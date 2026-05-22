Transformare în stil Kim Kardashian pentru Georgina Rodriguez. Cum a apărut iubita lui Cristiano Ronaldo

Iubita lui Cristiano Ronaldo i-a șocat pe cei aproape 72 de milioane de fani din spațiul online. Georgina Rodriguez a avut parte de o transformare în stil Kim Kardashian, care a fost admirată de toată lumea. Like-urile au curs pe pagina sa de socializare.

În urmă cu câteva săptămâni a fost în vizorul tuturor cu o . La Met Gala 2026 a furat toate privirile cu ținuta extravagantă, iar acum Georgina Rodriguez (32 ani) este din nou în văzul celor care o urmăresc. Frumoasa brunetă a reușit o schimbare uriașă care îi trimite pe mulți cu gândul la o vedetă din Statele Unite ale Americii.

Transformarea pentru un eveniment din cadrul Festivalului de Film de la Cannes i-a șocat pe toți. Partenera celebrului Cristiano Ronaldo (41 ani) a fost invitată la Kering Women in Motion 2026, show pus la punct de un brand de renume. Concret, este vorba de Gucci, companie care a fost înființată în anul 1921, în Florența, Italia.

Pentru acest moment avangardist vedeta s-a vopsit într-o nuanță foarte deschisă. Astfel, toți au remarcat asemănarea izbitoare cu Kim Kardashian. Influencerița a epatat datorită unui ”artificiu”, nefiind nevoită să se facă permanent blondă. Aceasta a apelat la un spray de la firma cu care colaborează de foarte multă vreme.

În plus, pentru machiaj și îngrijire a părului a folosit produse cosmetice de la același brand. Georgina Rodriguez a primit numeroase aprecieri pentru . Logodnica lui Cristiano Ronaldo a fost complimentată pentru apariția sa, dar și pentru trucurile de înfrumusețare.

Ce reacții a stârnit Georgina Rodriguez

„Wow, atât de frumoasă”, „Doamne, îmi place la nebunie”, „Ce frumos”, „Strălucitoare”, „Sunt singura care crede că seamănă cu Karol G?”, „Kim Kardashian?” sau „Arată exact ca Kim Kardashian”, sunt o mică parte dintre comentariile de pe contul oficial de al iubitei lui Cristiano Ronaldo.

„Arăți mai frumos cu părul negru”, „Arăți grozav blondă, dar brunetă este apogeul frumuseții tale”, „Îmi place părul, uimitor”, „Am crezut că este Kim Kardashian”, au mai adăugat fanii vedetei Georgina Rodriguez. Ce-i drept, influencerița știe cum să-i facă pe admiratori să o complimenteze, fiind una dintre cele mai frumoase partenere de fotbaliști.

Bruneta este o persoană atentă la felul în care arată. Mănâncă sănătos și merge constant la sala de antrenament pentru a se menține în formă maximă. Creatoarea de conținut are o siluetă de invidiat și reușește în permanență să atragă privirile asupra sa.