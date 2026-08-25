Sport

Transferurile FCSB, distruse în direct! „Boutoutaou ăla nu poate să joace nici în divizia B la noi”. Exclusiv

Jocul celor de la FCSB în acest început de sezon scârțâie. Un important om de fotbal a distrus în direct, la FANATIK, transferurile realizate de roș-albaștri. La „ochi” a fost luat Boutoutaou, jucător adus din Franța.
Adrian Baciu
25.08.2026 | 22:52
Transferurile FCSB distruse in direct Boutoutaou ala nu poate sa joace nici in divizia B la noi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir îl distruge pe Boutoutaou și toate transferurile FCSB: „Nu poate să joace nici în divizia B”. Sursa foto: colaj Fanatik
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FCSB a început catastrofal sezonul 2026 – 2027 în Europa, acolo unde a fost eliminată de necunoscuta Auda, încă din turul 2 preliminar din Conference League. În campionat, trupa lui Marius Baciu a fost pe locul 1 până în etapa a 6-a. Cu toate acestea, jocul nu este deloc pe placul fanilor și al conducerii. Un om de fotbal cu mare experiență critică dur transferurile realizate de echipa lui Gigi Becali (68 de ani).

Transferul „vedetă” de la FCSB, Boutoutaou, distrus de Mitică Dragomir: „Nu poate să joace nici în divizia B la noi”

FCSB a pierdut primul meci în acest sezon din SuperLiga, dar și poziția de lider, după un 0-1 la Cluj contra celor de la CFR Cluj. Gazdele, antrenate de Marius Șumudică, au fost mai pragmatice și mai eficiente în joc și au obținut toate cele 3 puncte. Andrei Cordea, în minutul 77 din penalty, a fost omul care a decis soarta partidei.

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Eșecul celor de la FCSB a fost disecat în detaliu în emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK. Dumitru Dragomir a fost extrem de dur în momentul în care a caracterizat noile achiziții făcute de roș-albaștrii. Fostul șef al LPF este radical și spune că niciunul dintre cei aduși în această vară nu are valoare.

Mitică l-a „mitraliat” pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), algerianul pentru care Gigi Becali a scos din buzunar 1,3 milioane de euro. „(n.r. Cum ți se par achizițiile noi ale FCSB-ului?) Niciunul nu e de valoare. Absolut niciunul. (n.r. Nici Boutoutaou?) Boutoutaou nu poate să joace în Divizia B la noi. Nu joacă la echipe fruntașe de Divizia B”, spune Dragomir.

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Mitică nu-i menajează nici pe ceilalți jucători aduși la FCSB în această vară sau în ultimele luni. Dragomir se ia cu mâinile de cap când aude de congolezul Dylan Batubinsika (30 de ani). „Ce să vorbim de fundașii centrali. (n.r. Batubinsika) Doamne, Doamne! Jucător de Divizia B”. În privința lui Joao Paulo (28 de ani), Mitică spune: „E bunicel, dar nu grozav. Muscă fără cap”.

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Care sunt jucători indispensabili de la FCSB, în opinia lui Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir nu este de acord cu Gigi Becali, după ce acesta i-a criticat pe Florin Tănase și pe Octavian Popescu. Mitică este de părere că cei doi, alături de Daniel Bîrligea, Juri Cisotti și Valentin Crețu ar trebui să joace constant. Pe de altă parte, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal ar „rade” linia de fund.

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„Dacă îi scoți pe Tănase și (Tavi) Popescu, pe Bîrligea, hai să zic și Cisotti un pic. Restul… eu aș scoate toată linia de fund. Pe nimeni din linia de fund nu aș lăsa, în afară de Crețu. (n.r. Și pe Batubinsika, pe Duarte?) Da, pe toți, lasă-mă în pace cu ei”, afirmă Dragomir. Acesta din urmă este convins că FCSB va avea o altă față, după ce va schimba sistemul.

„(n.r. Prinde FCSB primele 3 locuri cu jocul ăsta?) Îl schimbă (n.r. jocul). E foarte greu să joci 3-5-2. Uitați-vă la Chivu. El joacă cel mai bine acest sistem în toată Europa. De ce? Pentru că are doi fundaș laterali foarte buni. Nu intră nimeni în sectorul lor”, adaugă Mitică.

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Transferurile FCSB, distruse în direct! „Boutoutaou ăla nu poate să joace nici în divizia B la noi”. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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