Transferul verii ratat de FCSB: ”Dacă îmi spunea Gigi Becali, îi dădeam eu 400.000 de euro să îl ia! E cel mai bun din România”

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FCSB s-a întărit în această vară cu mai mulți jucători. Au venit în echipa antrenată de Marius Baciu (51 de ani), pe bani, liberi de contract sau din împrumut, piese importante în atac, în defensivă și la mijlocul terenului. În ciuda acestor mutări destul de numeroase, Mitică Dragomir este de părere că FCSB a ratat transferul verii. ”Fotbalistul cel mai bun din România” care nu a mai ajuns la formația lui Gigi Becali.

Care e transferul verii ratat de FCSB, în opinia lui Mitică Dragomir: ”E cel mai bun din România”

În urmă cu o lună, FCSB părea că a dat prima lovitură a perioadei de transferuri. Echipa roș-albastră aproape că l-a înregimentat pe Anderson Ceara (27 de ani) de la Csikszereda. Fotbalistul brazilian chiar s-a întors din vacanță la București pe 15 iunie pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna contractul cu fosta campioană. Pe ultima sută de metri, FCSB a decis să nu mai finalizeze transferul. S-a spus, la acea dată, că departamentul medical al clubului a ajuns la concluzia că jucătorul ar avea anumite probleme din această perspectivă.

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: titular la echipa din Miercurea Ciuc. Brazilianul a fost integralist contra lui FCSB, duminică, 26 iulie, în etapa a 2-a a sezonului. A fost printre cei mai buni jucători ai gazdelor, în ciuda eșecului cu 0-2. În emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a spus despre Anderson Ceara că este cel mai bun fotbalist din România și că sud-americanul trebuia să fie primul adus de Gigi Becali.

”Eu, dacă eram la FCSB, acesta (n.r. Anderson Ceara) era primul jucător pe care îl aduceam. (n.r. A fost aproape semnat, dar s-ar fi descoperit probleme la vizita medicală) Hai, domnule, lăsați-mă. (n.r. De ce nu l-a luat FCSB?) Nu știu. E cel mai bun mijlocaș dreapta din țară. După meciul de aseară, (n.r. Csikszereda – FCSB 0-2) Ceara nu mai are preț de 400.000 de euro, are preț de 1.400.000 de euro.

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Trebuia să-l ia. FCSB nu are 3 jucători ca acesta. (…) Dacă îmi spunea mie Gigi, îi dădeam eu 400.000 de euro să îl ia, și îl vindeam eu. Îl lăsam un an de zile, apoi îl vindeam eu. (n.r. Așa de mult vă place Anderson Ceara?) Unde mai vedeți jucători care știu să dribleze? La FCSB un singur jucător știe să dribleze. Octavian Popescu, atât”, spune Dragomir.

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Ce spune Mitică Dragomir despre noile transferuri de la FCSB

Dumitru Dragomir nu a fost dat pe spate de . Despre Ronny Labonne (28 de ani), noul fundaș dreapta de la roș-albaștrii, Mitică a strâmbat din nas, despre tânărul Pădurariu (19 ani) a spus că e bun pe atac, dar modest pe faza defensivă, iar în privința lui Boutoutaou (25 de ani) a fost ferm: e sub Anderson Ceara.

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”(n.r. Cum vi se par noile transferuri de la FCSB? Cum e Ronny Labonne) Hmmm.. cel stânga (n.r. Ricardo Pădurariu) îmi place. Dar numai pe faza de atac. Faza de apărare nu știe să o facă. L-a făcut Anderson (Ceara) aseară parașută”. Întrebat despre algerianul Boutoutaou, adus pentru o sumă de peste 1,3 milioane de euro, Mitică a spus că acesta nu este peste Ceara. ”(n.r. Cum e Aymen Boutoutaou?) Nu e mai bun decât Anderson Ceara. Acesta era cel mai bun”.