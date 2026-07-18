Transferuri pe bandă rulantă la FCSB. Roș-albaștrii mai aduc doi jucători: „Va veni 100%!”

ADVERTISEMENT

FCSB a ajuns la trei transferuri odată cu venirea lui Aymen Boutoutaou (25 de ani), pentru care Mihai Stoica a anunțat că roș-albaștrii nu se opresc aici și că urmează să semneze cu încă doi jucători. Fotbaliștii sunt tot din străinătate, iar negocierile sunt în noi.

Încă două transferuri la FCSB! Un fundaș central și un atacant sunt așteptați la echipa lui Marius Baciu

pe care l-a comparat cu Eden Hazard. Președintele C.A. de la FCSB nu are de gând să se oprească aici și a promit că vor mai veni cel puțin doi jucători. „Pentru meciul de joi (n.r. – cu FK Auda), 100% va fi Ofri Arad, Eddy Gnahore, posibil să fie și el. Vreau să îi mulțumesc public lui Valeriu Argăseală.

ADVERTISEMENT

Ieri, la 18:30 a ieșit Aymen din RMN. La 18:41, noi trebuia să semnăm toate documentele cu Sochaux, să înregistrăm transferul în Football Connect, să cerem cartea verde, să vină. Pentru că ieri, până la ora 23:59, el putea fi trecut pe lista de Europa. (n.r. – Nu putea fi trecut și după aceea?) Ba da, dar noi vrem să adăugăm un alt jucător. Suntem în negocieri cu un fundaș central!”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Accidentarea lui Mihai Popescu a dat planurile peste cap

Marius Baciu va primi un concurent pe post pentru Daniel Bîrligea, dar și un fundaș central cu care s-au început negocierile dupăProfesorul Mariani, care l-a operat pe Mihai Popescu, susține că nu trebuie o altă intervenție. Cu o infiltrație, făcută la Roma, unde s-a și operat, poate să joace în continuare. Sper să fie bine, dar noi mai avem nevoie de încă un fundaș central.

ADVERTISEMENT

Ngezana vine în septembrie și nu știi când și cum vine. Forma sportivă nu se capătă ușor. Suntem în discuții să luăm un fundaș central străin cu experiență. Va mai veni un fundaș central, 100% va mai veni un atacant, o dublură la Daniel Bîrligea. Acolo să fim pregătiți cu back-up, pentru că prioritate e Denis Drăguș. Și am înaintat o ofertă pentru un alt atacant lateral, nu e urgență acum. Dar atacantul și fundașul central sunt urgențe”, a adăugat președintele C.A. de la roș-albaștri.