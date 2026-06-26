Transferuri la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a făcut anunțul: „O să avem lotul complet”

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Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre reîntâlnirea cu fostul antrenor al echipei, Daniel Pancu, care a preluat-o în această vară pe Rapid după ce a plecat într-un context tensionat de la formația ardeleană. Oficialul „feroviarilor” a vorbit și despre mutările pe care le pregătește CFR în această vară.

S-a împăcat Iuliu Mureșan cu Daniel Pancu?

Iuliu Mureșan a declarat că nu există nicio problemă în relația sa cu Daniel Pancu, însă președintele CFR-ului a subliniat faptul că antrenorul a făcut o greșeală. „Cu Pancu nu m-am certat. N-am comentat, n-am zis de nimic. El n-a știut cum să iasă din scenă și a greșit din punct de vedere tactic. Eu n-am de ce să mă împac cu Pancu pentru că nu m-am supărat pe el. E iertat din start. Chiar m-am înțeles bine cu el și e un antrenor foarte bun”, a spus acesta. Rapid și CFR Cluj se vor întâlni în Giulești în a treia etapă a noului sezon.

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Experimentatul conducător a făcut și o scurtă analiză a luptei pentru titlu din următoarea stagiune: „Craiova are șanse foarte mari la titlu pentru că echipa s-a întărit foarte mult și are stabilitate financiară. În același timp, și FCSB, și noi. Tot cam aceleași 4-5 echipe vor fi în lupta pentru primele locuri”.

Iuliu Mureșan, dezvăluiri despre transferurile pregătite de CFR Cluj

Iuliu Mureșan a analizat startul de sezon al CFR-ului după și a vorbit despre activitatea clujenilor în perioada de mercato. „Începem în deplasare cu Oțelul, apoi jucăm acasă cu Voluntari, dar între cele două meciuri avem o deplasare care poate fi enorm de grea, în Kazahstan, o distanță foarte mare. Dacă se califică echipa din Kazahstan o să avem un zbor de 1.000 și ceva de kilometri numai intern, plus până la Astana, o distanță enormă.

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Să sperăm că va câștiga Alashkert, acolo am mai fost, e cam la jumătatea distanței. Echipa se pregătește, ne vin încă 3-4 jucători la începutul săptămânii viitoare și o să avem lotul complet. Încercăm să fim CFR-ul care a fost, cu toate că am trecut prin multe greutăți, sperăm să ne luptăm pentru play-off în primul rând, după ce ajungem în play-off, vom vedea”, a declarat președintele „feroviarilor”. CFR a efectuat mai multe mutări în această vară, ultima dintre ele fiind pe 24 iunie.

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Ce a declarat Iuliu Mureșan despre schimbările din conducerea lui CFR Cluj

Ciprian Deac și-a încheiat cariera de fotbalist în această vară și a devenit noul vicepreședinte al CFR-ului, iar începând din aprilie portughezul Cadu ocupă rolul de director sportiv. „Am întărit foarte mult conducerea clubului. L-am adus pe Cadu, un jucător emblematic, e foarte deștept și e făcut pentru munca pe care o face. De asemenea, pe Ciprian Deac, elegant, civilizat, implicat. Mă bucur foarte mult că lucrez la un club de tradiție cu foști jucători – Panin, Cadu, Deac.

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E un lucru extraordinar pentru mine. Viitorul va sta în ei. Eu îi formez și îi ajut cu ce pot. Cât voi mai sta la club, încerc să-i învăț tot ce am învățat eu în acești ani de fotbal”, a afirmat Iuliu Mureșan. .