“Transferul” surpriză pe ruta FCSB – Rapid care a tensionat relația dintre Gigi Becali și Dan Șucu: ”E mai josnic să faci asta!”

, își continuă disputa de la distanță cu Dan Șucu, omologul său de la Rapid. Becali l-a acuzat pe finanțatorul alb-vișiniilor că a vrut să o ademenească în Giulești cu un salariu dublu pe secretara campioanei en-titre.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, acuzație față de Dan Șucu, omologul său de la Rapid

Latifundiarul a afirmat despre fondatorul Mobexpert că a întrecut orice fel de limită încercând să îi ”sufle” o angajată veche de 20 de ani din club. El l-a amintit și pe Mihai Rotaru, despre care a spus că l-a adus la Universitatea Craiova pe analistul video al roș-albaștrilor pentru un salariu triplu (de la 2.000 la 6.000 de euro pe lună).

ADVERTISEMENT

Totuși, din partea lui Rotaru a putut să accepte acest comportament, deoarece și el l-a transferat din curtea oltenilor cu ani în urmă pe Andrei Vlad. Gigi Becali l-a blestemat pe patronul giuleștenilor! I-a transmis că echipa sa nu va câștiga Superliga în următorii 10 ani din cauza gestului său.

”Cum să fii om de afaceri, eu sunt prieten cu el și am avut o impresie extraordinară despre el și încă o mai am, dar cum să contactezi secretara de la Steaua să o angajezi la tine? Că vrei tu faci așa? Am rămas blocat. A vrut secretara mea care lucrează la echipă de 20 de ani. Ea face actele, e foarte pricepută. I-a propus să se întâlnească, că îi dă salariu dublu. Ea se ocupă de actele la transferuri, e foarte pricepută. Au sunat-o de la el că îi pot da salariu dublu. M-a sunat femeia și mi-a zis.

ADVERTISEMENT

Pe urmă iar, la Rotaru, l-a luat pe analistul video și i-a dat 6.000. Noi îi dădeam 2.000. Bine, tu crezi că o să câștigi campionatul că ai luat analistul video? Lucrurile astea zic că nu se fac. E concurență. Dar nu mă apuc eu acum să îi iau lui Rotaru de la club angajații. Eu nu fac asta! Pot să fac concurență și la jucători. Am greșit și eu față de el cu Vlad. Ca dovadă că Dumnezeu mi-a dat peste bot.

Becali: ”Zic eu că e mai josnic să iei angajații de la club”

Dar zic eu că e mai josnic să faci asta, să iei angajații de la club. Să le dai tu salarii mai mari. De Rotaru nu vreau să zic, că am greșit și eu față de el și atunci e egalitate. Dar de Șucu? Secretara să o iei? El mi-a zis că are echipă, dar n-are club. Nu știam ce vrea să zică.

ADVERTISEMENT

Și cum faci, iei de la Becali, de la cutare, ca să ai club? Faci club cu oamenii mei? E liberă circulație, nu zic! Dar eu nu fac așa ceva. Ca să îți iau angajații tăi și de la birouri. Hai că la un fotbalist înțeleg. Nu se vor atinge de campionat 10 ani de acum încolo”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție la , după .

Disputa a început de la alegerile prezidențiale

Nu este pentru prima oară când Gigi Becali îi transmite astfel de gânduri lui Dan Șucu. , Becali i-a comunicat lui Șucu faptul că va pierde jocul și va rata play-off-ul. Latifundiarul s-a supărat atunci pentru sprijinul acordat de patronul alb-vișiniilor pentru Elena Lasconi la alegerile prezidențiale.

ADVERTISEMENT

”I-am spus lui că pentru ce a făcut cu Lasconi, i-am dat și mesaj, nu o să intre în play-off. Te va bate OSK. L-a bătut OSK! Cum să faci așa ceva? Să fii bărbat, om de afaceri milionar, și să susții ca președinte al țării tale o femeie care nici nu știe pe ce lume e.

Nu am nimic cu ea că e femeie. Că sunt unele femei mai deștepte decât bărbații. Ea e aeriană total. Cum să o susții pe ea ca președinte? Tu ce ești atunci, nevasta ta ce e? (…) M-am luat cu politica și m-am trezit pur și simplu că joacă Rapidul cu OSK.

Și m-am uitat pe internet și am văzut 2-0. Eu sculat din somn am crezut că a bătut Rapidul cu 2-0. Apoi m-am frecat la ochi și am văzut că a bătut OSK-ul cu 2-0. M-am bucurat”, a mai spus Gigi Becali.