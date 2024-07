FC U Craiova 1948 i-a pierdut pe Juan Bauza și William Baeten, însă Adrian Mititelu le-a găsit rapid înlocuitori. Trupa lui Marius Croitoru i-a prezentat oficial pe Claudiu Bălan și Traian Ciubotaru, un tânăr mijlocaș de la Gravina, Italia.

Transferuri pe bandă rulantă la FC U Craiova! Favoritul lui Adrian Mititelu s-a întors în Bănie

au lăsat un gol imens în lotul lui Marius Croitoru la FC U Craiova 1948. Totuși, tehnicianul „alb-albaștrilor” le-a găsit înlocuitori pentru sezonul 2024-2025 din Liga 2.

Clubul lui Adrian Mititelu a anunțat transferul lui Claudiu Bălan, rămas liber de contract după experiența din Grecia de la PAS Giannina. Atacantul a semnat un contract valabil două sezoane cu FC U Craiova 1948.

Vârful în vârstă de 30 de ani și speră ca șirul promovărilor să continue. Claudiu Bălan a plecat din Bănie în 2022, din cauza unor probleme cu suporterii oltenilor.

„Bine ai revenit, Claudiu Bălan! Cladiu Bălan a semnat un contract valabil pe o perioadă de 2 ani cu FCU 1948. Atacantul central de picior drept a fost juniorul FCU 1948 de la vârstă de 9 ani, evoluând timp de 20 de ani la grupele de juniori și la prima echipă, până în anul 2022.

Claudiu Bălan a mai jucat la clubul grec PAS Giannina în perioada 2022-2024. Claudiu Bălan a contribuit la fiecare promovare a echipei din Liga a IV-a până în SuperLiga. Mult succes, Claudiu, și cât mai multe reușite în tricoul FCU 1948”, este anunțul oltenilor.

Claudiu Bălan, primele declarații după revenire: „Mă gândesc doar la promovare”

„Parcă nu am plecat deloc, timpul a trecut repede. Mă bucur foarte mult, mă gândesc doar la promovare. O să fiu un an greu, nivelul Universității Craiova nu este de Liga 1 și trebuie să promovăm din primul an.

Eu am venit la antrenamente, sunt prezent de câteva zile. Mulți dintre colegii pe care îi aveam înainte sunt și acum la echipă, a fost o revedere emoționantă. Sper să facem o treabă bună, să începem în forță acest campionat și din primele etape să arătăm că o să fim principala candidată la promovare.

Trebuie să muncim, să fim ca o familie să promovăm. Ce a fost mai greu în perioada de pregătire a trecut, acum sunt mai multe amicale, mai multe antrenamente tactice. Mai rămân două săptămâni până la startul sezonului.

Trebuie să începem tare, să luăm avans față de celelalte echipe. Sper să vină suporterii la stadion, cu sprijinul lor o să reușim și sunt 100% convins că o să îi facem fericiți și o să promovăm”, a spus Claudiu Bălan.

FC U Craiova l-a transferat și pe Traian Ciubotaru din Serie D

FC U Craiova 1948 a anunțat și transferul lui Traian Ciubotaru de la Gravina, formație din Serie D. Extrema stângă a jucat în Italia și a făcut parte din lotul naționalei U17 a României în preliminariile EURO 2022.

„Bine ai venit, Traian Ciubotaru! Traian Ciubotaru a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu FCU 1948. Jucătorul de bandă, extremă stânga, în vârstă de 19 ani a evoluat în trecut în Italia, la Gravina.

Traian este de loc din Bacău, iar junioratul l-a făcut la CS Aerostar Bacău și ACS Viitorul Cluj. Traian are o înălțime de 1.72 și este jucător de picior drept. Printre calitățile sale se numără și tehnica în regim de viteză.

La nivel internațional, Traian Ciubotaru a făcut parte din lotul Echipei Naționale a României U17 pentru meciurile din preliminariile Campionatului European 2022, împotriva Estoniei, Belgiei și Danemarcei.

Mult succes, Traian, și cât mai multe meciuri și performanțe în tricoul FCU 1948”, au scris oltenii.