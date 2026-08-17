Sport

Transferul lui Rodri la FC Barcelona, în top 10 mutări din această vară. Cine e fotbalistul care n-a fost la Mondiale, dar i-a luat fața fostului Balon de Aur

Piața transferurilor a prilejuit câteva mutări interesante în această vară, între care și una a unui fotbalist care nu a fost prezent la turneul final din SUA, Canada și Mexic
Catalin Oprea
17.08.2026 | 09:30
Transferul lui Rodri la FC Barcelona in top 10 mutari din aceasta vara Cine e fotbalistul care na fost la Mondiale dar ia luat fata fostului Balon de Aur
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Rodri va juca la FC Barcelona FOTO X
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Manchester City și FC Barcelona au ajuns la un consens în privința transferului lui Rodri la echipa catalană. Barcelona va plăti suma fixă de 60 de milioane de euro, iar transferul ar putea ajunge la 76,5 milioane de euro datorită bonusurilor.

Transferul lui Rodri, la jumătatea celui al lui Morgan Rogers

Căpitanul naționalei Spaniei, campion european și mondial și Balon de Aur în 2024, era în ultimul an de contract cu formația britanică și a decis să se întoarcă în Spania, unde a mai jucat la Villereal și Atletico Madrid.

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Deși Rodri a fost cel mai bun jucător de la Cupa Mondială, transferul său nu este, nici pe departe, cea mai bănoasă mutare din această vară. Transferul verii e cel al englezului Morgan Rogers, de la Aston Villa la Chelsea, pentru 138 milioane de euro. Suma este a cincea cea mai mare din istorie plătită pentru transferul unui jucător de fotbal și cea mai mare din fotbalul englez.

Un alt internațional englez, Elliot Anderson, a generat și el un transfer pe bani mulți, dar surpriza din Top 5 este tranzacția care îl are în prim-plan pe un fotbalist care nu a fost la Cupa Mondială. Și nu pentru că nu s-ar fi calificat, ci pentru că nu a fost convocat.

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Tottenham a plătit o avere pentru un fotbalist care n-a fost la Mondiale

Portughezul Matheus Fernandez a avut un sezon excelent în Premier League, dar selecționerul Roberto Martínez a decis să nu îl includă în lotul final de 26 de jucători. El a fost lăsat în afara echipei în favoarea unor mijlocași cu mai multă experiență (Bruno Fernandes, Bernardo Silva sau Vitinha), fiind trimis în schimb la reprezentativa Under-21 a Portugaliei. Asta nu i-a împiedicat pe cei de la Tottenham să plătească 99 de milioane de euro pentru el.

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Matheus Fernandez e cel mai scump transfer al unui jucător care nu a fost la Mondiale FOTO X

Top cele mai scumpe transferuri din această vară:

Morgan Rogers – Mijlocaș –Anglia – de la Aston Villa la Chelsea – 138 milioane de euro

Elliot Anderson – Mijlocaș – Anglia – de la Nottingham Forrest la Manchester City – 135 milioane de euro

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Yan Diomande – Atacant – Coasta de Fildeș – de la RB Leipzig la Real Madrid – 125 milioane de euro

Mateus Fernandes – Mijlocaș – Portugalia – de la West Ham la Tottenham – 99 milioane de euro

Bruno Guimarães – Mijlocaș – Brazilia – de la Newcastle United la Arsenal – 87,5 milioane de euro

Anthony Gordon – Atacant – Anglia – de la Newcastle United la FC Barcelona – 80 milioane de euro

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Gonçalo Ramos – Atacant – Portugalia – de la PSG la AC Milan – 70 milioane de euro

Rodri – Mijlocaș – Spania – de la Manchester City la Barcelona – 60 milioane de euro

Marc Cucurella – Fundaș – Spania – de la Chelsea la Real Madrid – 60 milioane de euro

Ferran Torres – Atacant – Spania – de la Barcelona la PSG – 50 milioane de euro

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