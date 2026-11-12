Transferurile visate la Manchester United în era Pochettino: Kane, cap de listă!

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(45 de ani) în această pauză internațională în funcția de antrenor al celor de la Manchester United. Actualul tehnician al „diavolilor roșii” încă nu a fost demis, dar sunt șanse foarte mari ca

Fanii lui Manchester United visează deja la un „dream team” sub comanda lui Mauricio Pochettino

care să se ridice la o sumă foarte mare, așa cum s-a întâmplat la United în cele mai multe dintre cazuri de la plecarea legendarului Sir Alex Ferguson. Astfel, demiterea lui nu ar trebui să reprezinte o problemă pentru proprietarii clubului.

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De partea cealaltă, Pochettino este în prezent selecționerul naționalei Statelor Unite ale Americii și chiar recent a semnat o nouă înțelegere cu federația de acolo. În schimb, , iar suma aflată în joc pentru „eliberarea” sa nu este una deloc mare pentru un club de talia lui Manchester United.

În plus, potrivit jurnaliștilor englezi de la The Sun, Mauricio Pochettino ar fi mai mult decât deschis în prezent față de o revenire de senzație în Premier League, acolo unde a mai antrenat la Southampton, Tottenham și Chelsea. În acest context, fanii „diavolilor” au început deja să viseze la redresarea echipei și implicit la salvarea până acum.

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Cum ar putea arăta un prim 11 ideal cu Marquinhos, McTominay, Palmer și Harry Kane

Dar și la formarea unui „dream team” sub comanda lui Pochettino, care să îi ducă pe cei de la United într-un timp relativ scurt înapoi în lupta pentru marile trofee, respectiv Premier League și Champions League bineînțeles. Iar în acest sens jurnaliștii de la au venit în ajutorul suporterilor și au întocmit un prim 11 ideal pe care echipa de pe „Old Trafford” l-ar putea alinia în viitor, alcătuit și din câțiva jucători aflați și în prezent în formația de start, dar și din fotbaliști care ar putea să fie aduși de „diavoli” la un moment dat.

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Este vorba în principiu despre jucători alături de care Mauricio Pochettino a lucrat în trecut, la Tottenham, Chelsea și PSG, bineînțeles cu cap de listă, dar și despre un anume fotbalist plecat de pe „Old Trafford” în urmă cu ceva timp și care de atunci pur și simplu a „înflorit” în Serie A, la Napoli. În mod evident, acel jucător este nimeni altul decât Scott McTominay. Iată deci cum ar putea arăta la un moment dat în viziunea jurnaliștilor de la The Sun un prim 11 ideal al celor de la Manchester United sub comanda lui Mauricio Pochettino:

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4-2-3-1: Lammens – Dalot, Marquinhos, Martinez, Hall – McTominay, Mainoo – Mbeumo, Palmer, Rashford – Kane