Transferurile Rapidului, impact uriaș în derby-ul cu Dinamo. Paraschiv și Moruțan, repriză excelentă pe Arena Națională

Rapid a primit vizita rivalei Dinamo în etapa cu numărul 28 din SuperLiga. Deși „câinii” au început tare, gazdele au mers la pauză cu avantaj după prestațiile de excepție ale lui Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan.

Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan, transferurile Rapidului din iarnă, repriză magistrală cu Dinamo

Etapa cu numărul 28 din SuperLiga a venit cu un derby demn de colecție. Rapid a jucat pe teren propriu în compania rivalei Dinamo, iar prima repriză a propus un fotbal calitativ.

Deși oaspeții au început tare, giuleștenii au fost cei care au lovit de două ori. Andrei Borza a deschis scorul din pasa lui Olimpiu Moruțan, iar peste doar 5 minute, Daniel Paraschiv a înscris primul gol de la venirea la Rapid și a majorat astfel scorul.

Cei doi jucători care au contribuit decisiv la marcarea golurilor au fost aduși în mercato de iarnă. Atât , cât și , au fost anunțate în exclusivitate de FANATIK.

Dinamo, gol anulat în prima repriză cu Rapid

Elevii lui Zeljko Kopic au început meciul de pe Arena Națională furibund. În consecință, Alberto Soro a trimis mingea în poarta lui Marian Aioani în minutul 15 al partidei de pe Arena Națională.

Din păcate pentru „câini”, . VAR-ul a intervenit prin intermediul lui Sebastian Colțescu, care i-a semnalat astfel „centralului” Rareș Vidican un fault la centrul terenului al lui Mărginean asupra lui Paraschiv.