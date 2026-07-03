Sport

Transferurile pe care Rapid nu trebuie să le facă. Ei sunt jucătorii care n-au ce căuta în Giulești

Înaintea startului noului sezon de SuperLiga, Dumitru Dragomir a analizat mutările făcute de Rapid. Verdictul ferm în legătură cu transferurile giuleștene.
Andrei David
03.07.2026 | 06:40
Transferurile pe care Rapid nu trebuie sa le faca Ei sunt jucatorii care nau ce cauta in Giulesti
EXCLUSIV FANATIK
Ce jucători n-ar trebui să trasfere Rapid, în viziunea lui Dumitru Dragomir. Foto: colaj Fanatik
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Nu mai e mult până începe noul sezon din SuperLiga, iar Dumitru Dragomir a analizat, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, situația de la Rapid. „Oracolul din Bălcești” nu este impresionat de jucătorii aduși și știe sigur pe cine nu ar trebui să transfere giuleștenii.

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Dumitru Dragomir știe ce n-ar trebui să transfere Rapid

Rapid s-a mișcat destul de tare pe piața transferurilor. Unul dintre remarcații sezonului trecut, Tobias Christensen a părăsit clubul pentru jumătate de milion de euro și va evolua în Polonia. Leo Bolgado și Daniel Paraschiv și-au terminat împrumuturile și revin la CFR Cluj, respectiv Real Oviedo. Iar Elvir Koljic și Diogo Mendes au fost puși pe liber.

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La sosiri, lista e lungă, dar plină de reveniri după împrumuturi expirate, cu nume ca Omar El Sawy, Cristian Ignat, Rareș Pop, Antoine Baroan, Benjamin Siegrist, Bogdan Ungureanu sau Timotej Jambor. Transferați au fost Kamara de la CFR Cluj (gratis), Vladan Bubanja (împrumutat) și Jason Kodor, de care se interesa și FCSB.

Dumitru Dragomir nu este impresionat de campania de achiziții a giuleștenilor. „Nu mă dau pe spate cu transferurile pe care le-au făcut”. Însă știe exact ce NU ar trebui să aducă Rapidul. „Probleme financiare nu vor fi niciodată, că Șucu are bani. Dacă ia din rezervele de la Genoa… Nu pot să joace nici la echipa a doua! N-ai văzut portarul ăla pe care l-au dat? Vedeți-vă de treabă, fotbalul e greu, nene”, a explicat „Oracolul din Bălcești” la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Marele atu al Giuleștiului și condiția esențială

În ciuda unui mercato nesatisfăcător, Rapid are și atuurile sale. În viziunea lui Dumitru Dragomir, cel mai mare avantaj pe care îl au giuleștenii este noul antrenor, Daniel Pancu. Totuși, există o condiție suplimentară ca acest avantaj să se materializeze. „Pancu e atuul, DACĂ e ascultat. Dacă totul se face pe austeritate, nu vor avea performanță. Ce să producă echipa? Și eu i-aș fi dat drumul lui Christensen. Mie nu mi-a plăcut. Lui Aioani, nuuu, nu i-aș drumul. Du-te, domne’, de aici! Nici lui Dobre nu i-aș da drumul. Unde găsești portar ca Aioani sub 3 milioane de euro? Uitați-vă ce a apărat la Rapid. De senzație!”, a mai declarat Dumitru Dragomir.

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