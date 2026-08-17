Transferul lui Rodri la FC Barcelona, în top 10 mutări din această vară. Cine e fotbalistul care n-a fost la Mondiale, dar i-a luat fața fostului Balon de Aur

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Manchester City și FC Barcelona au ajuns la un consens în privința transferului lui Rodri la echipa catalană. Barcelona va plăti suma fixă de 60 de milioane de euro, iar transferul ar putea ajunge la 76,5 milioane de euro datorită bonusurilor.

Transferul lui Rodri, la jumătatea celui al lui Morgan Rogers

era în ultimul an de contract cu formația britanică și a decis să se întoarcă în Spania, unde a mai jucat la Villereal și Atletico Madrid.

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Deși Rodri a fost cel mai bun jucător de la Cupa Mondială, transferul său nu este, nici pe departe, cea mai bănoasă mutare din această vară. Transferul verii e cel al englezului Morgan Rogers, de la Aston Villa la Chelsea, pentru 138 milioane de euro. Suma este a cincea cea mai mare din istorie plătită pentru transferul unui jucător de fotbal și cea mai mare din fotbalul englez.

Un alt internațional englez, Elliot Anderson, a generat și el un transfer pe bani mulți, dar surpriza din Top 5 este tranzacția care îl are în prim-plan pe un fotbalist care nu a fost la Cupa Mondială. Și nu pentru că nu s-ar fi calificat, ci pentru că nu a fost convocat.

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Tottenham a plătit o avere pentru un fotbalist care n-a fost la Mondiale

Portughezul Matheus Fernandez a avut un sezon excelent în Premier League, dar selecționerul Roberto Martínez a decis să nu îl includă în lotul final de 26 de jucători. El a fost lăsat în afara echipei în favoarea unor mijlocași cu mai multă experiență (Bruno Fernandes, Bernardo Silva sau Vitinha), fiind trimis în schimb la reprezentativa Under-21 a Portugaliei.

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Top cele mai scumpe transferuri din această vară:

Morgan Rogers – Mijlocaș –Anglia – de la Aston Villa la Chelsea – 138 milioane de euro

Elliot Anderson – Mijlocaș – Anglia – de la Nottingham Forrest la Manchester City – 135 milioane de euro

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Yan Diomande – Atacant – Coasta de Fildeș – de la RB Leipzig la Real Madrid – 125 milioane de euro

Mateus Fernandes – Mijlocaș – Portugalia – de la West Ham la Tottenham – 99 milioane de euro

Bruno Guimarães – Mijlocaș – Brazilia – de la Newcastle United la Arsenal – 87,5 milioane de euro

Anthony Gordon – Atacant – Anglia – de la Newcastle United la FC Barcelona – 80 milioane de euro

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Gonçalo Ramos – Atacant – Portugalia – de la PSG la AC Milan – 70 milioane de euro

Rodri – Mijlocaș – Spania – de la Manchester City la Barcelona – 60 milioane de euro

Marc Cucurella – Fundaș – Spania – de la Chelsea la Real Madrid – 60 milioane de euro

Ferran Torres – Atacant – Spania – de la Barcelona la PSG – 50 milioane de euro