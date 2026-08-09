Transferurile Craiovei nu l-au impresionat pe fostul antrenor: niciunul nu poate fi titular! Exclusiv

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe i-a trecut în revistă pe Simon Elisor, Heriberto Tavares și Ronaldo Webster, fotbaliști pentru care oltenii au plătit aproximativ 3 milioane de euro, dar care nu au reușit momentan să se integreze așa cum se așteptau fanii.

Eugen Neagoe nu este impresionat de transferurile făcute de Universitatea Craiova în această vară

„Acum, sincer, probabil s-au dat aproape 3 milioane pe cei trei, dacă ne referim la Elisor, Tavares si Ronaldo Webster. Din ce știu eu pe el s-au dat 400.000. Tavares 1 milion și Elisor 1 milion jumate. Cred că toți suporterii, inclusiv oamenii din conducerea clubului așteaptă mult mai mult de la acești jucători pe care i-am amintit.

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dacă trece mult timp și nu se ridică la nivelul echipei vor avea probleme”, și-a început discursul Eugen Neagoe. Mai mult, vorbind strict despre Elisor, Neagoe nu-l vede pe acesta capabil să fie titular în fața veteranilor Nsimba și Assad Al Hamlawi.

„Sincer, dacă e vorba despre Elisor atacant, cred că ceilalți doi, . Sunt jucători acomodați cu ce înseamnă Universitatea Craiova, o fac foarte bine, va fi destul de greu să poată juca în fața lor. Tavares, la fel, eu cred că Baiaram, Etim sunt peste el”, a completat Neagoe.

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Eugen Neagoe nu înțelege de ce „perla” Universității Craiova, David Matei, nu joacă titular

Un alt semn de întrebare pentru Eugen Neagoe: de ce nu joacă David Matei? Fotbalistul promovat deja de Gică Hagi la echipa națională nu este momentan printre favoriții portughezului Filipe Coelho.

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„Mă așteptam să evolueze mai mult și în cupele europene. E jucător care poate evolua inclusiv în cupele europene din primul minut. Nu contează vârsta, dacă jucătorul merită, trebuie să joace. Eu cred că Matei merită”, a declarat Neagoe în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Fostul jucător al Universității Craiova, Mihăiță Pleșan, a anunțat în urmă cu mai multe zile că puștiul Matei este monitorizat de mai multe echipe importante, care ar fi dispuse să plătească undeva peste 5 milioane pentru fotbalist. Așadar, mai mult decât pentru Ștefan Baiaram.

„M-au întrebat companii uriașe, care au jucători de miliarde, de David Matei de la Craiova, iar el nu joacă acum. El a jucat anul trecut și a jucat foarte bine. Eu, când m-am dus în Rusia, dacă nu eram de două ori mai bun decât rusul, nu jucam”, a declarat Pleșan.

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