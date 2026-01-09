Sport

Transferul zilei în SuperLiga! Mijlocașul format de Sporting Lisabona vine în România. Exclusiv

Echipa din SuperLiga României dă lovitura pe piața transferurilor! În căutarea unui nou mijlocaș, a transferat un fotbalist crescut de Sporting cu experiență în fotbalul din Turcia
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
09.01.2026 | 23:10
Transferul zilei in SuperLiga Mijlocasul format de Sporting Lisabona vine in Romania Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Oțelul Galați a realizat un transfer interesant! Mijlocaș defensiv școlit de Sporting și cu experiență în Turcia. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Oțelul Galați pregătește un transfer interesant odată cu posibila plecare a lui Joao Paolo. FANATIK a aflat că în locul mijlocașului din Capul Verde formația moldoveană îl va aduce pe Bruno Paz, fotbalist școlit la Sporting Lisabona și care are meciuri pentru echipe din Superliga Turciei și Liga a II-a din Portugalia.

Oțelul Galați face transferul zilei în SuperLiga! Mijlocaș cu experiență pentru Laszlo Balint

Deși toată lumea așteaptă ca FCSB să transfere un mijlocaș cât mai repede pentru a suplini plecările lui Malcom Edjouma și Adrian Șut, Oțelul Galați a fost cea care s-a mișcat mult mai repede în această perioadă de mercato. Oțelarii îl vor pierde cel mai probabil pe Joao Paolo, așa că și-au asigurat lotul prin transferul unui alt mijlocaș. Din informațiile FANATIK, este vorba despre Bruno Paz, fotbalist crescut în academiile celor de la Sporting Lisabona. El a bifat un singur meci pentru echipa mare, în timp ce restul meciurilor din Portugalia le-a jucat în împrumutul de la Farense, din Liga a II-a.

ADVERTISEMENT

După ce a revenit din împrumut, el a fost cedat din postura de jucător liber de contract la Konyaspor, echipă alături de care a jucat un sezon întreg în Superliga Turciei și cu care a prins loc de cupe europene, jucând două meciuri în calificările UEFA Conference League. Pentru formația turcă, el a adunat un total de 40 de meciuri: 34 în campionat, 4 în Cupa Turciei și 2 în preliminariile cupelor europene. Tot la Konyaspor este legitimat și Marius Ștefănescu, însă românul a intrat pe lista neagră și se va despărți în această iarnă de club.

În prezent, fotbalistul cu naționalitate angoleză evoluează în campionatul Moldovei, la Zimbru Chișinău, pentru care a adunat 36 de partide în toate competițiile. Cota actuală de piață a lui Bruno Paz este de 400.000 de euro, însă în urmă cu trei ani aceasta se ridica până la 900.000 de euro, pe vremea când juca în campionatul Turciei. De asemenea, Bruno Paz are și 10 selecții la echipa națională a Angolei.

ADVERTISEMENT
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și...
Digi24.ro
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei

Oțelarii și-au găsit și atacant. Cine vine în locul lui Paulinho

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Paulinho, golgheterul gălățenilor, a fost vândut de echipa moldoveană în Polonia, la echipa de pe locul șase al diviziei secunde. Astfel, Laszlo Balint are nevoie și de un atacant.

ADVERTISEMENT
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul...
Digisport.ro
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților

Totuși, acest lucru ar putea fi rapid rezolvat. Luan Campos, ultima dată la Sivasspor în Turcia, a fugit din cantonamentul echipei în noiembrie 2025, iar acum, la o lună și jumătate distanță, este gata să semneze cu Oțelul Galați, conform gsp.ro. Pe lângă Sivasspor, brazilianul a mai jucat pentru echipe precum Palmeiras U20, America MG, Portimonense și Veres Rivne. Cota sa actuală de piață este de 500.00 de euro

„Potrivit clubului, o persoană care pretindea că îl reprezintă pe jucător a trimis ulterior o notificare necorespunzătoare prin care declara contractul reziliat, deși persoana respectivă nu era reprezentantul legal al lui Campos. Clubul a subliniat că va întreprinde acțiuni împotriva lui Campos pentru reziliere abuzivă fără motiv întemeiat în fața autorităților competente”, au scris jurnaliștii de la turkiyetoday.com despre incidentul plecării din cantonament.

ADVERTISEMENT
  • 1.733 de minute a jucat Bruno Paz în acest sezon în toate competițiile pentru Zimbru Chișinău
  • 2 goluri și 2 pase decisive a dat mijlocașul în 19 partide de campionat
Fostul jucător al lui Chelsea, anunț teribil la doar 33 de ani: „Îmi...
Fanatik
Fostul jucător al lui Chelsea, anunț teribil la doar 33 de ani: „Îmi trăiesc ultimele zile din viață”. Ce i-a transmis Romelu Lukaku
FCSB negociază cu un fotbalist U21! Anunțul lui Gigi Becali: „E român. Sar...
Fanatik
FCSB negociază cu un fotbalist U21! Anunțul lui Gigi Becali: „E român. Sar toți călare pe el”
Andrei Borza a dezvăluit calvarul recuperării după accidentare: „Iubita mi-a făcut zilnic injecţii...
Fanatik
Andrei Borza a dezvăluit calvarul recuperării după accidentare: „Iubita mi-a făcut zilnic injecţii în burtă!”. Video exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Legenda Stelei îi DISTRUGE pe Dobrin și pe Balaci: 'Au jucat fotbal 3...
iamsport.ro
Legenda Stelei îi DISTRUGE pe Dobrin și pe Balaci: 'Au jucat fotbal 3 ani și au dispărut! Ilie nu a fost băiat serios, pe Gicu nu puteai să contezi, să mergi la luptă cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!