Transferul zilei în SuperLiga! Mijlocașul format de Sporting Lisabona vine în România. Exclusiv

Oțelul Galați pregătește un transfer interesant odată cu posibila plecare a lui Joao Paolo. FANATIK a aflat că în locul mijlocașului din Capul Verde formația moldoveană îl va aduce pe Bruno Paz, fotbalist școlit la Sporting Lisabona și care are meciuri pentru echipe din Superliga Turciei și Liga a II-a din Portugalia.

Deși toată lumea așteaptă ca FCSB să transfere un mijlocaș cât mai repede pentru a suplini plecările lui Malcom Edjouma și Adrian Șut, Oțelul Galați a fost cea care s-a mișcat mult mai repede în această perioadă de mercato. Oțelarii îl vor pierde cel mai probabil pe Joao Paolo, așa că și-au asigurat lotul prin transferul unui alt mijlocaș. Din informațiile FANATIK, este vorba despre Bruno Paz, fotbalist crescut în academiile celor de la Sporting Lisabona. El a bifat un singur meci pentru echipa mare, în timp ce restul meciurilor din Portugalia le-a jucat în împrumutul de la Farense, din Liga a II-a.

După ce a revenit din împrumut, el a fost cedat din postura de jucător liber de contract la Konyaspor, echipă alături de care a jucat un sezon întreg în Superliga Turciei și cu care a prins loc de cupe europene, jucând două meciuri în calificările UEFA Conference League. Pentru formația turcă, el a adunat un total de 40 de meciuri: 34 în campionat, 4 în Cupa Turciei și 2 în preliminariile cupelor europene.

În prezent, fotbalistul cu naționalitate angoleză evoluează în campionatul Moldovei, la Zimbru Chișinău, pentru care a adunat 36 de partide în toate competițiile. Cota actuală de piață a lui Bruno Paz este de 400.000 de euro, însă în urmă cu trei ani aceasta se ridica până la 900.000 de euro, pe vremea când juca în campionatul Turciei. De asemenea, Bruno Paz are și 10 selecții la echipa națională a Angolei.

Oțelarii și-au găsit și atacant. Cine vine în locul lui Paulinho

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Astfel, Laszlo Balint are nevoie și de un atacant.

Totuși, acest lucru ar putea fi rapid rezolvat. Luan Campos, ultima dată la Sivasspor în Turcia, a fugit din cantonamentul echipei în noiembrie 2025, iar acum, la o lună și jumătate distanță, este gata să semneze cu Oțelul Galați, conform Pe lângă Sivasspor, brazilianul a mai jucat pentru echipe precum Palmeiras U20, America MG, Portimonense și Veres Rivne. Cota sa actuală de piață este de 500.00 de euro

„Potrivit clubului, o persoană care pretindea că îl reprezintă pe jucător a trimis ulterior o notificare necorespunzătoare prin care declara contractul reziliat, deși persoana respectivă nu era reprezentantul legal al lui Campos. Clubul a subliniat că va întreprinde acțiuni împotriva lui Campos pentru reziliere abuzivă fără motiv întemeiat în fața autorităților competente”, au scris jurnaliștii de la despre incidentul plecării din cantonament.

