Transferurile de Champions League pregătite de Dinamo pentru sezonul viitor! Patru plecări importante de la echipă. Exclusiv

Dinamo joacă miercuri, de la 19:45, ultimul meci pe teren propriu din această ediţie de Champions League, . „Dulăii” nu mai au nicio şansă de calificare mai departe, dar pot părăsi ultimul loc în cazul unui succes la patru goluri cu echipa norvegiană.

Transferurile pregătite de Dinamo: „Negocieri avansate cu mai mulţi handbalişti de Champions League”

Chiar dacă acest sezon este unul cenuşiu, planurile rămân mari la Dinamo. Conducerea nu renunţă la ideea creării unei echipe care să se bată cu granzii Europei, astfel că la Dinamo este plină perioadă de mercato.

Sunt foarte aproape de a semna cu Dinamo, Andraž Makuc, centrul celor de la Celje şi Victor Iturriza, pivot care a evoluat între 2016 şi 2025 la FC Porto şi la Al Kuwait în ultimul sezon. În plus, Dinamo se află în negocieri cu mai mulţi handbalişti importanţi:

„Nu pot să vă confirm cine vine, dar pot să vă spun că suntem în negocieri avansate cu mai mulţi handbalişti de Champions League, de la echipe importante. Aşa cum v-am spus, ambiţiile noastre rămân la cel mai înalt nivel. Încă nu putem anunţa transferurile, negocierile sunt în toi, dar sunt handbalişti de top care pot să ne ajute”, a declarat preşedintele Ionuţ Popa pentru FANATIK.

Plecări importante de la echipă

Dinamo va pierde câţiva jucători importanţi în vară. Portarul Vladimir Cupara şi-a anunţat deja plecarea de la echipă, în timp ce Frederik Ladefoged a semnat deja cu PSG. Alături de ei, vor pleca şi Yoav Lumbroso şi Miklos Rosta:

„Da, în principiu vor pleca jucătorii aflaţi la final de contract. Pot să vă spun de Vladimir Cupara şi cred că va pleca şi Lubroso, nu ştiu dacă la Pelister sau în altă parte. Cel mai probabil vor mai fi câţiva jucători care nu vor continua din vară”, a spus preşedintele Ionuţ Popa.

Focusul se mută pe campionat! Dinamo are două puncte în fruntea clasamentului

Având în vedere că misiunea s-a încheiat în Liga Campionilor, concentrarea dinamoviştilor se mută exclusiv pe campionat. Spre deosebire de alţi ani, campionatul este mult mai strâns şi „dulăii” nu îşi permit paşi greşiţi.

Dinamo are două puncte avans în fruntea clasamentului în faţa celor de la HC Buzău şi rămâne marea favorită la câştigarea titlului. Campioana României va juca automat în grupele EHF Champions League la anul.

„Dulăii” au avut un start dificil şi în Liga Zimbrilor, acolo unde au pierdut cu Buzău şi Potaissa Turda. Dar echipa lui Paulo Pereira este neînvinsă pe plan intern din luna septembrie a anului trecut şi nu ar trebui să aibă emoţii în ceea ce priveşte câştigarea campionatului.

Paulo Pereira rămâne la Dinamo: „Ce facem, schimbăm antrenorii an de an?”

Paulo Pereira a avut un sezon de debut greu la Dinamo. Selecţionerul naţionalei Portugaliei , având misiunea de a forma o nouă echipă puternică:

„Paulo Pereira va rămâne, 100%. Nu ne gândim la schimbarea antrenorului, nu este asta soluţia. Ce facem, schimbăm antrenorii an de an? Are nevoie de continuitate pentru a-şi pune amprenta şi asta vom face.

Plecarea lui Xavi Pascual ne-a destabilizat un pic, ăsta e adevărul. Dar vă asigur că proiectul Dinamo va continua la acelaşi nivel şi îi asigur pe fani că ambiţiile noaste rămân la fel de mari ca până acum”, a declarat Ionuţ Popa pentru FANATIK.