Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Mutări spectaculoase, veniri – plecări și bani cheltuiți de Craiova, FCSB, Rapid, CFR sau Dinamo

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Perioada de mercato din SuperLiga va începe în mod oficial. Va fi o vară fierbinte, cu multe mutări spectaculoase la echipele româneşti din campionatul intern. Rămâne de văzut ce formație se va întări cel mai mult, în contextul în care România trimite nu mai puțin de patru reprezentative în cupele europene.

Transferuri SuperLiga, vara 2026. Formațiile din primul eșalon caută să se întărească pentru noul sezon

Universitatea Craiova a ieșit campioană în sezonul 2025/2026, pe când Metaloglobus și Unirea Slobozia au retrogradat direct, ca Hermannstadt să pice la baraj în eșalonul secund. De cealaltă parte, Corvinul Hunedoara, Sepsi Sf. Gheorghe au promovat de pe primele poziții, ca FC Voluntari să revină după 3-0 cu Hermannstadt.

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Echipele din primul eșalon nu au foarte mult timp de odihnă, deoarece noul sezon bate la ușă. Atât formațiile cu pretenții la titlu, cât și cele ce vor să se salveze au de gând să facă o campanie de transferuri importantă în această vară. Dacă Corvinul Hunedoara, Sepsi Sf. Gheorghe și FC Voluntari vor căuta să aducă jucători cu experiență, pentru a putea rămâne în prima ligă, echipe precum FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova sau U Cluj vor aborda fotbaliști de valoare, ținta principală fiind cupele europene.

Gigi Becali vrea să aducă jucători de valoaree la FCSB

După ce FCSB a avut un sezon extrem de bun în UEFA Europa League, unde a ajuns până în „Faza Ligii”, Gigi Becali și-a propus să aducă jucători ce o vor putea duce pe echipa condusă de Marius Baciu în grupele UEFA Conference League, asta pentru a întări palmaresul în anii ce urmează.

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Gigi Becali a dezvăluit în direct la . La capitolul plecări, patronul roș-albaștrilor a transmis că Daniel Graovac, Baba Alhassan, Kiki și Thiam nu vor mai continua la echipă din sezonul ce urmează.

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„Fac echipă tare în sezonul viitor. Țin nucleul format din Tănase, Olaru, David Miculescu, Bîrligea, Cisotti, Dawa. Dawa e mai bun ca înainte. Tavi Popescu și el e mai bun. Patru fundași centrali super am. Iau doi fundași: stânga, dreapta, ca să fac echipă, să mă duc să atac fundașii laterali. Iau un mijlocaș că deja pe unul îl am foarte bun, doi de fapt foarte buni, Ofri Arad și cu Joao Paulo. Joao Paulo e fotbalist.

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Pleacă așa: Daniel Graovac, Baba Alhassan, Kiki, Thiam. Radunovic nu. Pe el din respect îl țin. Dacă vrea să plece, să plece, dar eu îl țin din respect, că am făcut lucruri mari cu el. Poate și Lixandru pleacă, dacă vrea. Dar dacă iau câteva sute de mii pe el, că nu-l dau gratis”, a spus Becali.

Situație dificilă la CFR Cluj

CFR Cluj a terminat pe locul 3 în SuperLiga, iar pentru feroviari urmează turul 2 preliminar din UEFA Conference League. Situația clubului este una dificilă, nu mai puțin de 10 jucători depunându-și memorii. Cât despre plecări, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Universitatea Craiova, obiective mărețe

Universitatea Craiova a cucerit, după o pauză de 25 de ani, titlul în SuperLiga. Oltenii vor începe în primul tur preliminar al UEFA Champions League, însă vor avea nevoie de întăriri, mai mulți jucători din lotul pregătit de Filipe Coelho, , având deja oferte.

Dinamo, pierderi grele în perioada de transferuri

Dinamo a avut parte de o stagiune excelentă, lotul condus de Zeljko Kopic reușind să se califice în play-off, după ce în urmă cu doi ani formația din Ștefan cel Mare s-a salvat de la retrogradare la baraj. Deși Andrei Nicolescu a anunțat că vor fi aduși mai mulți jucători la echipă, Dinamo va pierde o piesă importante, anume Kennedy Boateng.

Rapid anunță curățenia pentru noul sezon

Rapid a fost marea dezamăgire a stagiunii din SuperLiga. Giuleștenii nu au reușit să se califice în cupele europene, iar Costel Gâlcă a părăsit echipa. Clubul din Giulești va renunța la serviciile lui Daniel Paraschiv, iar . Rămâne de văzut câți jucători va reuși să aducă Dan Șucu la echipă.