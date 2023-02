Transferuri de top: Ioana Cosma și producătorul Leo Badea au intrat în echipa Fanatik! În ce zile îi vezi la Fanatik SuperLiga

, cel mai incisiv talk-show din peisajul media sportiv din România, marchează la capitolul imagine și profesionalism! Cunoscuta moderatoare Ioana Cosma și nu mai puțin cunoscutul producător Leo Badea s-au alăturat echipei conduse de Horia Ivanovici, după .

Da, va fi show la toată săptămâna de acum încolo! Luni, marți și vineri cu , așa cum te-ai obișnuit deja, iar miercuri și joi cu , cu Leo Badea producător, la „butoane”.

este implicată total în fenomenul fotbal de nu mai puțin de 29 de ani, începând din 1994, în Clujul natal. A fost reporter, redactor, a prezentat știri, a făcut interviuri, a realizat și a moderat emisiuni, a condus departament de sport, este prima femeie care a comentat meciuri la noi, în mai 2019 – finala Cupei României la fotbal feminin, apoi la EURO 2020, în… 2021!

I-a plăcut sportul de mică, s-a visat de mică lucrând în sport. Una dintre „cauze” a fost… bunicul ei! Cea mai importantă persoană din viața sa, după cum a povestit

Acum Ioana Cosma este „blonda deloc… «blondă» de la FANATIK”. O vei putea vedea miercuri și joi, „încadrată” de , care va continua să facă show luni, marți și vineri, de la ora cunoscută, 10:30, pe toate canalele media : site, facebook, youtube, Tik Tok, Twitter, Twitch.

Ioana Cosma vine în echipa împreună cu producătorul alături de care a realizat mii de emisiuni, bine-cunoscut și el, Leonard Adrian Badea. Leo pentru prieteni. Om de televiziune de 29 ani. Din 1994 în Trustul PRO, de pe vremea când Pro TV se numea Canal 31.

A fost producător al emisiunii „Ora exactă în sport” în ultimii 15 ani, a „îmbrăcat” cu producțiile „Special” majoritatea evenimentelor sportive transmise în direct de Trustul PRO în cei 29 de ani de existență. Și, nu în ultimul rând, a fost producătorul celebrei emisiuni „Pe bune”, prezentată de Mihai Mironică și Radu Banciu, scoasă de pe post de furia lui Gigi Becali împotriva ironiei cu care era tratat de cei doi moderatori.

„Pune-mă să fac un interviu cu Leo Messi, să vorbesc ore întregi despre Gică Hagi, să povestesc din culisele fotbalului, dar nu mă pune să vorbesc despre mine… ”, spune Leo Badea când îi ceri repere din cariera sa din spatele atâtor și atâtor live-uri, în studio sau pe stadion, la marginea terenului.

Așa că vorbește reporterul pentru el. S-a născut într-o zi cu semnificație istorică. 2 iulie 1969. Pe alt 2 iulie, secole înainte, în 1504 se stingea din viața pe pământ și trecea în viața nemuritoare a personalităților naționale exponențiale un adevărat diplomat și mare conducător militar: Ștefan cel Mare și Sfânt.

Primul contact cu fotbalul a fost pe când avea 5 ani: tatăl său l-a dus la inaugurarea stadionului „Steaua” din bulevardul Ghencea (9 aprilie 1974, 2-2 cu OFK Belgrad). În opinia sa, „FCSB este echipa care continuă istoria Stelei” și este de părere că „În viitor cele două echipe se vor contopi iar lucrurile vor reveni la normal. Mă refer la o singură echipă cu fani uniți, și nu dezbinați, cum sunt azi”.

Leo Badea se mândrește cu faptul ca este „fan fotbal adevărat. Acum e la modă fanul de rezultat. Sau fanul interesului financiar. Dezgustătoare ambele situații”.

În presa a debutat la ziarul Ora, undeva în februarie 1992. Trei ani a făcut în paralel presă scrisă și radio (Radio Tinerama). De pe 1 august 1994 s-a dedicat televiziunii: „Am început cu Canal 31, cel care pe 1 decembrie 1995 devenea Pro TV”.

A realizat mii de interviuri ca reporter, dar puțini mai știu că a fost și… operator! În 1995 a devenit primul reporter sportiv autentic, până atunci nu exista noțiunea de reporter sportiv tv. În 2000 a bifat altă premieră: era omul de televiziune care făcea din două meserii una singură. Adică omul care filma, dar punea și întrebări în același timp.

Leo Badea îl consideră pe Gică Hagi, pe care l-a avut invitat în multe dintre emisiunile sale și despre care spune că poate să vorbească ore în șir, cel mai mare fotbalist român, urmat în ierarhia sa de Gicu Dobrin, Ilie Balaci, Liță Dumitru și Anghel Iordănescu.

„În ultimii 15 ani am descoperit o nouă meserie și am realizat cu plăcerea de neegalat a pasiunii emisiuni sportive. O nouă provocare pentru un jurnalist. Acum, înarmat cu experiența celor 32 de ani de presă, am făcut pasul spre o nouă provocare. Consider că viitorul aparține netului, în duna majoră a televiziunii. Grupul FANATIK mi-a oferit oportunitatea să merg pe un drum nou, un drum al viitorului. Deci începând cu 1 Martie vă aștept la «FANATIK SUPERLIGA», pe FANATIK.RO, în fiecare miercuri și joi, de la ora 10:30” – Leo Badea