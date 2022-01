Jucătorii nu semnează cu Dinamo de frica suporterilor?! “Unii sunt reticenţi şi speriaţi”. Exclusiv

Flavius Stoican şi Florin Răducioiu au fost prezentaţi oficial la Dinamo. Noua conducere tehnică are misiunea de a salva echipa de la retrogradare, însă va fi un obiectiv dificil după ce “câinii” au adunat doar 12 puncte la finalul primelor 21 de etape.

Jucătorii nu semnează cu Dinamo de frică?!

Oficialii clubului şi-au propus să facă între trei şi cinci transferuri pentru a întări echipa, însă negocierile cu unii jucători sunt anevoioase, unii dintre ei fiind speriaţi de situaţia dificilă în care se află clubul şi relaţia echipei cu suporterii.

Concret, FANATIK a aflat că jucătorii le-au spus oficialilor echipei că sunt nesiguri în ceea ce priveşte stabilitatea, având în vedere că Dinamo este insolvenţă. Iar ciocnirile din ultima vreme dintre suporteri şi jucători reprezintă un impediment la negocieri.

“Jucătorii sunt reticenţi şi speriaţi. Există discuţii cu mai mulţi, însă ele evoluează greu”

FANATIK l-a contactat pe Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar RTZ, care a declarat că negocierile cu jucătorii merg anevoios, şi, într-adevăr, unii dintre ei sunt speriaţi după ce au văzut că Sorescu a fost dezbrăcat de suporteri:

“Jucătorii sunt reticenţi şi speriaţi. Există discuţii cu mai mulţi, însă ele evoluează greu. Sunt îngrijoraţi de insolvenţă, de relaţia echipei cu suporterii, după episoadele cu Deian Sorescu şi autocarul.

Avem speranţe, negociem, dar există şi aceste impedimente. Eu sper ca în scurt timp să mai avem măcar două răspunsuri”, a spus Zăvăleanu pentru FANATIK.

Patriche, primul şi singurul transfer de până acum: “Voi face tot ce îmi stă în putință să câștigăm fiecare meci”

Răzvan Patriche este primul şi singurul transfer de la Dinamo din acest an. Fostul căpitan al Academicii Clinceni a renunţat la patru salarii pentru a semna cu echipa “câinilor” şi a explicat pentru FANATIK :

“Flavius Stoican m-a contactat pentru prima oară. Am vorbit și cu domnul Mureșan. Nu a fost foarte greu să mă convingă. Când m-a întrebat dacă vreau să vin la Dinamo am acceptat imediat! Nici măcar nu am discutat de salariu, de nimic!

Voi lupta pentru fiecare minge și voi încerca să dau totul pe teren la fiecare meci. Voi face tot ce îmi stă în putință să câștigăm fiecare meci și să ne salvăm de la retrogradare”, a spus Patriche pentru FANATIK.

de la Farul Constanţa. “Câinii” sunt aproape să semneze cu fundaşul lui Gică Hagi. Andrei Piţian este un alt jucător de interes pentru oficialii dinamovişti.

Deian Sorescu, despre episodul Mioveni: “A fost ceva îngrozitor. Eu nu am dormit 36 de ore”

Deian Sorescu a vorbit în premieră după episodul de la Mioveni, spunând că nu a putut să doarmă 36 de ore după ce a fost dezbrăcat de suporteri la finalul confruntării pierdute în minutele de prelungire cu 1-2:

“Acolo a fost momentul critic, pentru mine s-a terminat absolut totul. A fost ceva îngrozitor. Eu nu am dormit 36 de ore, până la antrenamentul de a doua zi cred că am dormit o oră și un pic.

Mulți nu știu ce se întâmplă cu adevărat la club. Ăsta e adevărul și asta susțin în continuare. Nu se va schimba nimic. Dacă nu s-a schimbat până acum, eu sper să se schimbe, dar nu mai am nicio încredere”, a spus Sorescu.

După plecarea de la Mioveni, autocarul echipei a fost oprit în benzinărie de fanii dinamovişti. Jucătorii au coborât şi au avut o discuţie cu suporterii, care le-au reproşat evoluţiile dezastruoase.