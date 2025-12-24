Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. AC Milan a anunțat despărțirea de atacantul adus cu surle și trâmbițe

ADVERTISEMENT

Perioada de transferuri din iarnă este una în care marile echipe din Europa încearcă să facă ultimele ajustări, înaintea reluării sezonului competițional. FANATIK te ține la curent cu cele mai importante transferuri internaționale din iarna anului 2026. Aici vei găsi și alte mutări în care sunt implicate numele grele ale fotbalului global!

Divock Origi a plecat de la AC Milan! Fostul atacant de la Liverpool și Nottingham Forest și-a reziliat contractul cu echipa din Serie A. Deși nu a mai jucat pentru rossoneri din primăvara anului 2023, atacantul belgian avea un salariu de 300.000 de euro lunar la AC Milan.

În tricoul lui AC Milan, Origi a adunat 36 de meciuri, reușind să marcheze două goluri și oferind o singură pasă decisivă. „AC Milan poate confirma rezilierea contractului lui Divock Origi de comun acord. Clubul îi urează mult succes pe viitor”, este anunțul făcut pe al clubului.

Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Ce mutări pregătesc echipele din campionatele puternice

Fotbalul european a luat o bine meritată pauză, iar jucătorii echipelor se află în vacanța de iarnă. Spre deosebire de fotbaliști, oficialii cluburilor importante muncesc continuu și caută soluții.

Fereastra de transferuri din iarnă durează aproximativ o lună de zile și are o importanță aparte. Cluburile care se află în pericol trebuie să fie inspirate în alegerile făcute, jucătorii aduși putând face diferența dintre retrogradare și menținere.

Totodată, echipele cu pretenții la trofee trebuie să se concentreze pe fotbaliști de valoare, asta pentru a rămâne în cărți pentru obiectivele setate. Cum timpul din fereastra de mercato este mai scurt, cluburile trebuie să se miște rapid.

Jucătorii români pot ajunge la cluburi importante?! Ce le rezervă mercato de iarnă lui Alex Dobre sau Florinel Coman

Perioada de mercato de iarnă a marcat deseori transferuri importante pentru fotbaliștii români. Dennis Man o părăsea pe FCSB în urmă cu aproximativ 5 ani, iar Parma plătea 11 milioane de euro în schimbul acestuia.

Un exemplu mai recent este Florinel Coman, care semna cu Cagliari un contract de împrumut în iarna anului trecut. „Mbappe” de România este foarte aproape de un nou transfer, însă de această dată în România, la FCSB, club de unde s-a transferat la Al Gharafa.

Jucătorii din SuperLiga României ar putea face pasul către echipe mai valoroase de pe continent. Alex Dobre, Darius Olaru sau Ștefan Baiaram sunt pe val pe plan intern, iar aceștia ar putea primi oferte importante în această perioadă de transferuri.

Antoine Semenyo, dorit de Chelsea și Manchester City în Premier League

Va fi o iarnă agitată în Premier League, acolo unde Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal și Chelsea au început deja licitația pentru transferul lui .

Campioana Liverpool se teme de o posibilă plecare a lui Mohammed Salah, relația dintre club și egiptean nefiind una bună. Liderul din clasament, Arsenal, va căuta să aducă jucători cu care vor aborda titlul în Premier League. Aflată pe locul 4 în clasament, Chelsea poate efectua o repatriere, Thiago Silva, liber de contract în acest moment, fiind cerut intens de fanii londonezilor.

Manchester United va trebui să bage adânc mâna în buzunar. „Diavolii roșii” se află doar pe locul 7 în ierarhie și își doresc cu orice preț să nu rateze o poziție care i-ar duce direct în „Faza Ligii” UEFA Champions League în stagiunea ce urmează.

Ce mutări pregătește Xabi Alonso la Real Madrid? Barcelona, liderul de iarnă din La Liga

Xabi Alonso a încheiat anul calendaristic pe treapta a 2-a din clasament, însă tehnicianul își dorește titlul la finalul sezonului. Wesley Franca, de la AS Roma, este principala țintă de la Real Madrid în această perioadă de mercato.

Tot în defensivă vrea să se întărească și rivala Barcelona. Catalanii vor începe negocierile cu fundașul Marc Guehi. Internaționalul englez se află în ultimul an de contract și poate semna cu orice echipă dorește.

Atletico Madrid vrea să transfere un jucător în Seria A, la AS Roma. Giovanni Simeone este nemulțumit de evoluțiile lui Giacomo Raspadori și ar dori să îl împrumute.

Ce mutări pregătește Cristi Chivu la Inter

Inter a terminat anul calendaristic pe primul loc în Seria A. C , iar formația din Milano poate aborda un transfer definitiv al fundașului elvețian.

Rivala din oraș, AC Milan, va încerca să îl ofere împrumut pe Christopher Nkunku. Totodată, Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, încearcă repatrierea lui Mattia Perin de la Juventus.

Campioana Napoli, din cauza problemelor financiare, va trebui să vândă dacă dorește noi jucători. În schimb, AS Roma, așa cum am amintit mai sus, este pe urmele lui Giacomo Raspadori.

Bayern Munchen a parafat primul transfer al iernii

Bayern Munchen domină autoritar în Bundesliga, iar Vincent Kompany a primit un nou jucător în lot. Este vorba de Virgilio Olaya, fotbalist ecuadorian în vârstă de 17 ani. În același timp, bavarezii îl monitorizează pe Dylan Lawlor de la Cardiff City.

Eliesse Ben Seghir (n.r. – Monaco) este urmărit atent de Borussia Dortmund, însă pe urma fotbalistului se află și Bayer Leverkusen. S-a discutat mult și despre o revenire a lui Jadon Sancho la Dortmund, însă, pentru moment, nu este nimic concret.

Endrick, noul star din Ligue 1

Endrick este fără doar și poate cel mai important nume care va ajunge în Ligue 1. Tânărul atacant brazilian a fost împrumutat de la Real Madrid, iar Olympique Lyon se va bucura de serviciile sale.

PSG va căuta să întărească pozițiile cu probleme, clubul din capitala Franței urmărind să repete performanța din sezonul trecut, când parizienii au pus mâna pe trofeul UEFA Champions League.

Pe FANATIK.ro vei găsi, pe tot parcursul acestei ierni, informații la minut despre cele mai tari transferuri internaționale. De aici afli ce fotbaliști au fost aduși la cluburile de top din Europa, dar și cine va pleca. Tot noi îți vom oferi și exclusivități despre transferurile în care sunt implicați fotbaliștii români din străinătate. Află primul dacă Răzvan Marin, Florinel Coman, Dennis Man sau Valentin Mihăilă schimbă echipa și unde vor ajunge!