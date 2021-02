Exclusiv. Transformarea tulburătoare a Marianei Moculescu. A ajuns să cântărească 85 de kilograme și se luptă cu depresia

Mariana Moculescu (52 ani), fosta soție a lui Horia Moculescu, a ajuns de nerecunoscut! Reîntoarsă pe plaiurile mioritice după 10 ani petrecuți în străinătate, Mariana Moculescu se luptă cu kilogramele în plus și cu o depresie cruntă.

Pandemia i-a dat viața peste cap și Marianei Moculescu, care a revenit în țară, bolnavă, săracă și cu multe kilograme în plus. După o relație toxică pe care spune că a avut cu italianul Massimiliano Lorenzini, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu s-a întors pe plaiurile mioritice, unde încearcă să-și recapete echilibrul. Stă cu chirie, trăiește de azi de mâine, dar merge la terapie și urmează un tratament medicamentos care speră să o pună pe picioare. O altă provocare este lupta cu kilogramele în plus pe care simte că nu poate să o câștige. Cel puțin până acum.

Mariana Moculescu se luptă cu depresia

“Merg pe tratament, la domnul doctor Gabriel Diaconu, pentru că am venit din Italia, după pandemie, cu o depresie. Am făcut o cădere foarte urâtă, o depresie severă, alături de acel individ italian (n.r. Massimiliano Lorenzini, un afacerist cu care a avut o relație tumultoasă). M-am îngrășat foarte mult, am făcut 85 de kilograme, mi-am cumpărat o bicicletă care nu e super profesionistă, dar mai fac mișcare pe ea, mai fac un pic de aerobic și încerc să mă abțin de la mâncare, pentru că medicamentele mi-au dat o poftă de mâncare foarte mare pe fond chimic. M-am îngrășat rău. Am o burtă care se revarsă peste pantaloni și îmi pare foarte rău, pentru că eu sunt destul de estetică. Sunt grăsană, i-am spus și doctorului care mi-a spus că este fericit pentru că vorbesc despre o bicicletă și despre faptul că fac niște exerciții de aerobic, pentru că el când m-a cunoscut, în 2019, când încă eram cu italianul, era un coșmar viața mea. Mi-a spus medicul Gabriel Diaconu: ‘Practic, tu ai ieșit pe brânci, pe coate, nu știu cum, din Iad. Tu nu aveai niciun punct de referință. M-am speriat de tine’.

Mariana Moculescu a pierdut lupta cu kilogramele

În Italia nu mă mai întorc. O să vreau să îmi iau un job în România, dar trebuie să îmi fac carte de identitate, pentru că nu am carte de identitate românească. Am pașaport și carte de identitate italiană. Acum fac tratament medicamentos și, o dată la 3-4 luni, fac și psihoterapie cu Gabriel Diaconu. Înainte, când eram cu Horia, mergeam la domnul doctor Florin Tudose, Dumnezeu să-l ierte, o altă vedetă. Așa a fost viața mea, să merg la doctori vedete. Pe mine mă deprimă faptul că m-am îngrășat, dar o să trec și peste asta. Mă uit pe cântarul ăsta și, chiar dacă nu mai mănânc, am rămas înțepenită la 85 de kilograme, nu dau deloc jos.”, a spus Mariana Moculescu pentru FANATIK.

Mariana Moculescu, iertată de fiica sa

Revenit acasă, Mariana Moculescu a reluat legătura cu fiica sa, Nidia, care a decis să o ierte și să-i fie alături în această perioadă grea. De altfel, Nidia este cea care are grijă și de tatăl său, celebrul compozitor Horia Moculescu, care s-a confruntat, în ultima perioadă, mai multe stări de rău.

“Nidia chiar azi vrea să vină la mine, am luat o pisicuță să îmi țină de urât, ea iubește foarte mult pisicile. Vine să o vadă, bem împreună ceaiuri pentru că ea nu prea poate dormi și i-am luat un ceai de somn, stăm la povești câte o oră – două, aproape că se liniștește de tot la mine în fotoliu. Ea este bine, nu lucrează pentru că nu s-a deschis clubul respectiv, sper să nu mai meargă acolo, totuși, pentru că nu era un job pentru ea. Stă cu Horia, are grijă de el, am văzut că dacă îi este puțin rău lui Horia o sună imediat și îi spune să vină la el. Eram de față când i s-a făcut rău și Nidia a fost foarte promptă. Eram la cosmetică amândouă, ne făceam sprâncenele, și am văzut telefonul ei sunând, era Horia, îi era rău și avea nevoie de ea. A chemat și Salvarea. În afară de fiica, ea este și un îngrijitor social pentru Horia”, a spus Mariana Moculescu, exclusiv, pentru FANATIK.