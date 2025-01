Transferuri internaționale 2025, mercato de iarnă. Aici găsești cele mai tari mutări din fotbal. Fostul fundaș de la Dinamo a ajuns în Brazilia

Luna ianuarie este una în care marile echipe din Europa încearcă să facă ultimele ajustări, înaintea lunilor care decid campioanele, echipele retrogradate, dar și formațiile care se califică în competițiile europene. FANATIK te ține la curent cu cele mai importante transferuri internaționale din iarna 2025. Aici vei găsi și alte mutări în care sunt implicate numele grele ale fotbalului global!

Update: Gabriel Moura a semnat cu o echipă din Brazilia

Gabriel Moura, fostul jucător al celor de la Dinamo, și-a găsit în sfârșit echipă. Fundașul brazilian, în vârstă de 36 de ani, nu a fost păstrat în lotul „câinilor roșii” de Zeljko Kopic la finalul stagiunii trecute. El a primit propunerea de a face parte din staff-ul croatului, dar a refuzat.

Acum, Moura revine în țara sa natală după 14 ani. Gabriel Moura va evolua în tricoul celor de la Pouso Alegre, o echipă din ligile inferioare din Brazilia. Cel mai probabil, el își va încheia cariera în liniște în America de Sud.

Transferuri internaționale iarna 2025. Ce mutări se vor face în Premier League

Ruben Amorim și Pep Guardiola sunt managerii din Premier League care vor fi cei mai interesați să aducă noi jucători. Manchester United și Manchester City trec prin adevărate crize și au nevoie de întăriri. United urmează să scape de Marcus Rashford și ar urma să încerce aducerea lui Victor Osimhen, împrumutat de Napoli la Galatasaray.

Manchester City ar vrea să aducă un jucător care să îi ia locul lui Rodri în formația de start. , iar Guardiola este interesat să încerce aducerea lui Martin Zubimendi sau Bruno Guimaraes, de la Newcastle United.

Și Liverpool, Arsenal sau Chelsea ar putea fi active pe piața transferurilor. “Cormoranii“ vor să continue parcursul excelent din prima parte a sezonului, iar Arne Slot ar vrea să aibă parte de noi soluții la mijlocul terenului. Mikel Arteta este interesat de aducerea lui Jules Kounde și Kolo Muani, în timp ce Enzo Maresca ar vrea să transfere un fundaș central și un vârf de atac. De la Chelsea ar putea pleca Christopher Nkunku.

Transferuri La Liga iarna 2025. Deblochează FC Barcelona situația lui Dani Olmo?

FC Barcelona nu reușește să scape de problemele financiare și ar putea rămâne fără Dani Olmo, din iarnă. Superstarul naționalei Spaniei ar putea fi înregistrat și pentru a doua parte a sezonului doar dacă trupa catalană reușește să vândă pe cineva. Candidați la plecare sunt Jules Kounde, dorit de Arsenal, dar și Andreas Christensen, care s-ar putea întoarce în Premier League.

Real Madrid nu este un club care să se gândească, în mod tradițional, la mișcări importante în pauza de iarnă. Totuși, în acest sezon, “galacticii“ au nevoie de întăriri. Loviți de accidentări, oamenii lui Carlo Ancelotti au nevoie de întăriri și se zvonește că ar urma să îi aducă în vară pe Trent Alexander-Arnold și Mohamed Salah, de la Liverpool.

Va fi foarte interesant de urmărit dacă echipa de pe Bernabeu va forța în această lună aducerea unor noi fotbaliști. .

Luptă acerbă pentru titlu în Serie A. Cum se întăresc candidatele la trofeu?

Atalanta, Napoli, Inter și Lazio duc o luptă în patru pentru titlu în Italia. Fosta câștigătoare a Europa League și Inter au avut un atac extrem de eficient în sezonul de toamnă, însă bergamascii l-ar putea pierde pe nigerianul Ademola Lookman. În vârstă de 32 de ani, fostul fotbalist al lui Leicester ar putea ajunge înapoi în Premier League, la Liverpool. El este dorit și de PSG.

Antonio Conte, cel care a început sezonul foarte bine cu Napoli, ar vrea să își întărească echipa în vederea atacării titlului. Candidați pentru un transfer sunt Luis Hasa, de la Lecce și Nemanja Matic, de la Lyon. Interul lui Simone Inzaghi era favorită la titlu la startul sezonului, însă rezultatele au fost oscilante pe parcursul campionatului.

“Nerazzuri“ ar putea forța în a doua parte a sezonului, iar o țintă în mercato din ianuarie este Jonathan David, vârful canadian de la Lille. FANATIK te ține la curent cu mișcările pregătite de echipele care se luptă pentru titlu. De la noi afli și ce vor face Juventus, AC Milan sau AS Roma, trupele care au de recuperat teren, în vederea ocupării unui loc de Champions League. Despre Juve s-a scris că ar fi interesată de Axel Disasi, fundașul central de la Chelsea.

Transferuri internaționale iarna 2025. Ce vor transfera forțele PSG și Olympique Marseille

Sub bagheta lui Roberto de Zerbi, Olympique Marseille are parte de un sezon foarte bun. Trupa din sudul Franței a încheiat anul 2024 pe locul doi, la egalitate cu AS Monaco. OM avea un meci mai puțin decât monegascii și bogații de la PSG, față de care ar avea de recuperat zece puncte.

În vara lui 2024, Marseille a transferat foarte inteligent, iar cea mai inspirată mutare s-a dovedit a fi aducerea controversatului Mason Greenwood, de la Manchester United. În 15 meciuri în Ligue 1, jucătorul de 23 de ani a înscris de 10 ori și a oferit și o pasă decisivă. Fereastra s-ar putea deschide pentru OM, însă, cu o plecare. Despre fundașul Mbemba, presa din Franța a scris ca ar putea ajunge la FC Nantes.

Departe de show-ul pe care obișnuia să îl facă pe piața transferurilor, PSG nu a mutat spectaculos în vară, însă în iarnă ar putea renunța la câțiva jucători. Principalul candidat să părăsească clubul este vârful francez Kolo Muani, dorit de Arsenal.

Mutările iernii în Bundesliga. Bayer Leverkusen vrea să forțeze un nou titlu

După ce a început ca din tun noul sezon, Bayern Munchen a început să piardă din turație, iar finalul anului i-a găsit pe “bavarezi“ cu doar patru puncte mai multe decât campioana Bayer, în clasament. Trupa lui Xabi Alonso și-a revenit, după ce a început oscilant campionatul, și a legat victoriile categorice.

Jurnaliștii din Anglia susțin că și Bayer ar fi interesată, la fel ca Juventus, de serviciile lui Axel Disasi. Echipa lui Alonso l-ar putea pierde, în schimb, pe Jonathan Tah, dorit de FC Barcelona. Și Borussia Dortmund ar trebui să se miște rapid, pentru că a încheiat anul 2024 doar pe locul 6. Germania susține că Borussia l-ar putea pierde pe Bynoe-Gittens, lateralul cotat la 50 de milioane de euro. Acesta este dorit chiar de Bayern Munchen.

