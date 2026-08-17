Transferul lui Rodri la FC Barcelona, în top 10 mutări din această vară. Cine e fotbalistul care n-a fost la Mondiale, dar i-a luat fața fostului Balon de Aur

Manchester City și FC Barcelona au ajuns la un consens în privința transferului lui Rodri la echipa catalană. Barcelona va plăti suma fixă de 60 de milioane de euro, iar transferul ar putea ajunge la 76,5 milioane de euro datorită bonusurilor.
Căpitanul naționalei Spaniei, campion european și mondial și Balon de Aur în 2024, era în ultimul an de contract cu formația britanică și a decis să se întoarcă în Spania, unde a mai jucat la Villereal și Atletico Madrid.
Deși Rodri a fost cel mai bun jucător de la Cupa Mondială, transferul său nu este, nici pe departe, cea mai bănoasă mutare din această vară. Transferul verii e cel al englezului Morgan Rogers, de la Aston Villa la Chelsea, pentru 138 milioane de euro. Suma este a cincea cea mai mare din istorie plătită pentru transferul unui jucător de fotbal și cea mai mare din fotbalul englez.
Un alt internațional englez, Elliot Anderson, a generat și el un transfer pe bani mulți, dar surpriza din Top 5 este tranzacția care îl are în prim-plan pe un fotbalist care nu a fost la Cupa Mondială. Și nu pentru că nu s-ar fi calificat, ci pentru că nu a fost convocat.
Portughezul Matheus Fernandez a avut un sezon excelent în Premier League, dar selecționerul Roberto Martínez a decis să nu îl includă în lotul final de 26 de jucători. El a fost lăsat în afara echipei în favoarea unor mijlocași cu mai multă experiență (Bruno Fernandes, Bernardo Silva sau Vitinha), fiind trimis în schimb la reprezentativa Under-21 a Portugaliei. Asta nu i-a împiedicat pe cei de la Tottenham să plătească 99 de milioane de euro pentru el.
Top cele mai scumpe transferuri din această vară:
Morgan Rogers – Mijlocaș –Anglia – de la Aston Villa la Chelsea – 138 milioane de euro
Elliot Anderson – Mijlocaș – Anglia – de la Nottingham Forrest la Manchester City – 135 milioane de euro
Yan Diomande – Atacant – Coasta de Fildeș – de la RB Leipzig la Real Madrid – 125 milioane de euro
Mateus Fernandes – Mijlocaș – Portugalia – de la West Ham la Tottenham – 99 milioane de euro
Bruno Guimarães – Mijlocaș – Brazilia – de la Newcastle United la Arsenal – 87,5 milioane de euro
Anthony Gordon – Atacant – Anglia – de la Newcastle United la FC Barcelona – 80 milioane de euro
Gonçalo Ramos – Atacant – Portugalia – de la PSG la AC Milan – 70 milioane de euro
Rodri – Mijlocaș – Spania – de la Manchester City la Barcelona – 60 milioane de euro
Marc Cucurella – Fundaș – Spania – de la Chelsea la Real Madrid – 60 milioane de euro
Ferran Torres – Atacant – Spania – de la Barcelona la PSG – 50 milioane de euro