perioada de transferuri din iarnă.

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Acum, numele fundașului român format de Juventus este din nou la modă. Relațiile cu clubul englez, unde directorul sportiv Paratici a petrecut mai mulți ani înainte de a reveni în Italia în februarie, sunt în continuare excelente, ceea ce ar putea deschide calea pentru o înțelegere. Impedimentul este prețul, deoarece Tottenham solicită 20 de milioane de euro”, notează . Și .

Ce a declarat impresarul lui Radu Drăgușin despre situația fundașului

Impresarul lui Radu Drăgușin, Florin Manea, a anunțat recent că nu există vreo ofertă concretă pentru internaționalul român. „Mai avem 4 ani contract cu Tottenham. Nu știu, poate rămâne să se lupte pentru un loc de titular. Aștept să vorbesc cu Tottenham. Deocamdată, nu am nicio ofertă concretă. Dacă actualul club consideră că trebuie ca Radu să plece, ok. Dar nu există stres în momentul de față. Am văzut că Tottenham a transferat un fundaș central, o să vedem ce va fi. Ne vor anunța ei ce decizie vor lua în privința lui Radu.

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Mai avem 4 ani de contract. În Serie A încă nu se știe nimic, s-au schimbat directori, antrenori. Legat de Leipzig, au fost acele discuții în iarnă, am mai vorbit și după, dar nu s-a întâmplat nimic. Strategia mea este ca Radu să continue la Tottenham, dar depinde ce zic cei de acolo”, a afirmat agentul, conform . Revenit pe teren în decembrie 2025 după accidentarea la genunchi care l-a ținut departe de gazon timp de aproape un an, Radu Drăgușin a evoluat în 11 partide pentru Tottenham în a doua parte a sezonului recent încheiat. .