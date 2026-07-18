Sport

Transferuri pe bandă rulantă la FCSB. Roș-albaștrii mai aduc doi jucători: „Va veni 100%!”

Gigi Becali a deschis robinetul cu bani și face transfer după transfer la FCSB. Mihai Stoica a anunțat că, după Aymen Boutoutaou, alți doi fotbaliști se pregătesc să semneze cu fosta campioană
Cristian Măciucă
18.07.2026 | 21:47
Transferuri pe banda rulanta la FCSB Rosalbastrii mai aduc doi jucatori Va veni 100
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Transferuri pe bandă rulantă la FCSB. Roș-albaștrii mai aduc doi jucători: „Va veni 100%!”. FOTO: Fanatik
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FCSB a ajuns la trei transferuri odată cu venirea lui Aymen Boutoutaou (25 de ani), pentru care Gigi Becali a plătit peste 1.000.000 de euro la Sochaux. Mihai Stoica a anunțat că roș-albaștrii nu se opresc aici și că urmează să semneze cu încă doi jucători. Fotbaliștii sunt tot din străinătate, iar negocierile sunt în noi.

Încă două transferuri la FCSB! Un fundaș central și un atacant sunt așteptați la echipa lui Marius Baciu

Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre cel mai recent transfer al roș-albaștrilor, algerianul Aymen Boutoutaou, pe care l-a comparat cu Eden Hazard. Președintele C.A. de la FCSB nu are de gând să se oprească aici și a promit că vor mai veni cel puțin doi jucători. „Pentru meciul de joi (n.r. – cu FK Auda), 100% va fi Ofri Arad, Eddy Gnahore, posibil să fie și el. Vreau să îi mulțumesc public lui Valeriu Argăseală.

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Ieri, la 18:30 a ieșit Aymen din RMN. La 18:41, noi trebuia să semnăm toate documentele cu Sochaux, să înregistrăm transferul în Football Connect, să cerem cartea verde, să vină. Pentru că ieri, până la ora 23:59, el putea fi trecut pe lista de Europa. (n.r. – Nu putea fi trecut și după aceea?) Ba da, dar noi vrem să adăugăm un alt jucător. Suntem în negocieri cu un fundaș central!”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Accidentarea lui Mihai Popescu a dat planurile peste cap

Marius Baciu va primi un concurent pe post pentru Daniel Bîrligea, dar și un fundaș central cu care s-au început negocierile după accidentarea lui Mihai Popescu. Profesorul Mariani, care l-a operat pe Mihai Popescu, susține că nu trebuie o altă intervenție. Cu o infiltrație, făcută la Roma, unde s-a și operat, poate să joace în continuare. Sper să fie bine, dar noi mai avem nevoie de încă un fundaș central.

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Ngezana vine în septembrie și nu știi când și cum vine. Forma sportivă nu se capătă ușor. Suntem în discuții să luăm un fundaș central străin cu experiență. Va mai veni un fundaș central, 100% va mai veni un atacant, o dublură la Daniel Bîrligea. Acolo să fim pregătiți cu back-up, pentru că prioritate e Denis Drăguș. Și am înaintat o ofertă pentru un alt atacant lateral, nu e urgență acum. Dar atacantul și fundașul central sunt urgențe”, a adăugat președintele C.A. de la roș-albaștri.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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