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Petru Popescu de la Petrocub din Republica Moldova este cel mai recent pariu al lui Gigi Becali, însă multă lume se întreabă dacă acest fotbalist poate face față în Superliga sau la FCSB. Pe lista scepticilor este inclusiv selecționerul Republicii Moldova, Lilian Popescu. Așa cum FANATIK scria în EXCLUSIVITATE,

Selecționerul Republicii Moldova nu știe dacă Petru Popescu va face față la FCSB

Cu toate că vorbește frumos despre fotbalist, selecționerul se întreabă serios dacă trecerea de la Petrocub la FCSB nu va fi un șoc pentru jucător. „Mă gândesc că îi va fi greu în România. Aveți un campionat… Nu știu care e acum atmosfera la Steaua (n.r. – FCSB). Depinde foarte mult cum se va încadra în echipă. Știind cât e de greu să te afirmi în România, depinde cine l-a vrut, antrenorul sau președintele, cu ce scop l-au luat”, a explicat Lilian Popescu pentru VOYO Sport.

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FCSB a plătit 250.000 de euro pentru transferul lui Petru Popescu, jucător care era curtat de echipe din zona rusă. „Am fost și eu surprins. Știam că după meciurile de la națională, unde a făcut o figură bună, o să apară ceva. Nu mă așteptam ca din România, ci din Kazahstan, țările acelea.

Am încredere totală în acel băiat, altfel nu ajungea la Steaua (n.r. – FCSB). Dacă nu pleca la Steaua, oricum pleca după figura pe care a făcut-o în cupele europene. Dacă urmăriți, golurile pe care le-a marcat sunt superbe. Nu sunt întâmplătoare golurile! Poate să-și creeze ocaziile din nimic. Depinde cum se va adapta, de tactica de joc”, a completat Lilian Popescu la

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Petru Popescu ar avea avantaj „fizicul de la Dumnezeu”, dar și mentalul

ar fi „fizicul de la Dumnezeu”, dar și mentalul. Vorbim despre un fotbalist în care puțini au crezut, dar care a făcut acum pasul spre echipa patronată de Gigi Becali. „Când l-am luat prima dată la națională, Nicolăescu era golgheterul naționalei, iar nimeni nu credea în el (Popescu). A demonstrat și uite că acum a ajuns la Steaua (n.r. – FCSB). La mentalitatea lui, sunt sigur că va face o figură bună. Are un fizic de la Dumnezeu! Eu cred că o să vadă și antrenorii, preparatorii. Important e să nu se facă diferența.

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În primul rând, nu vorbim acum de calitățile tehnico-tactice. E un om extraordinar! Dacă îl suni la ora 4 că s-a întâmplat ceva, el vine! Își creează ocazii din nimic, poate că mai are de lucrat puțin la capitolul tehnico-tactic. La noi, la națională, era ușor, jucam cu atacanți. Nu știu cum e la Steaua (n.r. – FCSB)”, a completat Lilian Popescu.

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Petru Popescu a fost aproape să ajungă la Unirea Urziceni, însă ilfovenii s-au răzgândit

, în condițiile în care fotbalistul a fost aproape să ajungă în trecut la Unirea Slobozia, însă ilfovenii au preferat să se orienteze spre un alt jucător. Ca și fapt divers, Popescu este și samsar auto și se laudă cu un profit lunar de 4.000 de euro din aducerea de mașini la mâna a doua din Germania.

Ca și cifre, atacantul a înscris 16 goluri în 36 de partide sezonul trecut, reușind o „dublă” pentru naționala Republicii Moldova în victoria cu Kazahstan, scor 2-1, din noiembrie 2026. La echipa națională, Petru Popescu are 4 goluri și 13 selecții. În comparație, mult mai cunoscutul Vadim Rață are 69 de prezențe și 3 goluri.