Transferurile exotice ale lui Gâlcă au intrat în istoria Universității Craiova! Ce premiere au bifat oltenii

Costel Gâlcă a intrat în istoria Universității Craiova prin transferurile lui Luis Paradela, Carlos Mora și Takuto Oshima. Fotbaliștii ceruți expres de tehnicianul „alb-albaștrilor” sunt primii din țara lor care ajung să joace pentru gruparea din Cetatea Băniei.

Tot mai mulți fotbaliști din America Latină au ajuns la Universitatea Craiova în ultima perioadă. Primul nume a fost cel al lui Denil Maldonado, care părăsea Statele Unite ale Americii pentru prima aventură europeană în tricoul „alb-albastru”.

Denil Maldonado este originar din Honduras, un stat din America Centrală. Nu departe de țara natală a fundașului central al „alb-albaștrilor” se află și Costa Rica, unde Carlos Mora s-a născut și a jucat fotbal până la vârsta de 23 de ani.

de la Alajuelense, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Mutarea la gruparea din Bănie l-a trecut și în istoria „alb-albaștrilor”, fiind primul costarican care ajunge să joace pentru „juveți”.

Tot din Costa Rica s-a transferat și cubanezul Luis Paradela, care a devenit astfel primul fotbalist din Cuba care ajunge la Universitatea Craiova. Mijlocașul a venit împrumut pentru un sezon în Cetatea Băniei, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Și care ajunge să joace pentru „alb-albaștri”. Mijlocașul a ajuns liber de contract de la Cracovia, echipa pentru care a jucat în ultimele două sezoane.

Takuto Oshima, păcălit la prima aventură în Europa: „A trebuit să joc în Liga 4, m-am supărat”

FANATIK a scris despre povestea de viață impresionantă a lui Takuto Oshima, noul mijlocaș al Universității Craiova. Fotbalistul japonez a a dezvăluit că a fost păcălit de agentul său să vină în Europa.

Mijlocașul din „Țara Soarelui Răsare” a venit să joace în Polonia, însă s-a trezit în Liga 4 din Slovacia. Takuto Oshima a devenit un star în mediul rural slovac, atrăgând din ce în ce mai mulți suporteri pe stadioane.

„Prietenul meu a spus: «Există o șansă să joci în Polonia. Va fi în prima ligă sau în al doilea nivel al competiției». Între timp, în Slovacia a trebuit să joc în Liga 4. Apoi m-am supărat foarte tare pe agentul meu. După primul antrenament, am avut gânduri de genul: «Ce este asta?! Sunt cu siguranță prea bun pentru a juca în liga a 4-a».

Oamenii de la club mi-au spus că 150 de suporteri urmăresc meciurile echipei noastre. M-am gândit: „Este un pic cam scăzut”. Dar 500 de oameni au venit la prima întâlnire la care am participat. Am fost surprins de asta, și cu atât mai surprins când am auzit că acești oameni au mers la stadion special pentru mine”, spunea japonezul.