Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Fără milă! Au anunțat despărțirea în Ajunul Crăciunului

După un sezon de vară-toamnă extrem de palpitant, SuperLiga a luat pauză, iar echipele au ocazia să se recalibreze și să spere la obiective mari în anul ce urmează. FANATIK îți prezintă toate mișcările pe care formațiile din campionatul intern le vor face, în vederea întăririi loturilor de jucători. Liderul U Craiova, dar și FCSB, Dinamo, Rapid, CFR Cluj sau U Cluj vor fi active când vine vorba de transferuri SuperLiga, în iarna 2026.

Nici nu am ajuns bine în ziua de Crăciun din acest an, căci cei de la Oțelul Galați au anunțat prima despărțire oficială. Trupa pregătită de Laszlo Balint nu va mai conta pe Vadik Murria Soriano, fundașul de origine rusă adus în vara acestui an.

„SC Oțelul Galați anunță că a ajuns la un acord de încetare amiabilă a relațiilor contractuale cu fundașul Vadik Murria Soriano. Acesta devenise roș-alb-albastru în vara acestui an.

Vadim „Vadik” Murria Soriano, în vârstă de 25 de ani, nu mai face parte din lotul Oțelului. Decizia a fost luată de comun acord, în urma unor discuții purtate în interesul ambelor părți. Clubul îi mulțumește lui Vadik pentru munca depusă și pentru profesionalismul arătat pe perioada petrecută la SC Oțelul Galați și îi urează mult succes în continuare în cariera sportivă. În roș-alb-albastru, Murria Soriano a disputat 11 partide de Superliga și 1 în Cupa României”,

Transferuri SuperLiga iarna 2026. Analize complete ale noilor-veniți

Fiecare jucător care va sosi la forțele din SuperLiga va fi prezentat în detaliu de analiștii FANATIK. Aici vei găsi informații exclusive, dar și statistici detaliate despre noutățile din campionatul intern.

De asemenea, te așteptăm și cu reacții ale antrenorilor și conducătorilor cluburilor care vor fi active pe piața transferurilor. Se anunță spectacol chiar și la formațiile mai slab cotate, precum FC Botoșani, FC Argeș sau Oțelul, care și-au croit drum între forțele campionatului.

Tranzacții majore în mercato de iarnă 2026

După ce , iar CFR Cluj a detonat „bombe” precum sau , iarna anului 2026 le-ar putea rezerva microbiștilor alte noi surprize. Gigi Becali, Dan Șucu, Neluțu Varga, Mihai Rotaru dar și șefii lui Dinamo vor să spargă pușculițele și să își întărească în mod semnificativ echipele.

În același timp, este de așteptat să existe și încasări importante. Pentru început, ar putea pleca pe o sumă generoasă tânărul Ștefan Baiaram, care a impresionat în acest sezon, mai ales în Conference League. Totuși,

Transferuri FCSB mercato de iarnă 2026

FCSB, campioana ultimelor două ediții din SuperLiga, are de gând să se întărească în această iarnă, după o primă parte de sezon modestă. Lotul bucureștenilor a suferit enorm, mai ales din cauza accidentărilor, care fie au fost de lungă durată, fie au fost dese și în momente importante.

Transferuri CFR Cluj mercato de iarnă 2026

CFR Cluj a făcut transferuri răsunătoare în campania precedentă de mercato, însă puțini au confirmat. Patronul Însuși antrenorul

Transferuri U Craiova mercato de iarnă 2026

U Craiova a ratat dramatic calificarea în primăvara europeană, însă nu se descurajează. și speră din ce în ce mai tare să câștige titlul. Cât despre transferuri,

Transferuri Dinamo mercato de iarnă 2026

Dinamo este o altă echipă cu pretenții ridicate în acest sezon, după progresul făcut în stagiunea precedentă. Cu un lot nu tocmai numeros, „câinii” vor adiții noi în haită în această iarnă.

Transferuri Rapid mercato de iarnă 2026

Rapid speră și ea la titlu, după ce a impresionat în prima parte a sezonului. Totuși, . Dan Șucu va băga mâna adânc în buzunar pentru a completa lotul giuleștenilor.

Transferuri U Cluj mercato de iarnă 2026

U Cluj, revelația sezonului trecut, a scăzut în turație în actuala ediție de SuperLiga. Ardelenii speră să își revină și au toate șansele dacă antrenorul Cristiano Bergodi și conducerea vor aduce jucători care să crească nivelul echipei.

Noutăți live din zona de transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă

Cu siguranță, pe parcursul următoarelor șase săptămâni, se vor vehicula și alte mutări pe bani grei, iar noi ne asigurăm că suntem primii de la care le poți afla! Aici vei găsi mutările în timp real.

Te ajutăm să urmărești totul, de la stadiul de discuție, până la anunțurile oficiale. Distribuie pe Facebook știrile FANATIK, pentru a le putea comenta alături de prietenii tăi.

Transferuri SuperLiga iarna 2025. Schimbările esențiale care pot influența clasamentul

Toate formațiile din campionatul intern vor să aducă îmbunătățiri la nivelul lotului. Oricare dintre primele cinci clasate sunt îndreptățite să spere la titlu, iar lupta pentru play-off va fi și ea una încinsă, mai ales în contextul în care FCSB și CFR Cluj s-au aflat o bună parte din acest sezon în afara acestuia.

Și la retrogradare lucrurile se anunță a fi complicate! Metaloglobus și Csikszereda au demonstrat până acum că nu sunt echipe de ignorat, în timp ce Hermannstadt și Petrolul speră să nu ajungă din nou în eșalonul secund după sezoanele recente pe care le-au legat pe prima scenă a fotbalului românesc. Cu certitudine, toți antrenorii vor dori să fie cât mai bine pregătiți înaintea ultimelor partide ale returului, dar și în perspectiva play-off-ului și play-out-ului.

SuperLiga revine în weekend-ul 16-19 ianuarie, iar în prima etapă din 2025 vor avea loc meciuri precum FC Argeș – FCSB, CFR Cluj – Oțelul, Dinamo – U Cluj sau Petrolul – U Craiova. Rămâi pe site-ul nostru, pentru a afla totul despre ce pregătesc formațiile din SuperLiga în această iarnă!