Transferul secret pus la cale de Valentin Ceaușescu înaintea finalei cu AC Milan din 1989: „Spune ce pretenții ai, numai să nu-mi ceri aprobare pentru ARO”

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Constantin Bârboră (58 de ani), fost mijlocaș la Farul (1988-1993) și FC Brașov (1993-1995), a rememorat momentul în care Valentin Ceaușescu a încercat să-l aducă la Steaua, în mai 1989, cu aproximativ zece zile înaintea finalei Cupei Campionilor Europeni cu AC Milan. Atunci, formația lui Anghel Iordănescu avea să piardă fără drept de apel, scor 0-4, împotriva uneia dintre cele mai puternice formații din istoria fotbalului.

Valentin Ceaușescu a vrut să-l transfere la Steaua pe Constantin Bârboră înaintea finalei cu AC Milan

Constantin Bârboră era considerat unul dintre fotbaliștii de perspectivă ai fotbalului românesc. Foarte mulți îl vedeau capabil să-i calce pe urme marelui Gică Hagi, iar debutul cu „dublă” în Liga 1 (Farul – ASA Târgu Mureș 3-0) întărea această predicție. pentru a discuta direct cu Valentin Ceaușescu despre un transfer la Steaua.

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Bârboră a povestit, în cadrul unui interviu, că propunerea a venit într-un moment dificil, în care avea deja probleme la genunchi. Cu toate acestea, oficialii formației din Ghencea erau dispuși să-i ofere șansa de a evolua pentru formația care se pregătea de finala Cupei Campionilor Europeni contra lui AC Milan, ultimul meci cu trofeul pe masă al unei echipe românești pe scena europeană.

„În mai 1989 mă sună «secundul» Farului, Ion Constantinescu, și-mi zice că Steaua vrea să mă ia, deși aveam problemele cu genunchiul. Țin minte perfect, fiindcă se întâmpla cu vreo zece zile înainte de finala Cupei Campionilor cu Milan. Am plecat amândoi cu trenul la București și ne-am întâlnit prin Regie cu Iordănescu, Țiți Dumitriu și Valentin Ceaușescu.

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(n.r. – Ați discutat direct cu fiul dictatorului?) Da. Și-mi spune: «Băiete, vrem să joci la noi, avem încredere în tine, dar spune-ne ce pretenții ai? Putem rezolva cam ce vrei tu, numai să nu-mi ceri aprobare pentru ARO!». Nu știam care-i treaba cu banii, cu mașinile, eram singur, Constantinescu tăcea mâlc lângă mine. Și i-am zis atât: «Principala solicitare e ca, dacă nu prind imediat lotul, să nu mă dați împrumut pe la Oradea sau Tg. Mureș. Aș prefera tot la Constanța, fiindcă acolo sunt acasă, mă simt bine, lumea mă iubește»”, a povestit Constantin Bârboră într-un interviu pentru .

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Revoluția avea să-i schimbe destinul lui Constantin Bârboră

Deși discuțiile dintre cele două părți au decurs foarte bine, transferul lui Constantin Bârboră la Steaua nu s-a mai realizat vreodată. Fostul fotbalist spune că nici în prezent nu cunoaște toate motivele pentru care mutarea a rămas în aer. Un lucru este sigur: a pierdut un „tren” important pentru cariera sa, în cel mai bun moment din istoria fotbalului românesc.

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„Nici acum nu știu detaliile. Discuția a rămas cumva în suspans. Steaua a și pierdut acea finală cu 4-0, , iar nea Puiu, care mă plăcea mult, a plecat în Cipru, la Anorthosis. S-a ales praful de acea oportunitate”, a completat fostul mijlocaș.