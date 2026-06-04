Transferuri internaționale 2026, mercato de vară. Perioadă încinsă pentru marile forțe ale Europei. Totul despre cine vine și cine pleacă

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Perioada de transferuri din vară este una extrem de importantă pentru marile echipe din Europa, care încearcă să-și contureze loturile în vederea bătăliilor ce vor urma în sezonul următor. FANATIK te ține la curent cu cele mai importante mutări care se vor realiza în vara anului 2026. Aici vei găsi și alte transferuri în care sunt implicate numele grele ale fotbalului global!

Transferuri internaționale 2026, mercato de vară. Ce mutări pregătesc echipele din campionatele puternice

Nici nu s-a încheiat bine actualul sezon că marile echipe ale Europei au intrat în priză pentru perioada de mercato din această vară. Se anunță o campanie extrem de interesantă în care formațiile de top de pe continent vor încerca să-și asigure serviciile celor mai interesanți jucători de pe piață.

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Perioada de transferuri din această vară, care va începe la 14 iunie și se va încheia la 31 august, va fi una puțin diferită față de cea de anul trecut, deoarece la mijloc se află și Cupa Mondială.

Vor fi cluburi care vor aștepta să vadă cum se vor descurca la turneul final jucătorii pe care îi țintesc, dar și grupări care vor încerca să ridice prețul unor fotbaliști în cazul unor evoluții remarcabile la marea competiție din SUA, Canada și Mexic.

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Barcelona a făcut deja primul transfer

Barcelona a câștigat lupta internă cu Real Madrid în sezonul recent încheiat, însă parcursul în Champions League nu a fost cel dorit. Antrenorul Hansi Flick a cerut conducerii transferuri de top pentru a putea atinge obiectivul european.

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Iar catalanii s-a conformat imediat și în schimbul a 80.000.000 de euro. Pe Camp Nou ar urma să ajungă și Bernardo Silva, care s-a despărțit de Manchester City, iar cap de listă pentru înlocuirea lui Robert Lewandowski este Julian Alvarez de la Atletico Madrid, iar ca rezervă este Joao Pedro de la Chelsea.

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La rivala Real Madrid totul este în stand-by până la încheierea alegerilor la funcția de președinte. În cazul în care Florentino Perez va câștiga un nou mandat, pe banca tehnică a ”galacticilor” se va întoarce Jose Mourinho.

Portughezul vrea să facă curățenie în lotul madrilenilor și nu mai puțin de cinci fotbaliști sunt așteptați să plece. Iar primii pe lista sosirilor sunt Alessandro Bastoni și Denzel Dumfries, jucătorii lui Cristi Chivu de la Inter.

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Vară fierbinte în Premier League

De departe cel mai bogat campionat din lume, Premier League anunță o vară extrem de interesantă la nivelul transferurilor. Trebuie văzut ce mutări va face Mikel Arteta la Arsenal după câștigarea titlului și înfrângerea din finala Champions League.

Însă, toți ochii sunt ațintiți către Manchester City și Liverpool, care s-au despărțit în această vară de managerii Pep Guardiola și Arne Slot. Pe Etihad Stadium vine Enzo Maresca, iar la ”cormorani” va fi instalat Andoni Iraola. Este de așteptat ca ambii antrenori să facă anumite modificări în loturile celor două formații.

Colosul Manchester United, care a revenit în Champions League, a început deja să tatoneze piața transferurilor. , Mateus Fernandes de la West Ham și Elliot Anderson de la Nottingham Forest, jucător dorit și de rivala City.

Ce transferuri pregătește Cristi Chivu la Inter

”Nerazzurrii” au realizat eventul în chiar primul sezon cu Cristi Chivu pe bancă, însă tehnicianul român a înțeles că este nevoie de schimbări importante la nivelul lotului pentru a putea să se bată cu marile forțe ale Europei.

După ce a ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii, care urmează să fie oficializată, Chivu a început să creioneze variantele de transferuri. Cum portarul Yann Sommer a plecat deja, , rezerva conaționalului său David Raya la Arsenal.

Alte două ținte pentru Chivu în această vară sunt Manu Kone de AS Roma și Curtis Jones de la Liverpool, dar și noul puști minune al Italiei, Marco Palestra, care este monitorizat și de Barcelona și Arsenal.