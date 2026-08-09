Transferurile Craiovei nu l-au impresionat pe fostul antrenor: niciunul nu poate fi titular! Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe i-a trecut în revistă pe Simon Elisor, Heriberto Tavares și Ronaldo Webster, fotbaliști pentru care oltenii au plătit aproximativ 3 milioane de euro, dar care nu au reușit momentan să se integreze așa cum se așteptau fanii.
„Acum, sincer, probabil s-au dat aproape 3 milioane pe cei trei, dacă ne referim la Elisor, Tavares si Ronaldo Webster. Din ce știu eu pe el s-au dat 400.000. Tavares 1 milion și Elisor 1 milion jumate. Cred că toți suporterii, inclusiv oamenii din conducerea clubului așteaptă mult mai mult de la acești jucători pe care i-am amintit.
Suporterii așteaptă mult mai mult, la Craiova e dificil, dacă trece mult timp și nu se ridică la nivelul echipei vor avea probleme”, și-a început discursul Eugen Neagoe. Mai mult, vorbind strict despre Elisor, Neagoe nu-l vede pe acesta capabil să fie titular în fața veteranilor Nsimba și Assad Al Hamlawi.
„Sincer, dacă e vorba despre Elisor atacant, cred că ceilalți doi, Hamlawi și Nsimba sunt peste el în momentul ăsta. Sunt jucători acomodați cu ce înseamnă Universitatea Craiova, o fac foarte bine, va fi destul de greu să poată juca în fața lor. Tavares, la fel, eu cred că Baiaram, Etim sunt peste el”, a completat Neagoe.
Un alt semn de întrebare pentru Eugen Neagoe: de ce nu joacă David Matei? Fotbalistul promovat deja de Gică Hagi la echipa națională nu este momentan printre favoriții portughezului Filipe Coelho.
„Mă așteptam să evolueze mai mult și în cupele europene. E jucător care poate evolua inclusiv în cupele europene din primul minut. Nu contează vârsta, dacă jucătorul merită, trebuie să joace. Eu cred că Matei merită”, a declarat Neagoe în direct la FANATIK SUPERLIGA.
Fostul jucător al Universității Craiova, Mihăiță Pleșan, a anunțat în urmă cu mai multe zile că puștiul Matei este monitorizat de mai multe echipe importante, care ar fi dispuse să plătească undeva peste 5 milioane pentru fotbalist. Așadar, mai mult decât pentru Ștefan Baiaram.
„M-au întrebat companii uriașe, care au jucători de miliarde, de David Matei de la Craiova, iar el nu joacă acum. El a jucat anul trecut și a jucat foarte bine. Eu, când m-am dus în Rusia, dacă nu eram de două ori mai bun decât rusul, nu jucam”, a declarat Pleșan.