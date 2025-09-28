Sport

Transferuri tari la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce jucători aduce și cine iese din schemă: „Omul e de pe altă planetă”

Gigi Becali a anunțat că FCSB va fi activă pe piața de transferuri din iarnă. Patronul campioanei României a dat detalii despre următoarea campanie de mercato după 1-0 cu Oțelul.
Răzvan Rădulescu
29.09.2025 | 00:46
Gigi Becali pregătește transferuri tari la FCSB! Anunțul patronului după 1-0 cu Oțelul Galați. Foto: sport.pictures.eu.

FCSB a luat o gură mare de oxigen în SuperLiga. După victoria cu Go Ahead Eagles din cupele europene, campioana României a învins-o și pe Oțelul pe Arena Națională, scor 1-0, în etapa a 11-a din SuperLiga. Este doar a doua victorie a roș-albaștrilor în campionat în actuala stagiune.

Gigi Becali a anunțat ce transferuri face FCSB în iarnă: „Dacă revine Dawa, numai un fundaș central”

Gigi Becali se gândește deja la campania de achiziții din iarnă, atunci când FCSB are șansa să-și ajusteze lotul. În cazul în care Joyskim Dawa va reveni pe gazon, campioana României va aduce un singur fundaș central. În caz contrar, roș-albaștrii vor fi nevoiți să aducă doi stoperi.

Latifundiarul din Pipera susține că este obligatoriu ca FCSB să aducă un mijlocaș central în iarnă. Gigi Becali nu exclude nici varianta de a aduce un fundaș lateral, care să-i ia locul lui David Kiki, intrat în colimatorul patronului.

„Nu pot să spun acum (n.r. de transferurile din iarnă) că mai e mult. Nu ştiu. E vorba de fundaş central, dar trebuie să hotărască ei (n.r. staff-ul tehnic), că eu nu mă pricep. Să vedem care sunt, cum sunt.

Mai vorbim şi cu unii din străinătate. Cert e că luăm 2 fundaşi centrali şi neapărat mijlocaş central. Dacă revine Dawa, numai un fundaş central. Am putea să luăm şi un fundaş lateral. Kiki parcă omul e pe altă planetă. Nu are deloc viaţă în el”, a declarat Gigi Becali, la TV Prima Sport.

FCSB ocupă locul 11 în SuperLiga, cu 10 puncte după 11 etape. Pentru campioana României urmează duelul cu Young Boys Berna, joi, 2 septembrie, de la ora 19:45, în etapa a 2-a din grupa de UEFA Europa League.

