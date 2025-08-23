Sport

Transferul lui Thiam la FCSB, lovitură dată de Gigi Becali: „Îi va ajuta în Europa League! L-au luat aproape gratis şi au scăpat de Gheorghiţă!”

Giovanni Becali a comentat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. Agentul FIFA își laudă vărul, pe Gigi Becali, pentru această afacere
Cristian Măciucă
23.08.2025 | 22:37
Giovanni Becali e de părere că Gigi Becali a dat lovitura cu transferul lui Mamadou Thiam. Francezul a fost prezentat oficial la FCSB, vineri, 22 august, după remiza cu Aberdeen din Europa League.

Giovanni Becali laudă transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: „O să îi ajute mult”

FCSB a plătit 50.000 de euro pentru transferul lui Mamadou Thiam de la U Cluj. În plus, Gigi Becali l-a cedat definitiv la ardeleni și pe Andrei Gheorghiță. La campioana României, francezul va avea un salariu lunar de 30.000 de euro! Înțelegerea e valabilă până în vara lui 2026, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane.

„Transfer de moment. Transfer pentru meciurile viitoare din Europa League. Jucător bun, jucător tare. (n.r. – A făcut transfer tare Gigi Becali?) Da. Dacă a scăpat de Gheorghiță. A mai dat și 50.000 de euro, adică nimic. Și e jucător bine făcut. Mie îmi place. O să îi ajute mult”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „DON Giovanni”.

Când va debuta atacantul la gruparea roș-albastră

Mamadou Thiam are șansa să debuteze la FCSB în următoarea etapă din campionatul României. Gigi Becali a dezvăluit că francezul va fi folosit în meciul cu FC Argeș din etapa cu numărul 7. Partida e programată duminică, 24 august, ora 21:30.

(n.r. – Cum vedeți echipa cu Thiam?) Stai puțin că e și Alibec. Poate își revine și Alibec. Dar pe Thiam ăsta l-am vrut eu de doi ani. Mie îmi plac jucătorii care au mingea în careu și o protejează. Care au și o anumită tehnică, că are, și foarte mare forță în corp să protejeze. Atacanții ăștia îmi plac mie. 

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
