Transformare incredibilă a fotbalistului care a luat două titluri cu CFR Cluj. E vedetă rock și i-a făcut imn lui Messi

ADVERTISEMENT

De-a lungul ultimelor două decenii, pe la CFR Cluj au trecut mai mulți jucători sud-americani. După ce au plecat din Gruia, unii au ajuns la echipe mult mai mari, iar alții s-au reprofilat. Un argentinian care a jucat în Ardeal a pus ghetele în cui și apoi a pus mâna pe chiară. A ajuns o vedetă rock cunoscută în lumea muzicii și i-a compus un imn marelui Leo Messi.

Cine a fost Sebastian Dubarbier, fotbalistul care s-a reprofilat din fotbalist în vedetă rock

CFR Cluj s-a remarcat în ultimele două decenii ca fiind una dintre cele mai titrate echipe din prima ligă. Au pus umărul la aceste performanțe ale echipei din Gruia și mulți jucători străini. Încă de la finalul anilor 2000, în Ardeal au ajuns jucători din America de Sud, din Portugalia și din multe alte zone în care fotbalul este un sport dezvoltat și popular.

ADVERTISEMENT

În sezonul 2007-2008, CFR Cluj reușea să câștige primul titlul de campioană a României din istoria clubului. Din lotul echipei lui Ioan Andone făceau parte mai mulți jucători de mare valoare. Printre ei s-a aflat și fundașul, care putea juca și în extremă, Sebastian Dubarbier. În prezent la 40 de ani, acesta avea atunci doar 22 de ani și se anunța o mare speranță.

Adus în Gruia pentru 800.000 de euro de la gruparea argentiniană Gimnasia, Dubarbier a contribuit încă din primul său sezon (2007–2008) la prima ”dublă” din istoria clubului (campionat și Cupă). Sud-americanul a strâns zeci de meciuri și a fost parte din ”generația de aur” care a adus primele trofee majore pentru echipa din Gruia. a obținut 6 trofee:

ADVERTISEMENT

Campionatul: 2007-2008 și 2008-2009

Cupa României: 2008, 2009 și 2010

Supercupa României: 2009

Schimbare radicală în viața fotbalistului Sebastian Dubarbier. Argentinianul a ajuns un star rock. I-a compus un imn lui Leo Messi

După aventura din România, Dubarbier a făcut pasul către fotbalul din Occident. Nu a impresionat aici. Ceea ce a impresionat în cazul său a fost reorientarea sa către un alt domeniu. A plecat în 2019 din Europa (de la Deportivo La Coruna) în țara sa natală, la Banfield. Apoi, în perioada pandemiei de COVID-19, Sebastian Dubarbier a descoperit o nouă pasiune: muzica.

ADVERTISEMENT

Sebastian Dubarbier cierra el reconocimiento a héroes de Malvinas en UNO — #AtentosPinchas (@andrescausa)

Treptat, a renunțat la fotbal și s-a axat exclusiv pe activitățile formației sale rock: Seba Dubar y Los Cruzados. Munca sa în domeniu este una cât se poate de serioasă și de profesionistă. Dubarbier și colegii de bandă susțin concerte și compun multe melodii. Unele dintre ele îi sunt dedicate chiar lui Leo Messi, fotbalist pe care Dubarbier l-a marcat pe vremea când juca la Almeria.

ADVERTISEMENT

Ultima piesă lansată, în genul rock-ului argentinian clasic de care se simte foarte atașat fostul jucător de la CFR Cluj, se intitulează ”Lio eterno”. A fost lansată deja și se vrea ca această să devină imnul selecționatei Argentinei pentru Campionatul Mondial din Canada, SUA și Mexic 2026. Pe conturile sale socializare, Dubarbier poate fi văzut în concerte, spectacole, promovându-și compozițiile.

Cu ce se mai ocupă Dubarbier în afară de muzică

Noua viață a lui Sebastian Dubarbier, , nu se rezumă doar la muzică. În 2022 a devenit producător artizanal de bere, împreună cu partenera sa. Fostul fotbalist afirmă că este ”meticulos” cu întregul proces, la fel cum era cu pregătirea sa ca fotbalist, și produce ”4.000 de litri pe lună” din Dubabeer, numele pe care i l-a dat, notează .

ADVERTISEMENT

Revenind la cariera lui Dubarbier din fotbal, trebuie spus că, după perioada petrecută la CFR Cluj, acesta a avut o carieră solidă în Europa, evoluând pentru cluburi precum Cordoba, Almeria sau Tenerife. A semnat și cu Deportivo La Coruna în sezonul 2018–2019, însă fără să apuce să debuteze oficial.