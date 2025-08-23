Transferul lui Thiam la FCSB, lovitură dată de Gigi Becali: „Îi va ajuta în Europa League! L-au luat aproape gratis şi au scăpat de Gheorghiţă!”

Giovanni Becali e de părere că Gigi Becali a dat lovitura cu transferul lui Mamadou Thiam. , vineri, 22 august, după remiza cu Aberdeen din Europa League.

Giovanni Becali laudă transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: „O să îi ajute mult”

FCSB a plătit 50.000 de euro pentru transferul lui Mamadou Thiam de la U Cluj. În plus, Gigi Becali l-a cedat definitiv la ardeleni și pe Andrei Gheorghiță. La campioana României, francezul va avea un salariu lunar de 30.000 de euro! Înțelegerea e valabilă până în vara lui 2026, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane.

„Transfer de moment. Transfer pentru meciurile viitoare din Europa League. Jucător bun, jucător tare. (n.r. – A făcut transfer tare Gigi Becali?) Da. Dacă a scăpat de Gheorghiță. A mai dat și 50.000 de euro, adică nimic. Și e jucător bine făcut. Mie îmi place. O să îi ajute mult”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „DON Giovanni”.

Când va debuta atacantul la gruparea roș-albastră

Mamadou Thiam are șansa să debuteze la FCSB în următoarea etapă din campionatul României. Gigi Becali a dezvăluit că din etapa cu numărul 7. Partida e programată duminică, 24 august, ora 21:30.

„(n.r. – Cum vedeți echipa cu Thiam?) Stai puțin că e și Alibec. Poate își revine și Alibec. Dar pe Thiam ăsta l-am vrut eu de doi ani. Mie îmi plac jucătorii care au mingea în careu și o protejează. Care au și o anumită tehnică, că are, și foarte mare forță în corp să protejeze. Atacanții ăștia îmi plac mie.

(n.r. – Când e gata de joc Thiam?) Imediat, imediat. Îl băgam atacant, nu în stângă să alerge să îi vină acru. El acolo juca în stânga. Aici intră în careu cu mingea la picior… Nu poți să i-o iei. Zici că e tanc.

(n.r. – Intră în weekend?) Intră. O să joace Thiam. Îl odihnim pe Bîrligea”, a declarat Gigi Becali.