Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”

Andrei Vochin a povestit cum transferul unei legende pe axa UTA - Steaua i-a creat probleme lui Nicolae Ceaușescu cu câțiva ani înainte de a ajunge conducătorul României.
Sebastian Coleasa
26.10.2025 | 16:16
Nicolae Ceaușescu și Iosif Petschovschi înainte de transferul de la UTA la CCA. Sursa Foto: Colaj FANATIK
Înainte de a fi președinte al României, Nicolae Ceaușescu era foarte implicat și în fotbal, acolo unde transferul la Steaua al unei vedete din anii ’50 de la UTA era să îl scoată de tot din zona politică.

Transferul de pe axa UTA – Steaua care i-a creat probleme lui Nicolae Ceaușescu

La Oldies but Goldies, Andrei Vochin a povestit un amănunt important care putea schimba complet istoria României. Motivul are legătură cu legenda celor de la UTA, Iosif Petschovschi, care era să îl scoată de tot din politică pe Nicolae Ceaușescu după transferul la Steaua.

„Nicolae Ceaușescu a intervenit pentru transferul lui Iosif Petschovschi la CCA. Se întâmpla în 1952 după ce câștigase eventul. Se ocupa și de echipă pe lângă lucrurile politice. A spus atunci că trebuie să întărească echipa și a pus ochii pe Petschovschi, care era vedetă în România.

Era idol în Banat, juca la UTA. Corneliu Mănescu și Nicolae Ceaușescu l-au trimis la Arad pe Rudi Conrad, celebru pentru cum îngrijea gazonul de pe Ghencea, de îl făcea să pară ca masa de biliard. L-au făcut un fel de impresar și l-au trimis acolo ca să trateze situația cu Petschovschi și să îl convingă să vină la București. Cu mare scandal l-au luat și l-au adus la CCA”, a spus Andrei Vochin.

De ce Gheorghiu Dej l-a trimis la judecată pe Nicolae Ceaușescu

Gheorghe Gheorghiu Dej nu a fost mulțumit de cum au procedat Nicolae Ceaușescu și Corneliu Mănescu, astfel că cei doi au fost judecați pentru realizarea transferului lui Petschovschi de la UTA la Steaua. Cu toate astea, fostul conducător al României și fostul diplomat au scăpat de acuzații și și-au continuat carierele politice.

„Atât Ceușescu, cât și Mănescu au fost incriminați de Gheorghiu Dej pentru subminarea economiei naționale și fotbalului muncitoresc. Asta pentru că au luat o vedetă din țară pentru a o aduce la CCA. Dar au scăpat după ce au fost judecați acolo la ei. Până la urmă Ceaușescu a reușit să facă ce și-a propus. Pe vremea aia era foarte implicat în fotbal și mergea la multe meciuri în general”, a relatat Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

PROBLEME URIAȘE pentru Nicolae Ceaușescu din cauza transferului lui Iosif Petschovschi la CCA

