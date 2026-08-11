Transferurile FCSB, aruncate în aer: „Așa se întâmplă când aduci fotbaliști la capăt de drum, de la pompe funebre”. Exclusiv

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FCSB s-a „întărit” în această vară cu mai mulți fotbaliști din țară sau străinătate. La echipa patronată de Gigi Becali au ajuns liberi de contract sau contra unor sume de bani, fotbaliști fără CV-uri impresionante. Unii au venit din ligi inferioare. Un analist de la FANATIK SUPERLIGA face o caracterizare dură a campaniei de mercato de la fosta campioană.

Caracterizare dură pentru transferurile realizate de FCSB în vară: „Așa se întâmplă când aduci fotbaliști la capăt de drum, de la pompe funebre”

FCSB a ratat șansa de a reveni pe locul 1 în SuperLiga după ce a scos doar o remiză, scor 0-0, în deplasarea de la Sfântu Gheorghe contra nou-promovatei Sepsi. Trupa lui Marius Baciu se poate declara mulțumită cu egalul, după un meci în care gazdele au ratat câteva ocazii monumentale. În urma acestui rezultat, roș-albaștrii încheie etapa pe locul 2, cu 8 puncte. Pe primul loc avem pe FC Argeș.

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Din nou, la fel ca în ultimele partide, FCSB nu a arătat mai nimic. . În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș (65 de ani), a făcut o radiografie realistă și extrem de dură a campaniei de achiziții de la echipa roș-albastră.

„Cred că FCSB-ul mai greșește într-un loc. Aduce mereu jucători străini la capăt de drum. Ca firmele alea de pompe funebre”, spune Pușcaș. Analistul FANATIK enumeră apoi „loviturile” date de FCSB. „Labonne, ok, 28 de ani, Liga a 3-a din Franța. Cât câștigi acolo? 4.000 – 5.000 de euro maxim. Vii la 15.000 – 25.000 de mii. I-ați văzut pe cei de la Auda, pe cei de la Tromso, 4-5 underi în teren. Norvegieni. Ăia au 4.000 pe lună. Ei vor 10,15 și de la 30 de ani să aibă 1 milion pe lună, pe când Labonne se mulțumește.

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Dacă are un contract pe 3 ani, nici nu trebuie să joace. Își ia 15 mii pe lună. Neam de neamul lui nu a văzut banii ăștia. La fel Aymen Boutoutaou ăsta pe care s-au 1,3 milioane de euro sau cât. Jucător de Liga 3 din Franța. Doamne, iartă-mă. Acestea sunt greșeli majore de management”, mai punctează Pușcaș.

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Ce spune Marcel Pușcaș despre Florin Tănase: „Fotbalist de uz intern”

În ultimele zile, în presa internă s-a scris mult despre relația dintre antrenorul de la FCSB și o parte dintre greii vestiarului. . Marcel Pușcaș a ținut să vorbească despre impactul sportiv al lui Tănase la echipa lui Baciu. A afirmat despre acesta că este un jucător de „uz intern”, adică bun doar pentru campionatul României.

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În condițiile în care FCSB visează la performanțe în cupele europene, echipa are nevoie de jucători buni și în exterior, mai spune analistul FANATIK. „Mie îmi place jucătorul Tănase, dar din păcate pentru el și cred că ar trebui să înțeleagă și conducerea FCSB-ului și cred că știu, el este un jucător de uz intern, bun pentru România, nu ca Adi Ilie, care a fost bun pentru Europa.

Asta e o mare diferență. Și atunci, în condițiile astea în care tu vrei an de an să tinzi spre Europa, îți trebuie jucători de Europa, nu de uz intern. Ori acest Florin Tănase, fotbalistul Florin Tănase, cred că are o influență prea mare în, în vestiar”.

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