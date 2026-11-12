Sport

Transferurile visate la Manchester United în era Pochettino: Kane, cap de listă!

Gabriel-Alexandru Ioniță
12.11.2026 | 11:30
Transferurile visate la Manchester United in era Pochettino Kane cap de lista
SPECIAL FANATIK
Transferurile visate la Manchester United în era Pochettino: Kane, cap de listă. Foto: Hepta
Fanii lui Manchester United visează deja la o echipă de vis sub comanda lui Mauricio Pochettino! Cum ar putea arăta un prim 11 ideal, cu Harry Kane în atac
ADVERTISEMENT

Mauricio Pochettino (54 de ani) este în principiu așteptat să îl înlocuiască pe Michael Carrick (45 de ani) în această pauză internațională în funcția de antrenor al celor de la Manchester United. Actualul tehnician al „diavolilor roșii” încă nu a fost demis, dar sunt șanse foarte mari ca acest lucru să se întâmple în decurs de doar câteva zile. 

Fanii lui Manchester United visează deja la un „dream team” sub comanda lui Mauricio Pochettino

Carrick nu are în contractul său cu formația de pe „Old Trafford” o clauză de reziliere care să se ridice la o sumă foarte mare, așa cum s-a întâmplat la United în cele mai multe dintre cazuri de la plecarea legendarului Sir Alex Ferguson. Astfel, demiterea lui nu ar trebui să reprezinte o problemă pentru proprietarii clubului.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Pochettino este în prezent selecționerul naționalei Statelor Unite ale Americii și chiar recent a semnat o nouă înțelegere cu federația de acolo. În schimb, argentinianul are în contract o clauză de reziliere, iar suma aflată în joc pentru „eliberarea” sa nu este una deloc mare pentru un club de talia lui Manchester United.

În plus, potrivit jurnaliștilor englezi de la The Sun, Mauricio Pochettino ar fi mai mult decât deschis în prezent față de o revenire de senzație în Premier League, acolo unde a mai antrenat la Southampton, Tottenham și Chelsea. În acest context, fanii „diavolilor” au început deja să viseze la redresarea echipei și implicit la salvarea acestui sezon realmente dezastruos până acum.

ADVERTISEMENT
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul...
Digi24.ro
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid

Cum ar putea arăta un prim 11 ideal cu Marquinhos, McTominay, Palmer și Harry Kane

Dar și la formarea unui „dream team” sub comanda lui Pochettino, care să îi ducă pe cei de la United într-un timp relativ scurt înapoi în lupta pentru marile trofee, respectiv Premier League și Champions League bineînțeles. Iar în acest sens jurnaliștii de la The Sun au venit în ajutorul suporterilor și au întocmit un prim 11 ideal pe care echipa de pe „Old Trafford” l-ar putea alinia în viitor, alcătuit și din câțiva jucători aflați și în prezent în formația de start, dar și din fotbaliști care ar putea să fie aduși de „diavoli” la un moment dat.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ca niște șerpi": frații Nurmagomedov s-au dus peste un fost campion UFC și l-au umplut de sânge!

Este vorba în principiu despre jucători alături de care Mauricio Pochettino a lucrat în trecut, la Tottenham, Chelsea și PSG, bineînțeles cu „Balonul de Aur” Harry Kane cap de listă, dar și despre un anume fotbalist plecat de pe „Old Trafford” în urmă cu ceva timp și care de atunci pur și simplu a „înflorit” în Serie A, la Napoli. În mod evident, acel jucător este nimeni altul decât Scott McTominay. Iată deci cum ar putea arăta la un moment dat în viziunea jurnaliștilor de la The Sun un prim 11 ideal al celor de la Manchester United sub comanda lui Mauricio Pochettino:

ADVERTISEMENT

4-2-3-1: Lammens – Dalot, Marquinhos, Martinez, Hall – McTominay, Mainoo – Mbeumo, Palmer, Rashford – Kane

Michael Carrick, OUT de la Manchester United! Cine este favorit să preia banca...
Fanatik
Michael Carrick, OUT de la Manchester United! Cine este favorit să preia banca „Diavolilor Roșii”
Șoc! Meme Stoica pleacă de la FCSB după 16 ani! Exclusiv
Fanatik
Șoc! Meme Stoica pleacă de la FCSB după 16 ani! Exclusiv
Cum a fugit Nadia Comăneci din România lui Ceaușescu! Drumul periculos spre libertate,...
Fanatik
Cum a fugit Nadia Comăneci din România lui Ceaușescu! Drumul periculos spre libertate, cu doar câteva săptămâni înainte de Revoluție
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Șocant! Prunea a indicat o pădure din România în care ar exista extratereștri:...
iamsport.ro
Șocant! Prunea a indicat o pădure din România în care ar exista extratereștri: 'Este plină. Am fost într-o noapte să văd ce se întâmplă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!