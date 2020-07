Transferuri creștin-ortodoxe pentru Gigi Becali în această vară. Ce țepe și-a luat FCSB în ultimii 10 ani cu jucători din Balcani

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunțat marți, la prezentarea atacantului Sergiu Buș, că nu va mai face transferuri de jucători străini, dar apoi a menționat că va aduce doar creștini-ortodoxi.

El a dezvăluit că i-a dat sarcină lui MM Stoica să găsească un fundaș central în Grecia, Serbia, Bulgaria, Rusia, Cipru sau Ucraina, toate țări creștin-ortodoxe.

FANATIK încearcă să le înlesnească munca celor de la FCSB și a întocmit o listă de fundași centrali, cei mai importanți, din aceste țări, care ar putea fi aduși în această vară la FCSB.

Listă de transferuri creștin-ortodoxe pentru Gigi Becali

Lista de transferuri creștin-ortodoxe pentru Gigi Becali conține nume importante ale unor fotbaliști care au făcut istorie în Europa, dar și a unor tineri de mare perspectivă din aceste țări. Unii dintre aceștia se află la final de contract și pot fi aduși gratis, dar cu un salariu costisitor, alții sunt pe bani, dar am încercat să ne încadrăm în sume rezonabile.

Din Grecia, am selectat trei jucători ajunși la maturitatea fotbalistică. Avraam Papadopoulos, fundașul lui Olympiakos, devine liber de contract la 31 de august și, în ciuda celor 35 de ani, poate fi o variantă bună pentru ”roș-albaștri” în cazul în care îl vor convinge să mai lase la salariu.

Alte două soluții sunt jucătorii lui AEK Atena, Marios Ikonomou și Dmytro Chygrynskiy. Grecul de 27 de ani mai are un an de contract, dar suma la care este cotat, 800.000 de euro, nu reprezintă o problemă pentru latifundiarul din Pipera. Ikonomou are 6 selecții în naționala elenă și o experiență bogată în Italia, la Bologna, Spal și Bari.

Serbia, piață scumpă pentru FCSB. Branislav Ivanovic ar putea fi transferul ”bombă”

Ucraineanul Chygrynskiy, campion cu Barcelona și Șahtior Donețk, ar fi o adevărată lovitură de imagine. Ajuns la 33 de ani, el și-a încheiat contractul cu AEK Atena și poate veni gratis la formația pregătită de acum de Toni Petrea.

Sârbii sunt cunoscuți că știu să-și vândă foarte bine marfa, astfel că singura posibilitate acceptabilă ar fi Nemanja Milunovic de la Steaua Roșie Belgrad. Jucătorul de 31 de ani, cotat la 1,5 milioane de euro, mai are un singur an de contract cu campioana Serbiei, dar va fi greu de convins să lase șansa de a juca în Champions League.

Însă, fără doar și poate, cea mai mare bombă pe care Gigi Becali ar putea să o dea este să-l aducă în România pe sârbul Branislav Ivanovic, aflat la final de contract cu campioana Rusiei, Zenit Sankt Petersburg. Ajuns la 36 de ani, și cu nouă sezoane petrecute la Chelsea, alături de care a câștigat trei titluri și Champions League, sârbul nu va fi, cu siguranță, ieftin la salariu.

Tineri de perspectivă din Ucraina și Bulgaria

Bulgaria are și ea două variante viabile pentru Gigi Becali. Colegul lui Moți, Grigore și Keșeru la Ludogoreț, Georgi Terziev, poate fi luat de FCSB pentru o sumă de puțin peste un milion de euro, în ciuda faptului că fundașul mai are doi ani de contract cu formația alături de care a câștigat 7 titluri.

A doua variantă este Valentin Ivanov, puștiul de doar 19 ani de la ȚSKA Sofia. Considerat un jucător de mare perspectivă, cu deja două selecții în prima reprezentativă, acesta mai are doi ani de contract și este cotat la 675.000 de euro.

Cu 13 selecții în reprezentativa Rusiei, fundașul formației ȚSKA Sofia, Vitko Vasin, poate fi și el o opțiune pentru FCSB. Jucătorul de 31 de ani care are două titluri în Rusia, mai are un an de contract și este cotat la 1,2 milioane de euro.

Opiunile din Cipru și Ucraina sunt destul de limitate la nivel de jucători de calitate. Nikola Ioannou, internaționalul cipriot de 24 de ani, ar putea reprezenta o variantă. El mai are trei ani de contract cu APOEL Nicosia și o cotă de 800.000 de euro.

Din Ucraina, am ales un tânăr de perspectivă de 22 de ani. Yevgen Cheberko, fost internațional de juniori, a intrat în ultimele 6 luni de contract cu Zorya Lugansk și poate fi luat cu mai puțin de un milioan de euro.

”Țepe” bulgărești pentru Gigi

În acest moment, FCSB a rămas practic cu un singur străin în lot, grecul Aristidis Soiledis, după despărțirile dorite sau cu scandal ale lui Bogdan Planic, Marko Momcilovic și Harlem Gnohere. Becali a susținut mereu că visul său este să facă o echipă puternică formată numai din români, dar își dă seama că acest lucru este destul de greu.

În ultimii 10 ani, finanțatorul FCSB a adus o groază de jucători din Balcani, cei mai mulți dintre aceștia fiind mutări ratate complet. Sunt și câțiva care au avut perioade bune în tricoul ”roș-albastru” și aici ne referim la atacantul elen Pantelis Kapetanos, fundașul sârb Novak Martinovic sau apărătorul bulgar Valentin Iliev.

Însă, din Bulgaria au venit și cele mai mari ”țepe” pentru Gigi Becali. Să ne aducem aminte de Stanislav Angelov, adus cu surle și trâmbițe de la Energie Cottbus și plecat după doar 6 luni, și de Hristo Zlatinski, care a rezistat și el doar jumătate de an

Oare cine își mai amintește de Yordan Todorov care a venit pe 50.000 de euro de la Lokomotiv Plovdiv, dar a fost făcut pachet spre Bulgaria după doar două luni. Ultimul pe această listă este fundașul Bozhidar Chorbadzhiyski adus sub formă de împrumut pe 50.000 de euro de la ȚSKA Sofia, dar lăsat să se întoarcă acasă după 6 luni, patru meciuri și două cartonașe roșii.