Sport

Transferul vedetă făcut în iarnă a rezistat doar 17 minute în U Cluj – FC Argeș

Duelul din etapa cu numărul 25 a SuperLigii României, dintre Universitatea Cluj și FC Argeș, a avut o primă repriză cu un scenariu nedorit de către oaspeți.
Mihai Alecu
03.02.2026 | 19:16
Transferul vedeta facut in iarna a rezistat doar 17 minute in U Cluj FC Arges
ULTIMA ORĂ
Emmers a rezistat doar 17 minute în U Cluj - FC Argeș
Confruntarea de pe Cluj Arena, cu implicații importante în lupta pentru play-off, a fost una ce a adus vești proaste pentru Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș.

Probleme pentru FC Argeș. Emmers s-a accidentat la meciul cu U Cluj și a ieșit după doar 17 minute

Piteștenii, care simt amenințarea urmăritoarelor, au mers la Cluj cu dorința de a scoate un rezultat pozitiv, care să-i mențină pe locurile de play-off. Totuși, scenariul din prima parte a fost unul negativ pentru oaspeți, care pe lângă faptul că au primit un gol ghinionist de la Macalou, l-au pierdut și pe Xian Emmers, mijlocașul ofensiv transferat în această iarnă.

Belgianul, considerat a fi un posibil înlocuitor al lui Caio, a fost nevoit să părăsească terenul după doar 17 minute de joc din cauza unei accidentări. După ce a încercat să forțeze și a primit îngrijiri medicale, jucătorul de la FC Argeș a ieșit în cele din urmă din cauza problemelor musculare pe care le-a avut la piciorul drept, fiind înlocuit de Adel Bettaieb.

Emmers nu a reușit să convingă la Rapid și a revenit după doar 6 luni în SuperLiga

Xian Emmers nu este la prima aventură în fotbalul din România, asta după ce între 2022 și 2025 a fost jucătorul celor de la Rapid. Cu un trecut interesant, pe la juniorii lui Inter, mijlocașul ofensiv venea în SuperLiga ca un pariu, însă care în cele din urmă a fost mai degrabă necâștigător pentru formația giuleșteană. În timpul său petrecut la Rapid, acesta a strâns 59 de meciuri și 5 goluri, însă de fiecare dată când părea că atinge un nivel excelent, atunci apărea o problemă medicală ce îl ținea în afara gazonului timp de mai multe meciuri.

Lăudat pentru faptul că este un jucător polivalent, ce poate evolua atât la mijloc, cât și în atac, Emmers a fost lăsat liber de Rapid în vara anului trecut și a mers în Statele Unite, la Phoenix Rising, unde cifrele sale au fost și mai puțin convingătoare. În 17 meciuri jucate nu a marcat sau pasat decisiv, însă cu toate acestea cei de la FC Argeș l-au transferat în iarnă, în speranța că vor putea să acopere plecarea lui Caio în Letonia.

