Transformare radicală a unui titular de la Universitatea Craiova: „Mi s‑au schimbat în totalitate gândurile şi priorităţile”

Universitatea Craiova luptă pentru calificarea în preliminariile Conference League, iar speranțele „alb-albaștrilor” rămân mari chiar și după eșecul cu FCSB, scor 1-2. în tricoul formației din Bănie, iar titularul oltenilor a dezvăluit care a fost momentul care l-a schimbat complet.

Alexandru Cîmpanu, despre forma excelentă la Universitatea Craiova: „Ambiţia m‑a caracterizat întotdeauna. Mă bucur să văd că dă roade”

Eugen Neagoe i-a redat încrederea lui Alexandru Cîmpanu la Universitatea Craiova, deși jucătorul oltenilor și-a pierdut din moral în mandatele lui Mirel Rădoi și Laszlo Balint. Fotbalistul transferat de la FC Botoșani a dezvăluit că „Geană” a jucat un rol cheie în dezvoltarea lui în a doua parte a campionatului.

„Nu s‑a întâmplat nimic special, mai degrabă aş spune că este o culminare a muncii mele de zi de zi, de când am venit aici. Sunt foarte concentrat la ce am de făcut şi dau totul din mine la antrenamente, ambiţia m‑a caracterizat întotdeauna. Mă bucur să văd că dă roade şi sper să continuăm cu toţii prestaţiile bune.

Mister este în general un antrenor care ne dă foarte multă încredere. Cred că acesta este şi lucrul cel mai important cu care am rămas de la dumnealui: când mă bagă pe teren, îmi spune să mă concentrez doar la ce am de făcut, pentru că el are 100% încredere în mine şi în calităţile mele”, a spus Cîmpanu.

Alexandru Cîmpanu a fost aproape să fie împrumutat la FC Argeș în această iarnă, însă accidentarea lui Ștefan Baiaram a blocat transferul jucătorului, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Acesta a dezvăluit că cele mai plăcute amintiri la Universitatea Craiova rămân câștigarea Supercupei și Cupei României Betano.

„Într‑adevăr, trei ani frumoşi şi plini de clipe de neuitat. Cele mai plăcute momente pe care le‑am trăit la Craiova au fost serile în care am câştigat cele două trofee, Cupa şi apoi Supercupa. Pentru asta jucăm şi e o mare împlinire când reuşim să câştigăm o competiţie şi implicit un trofeu.

Momentele neplăcute au fost foarte puţine, dar aş numi perioada de la începutul acestui sezon când am jucat mai puţin, cu domnii Balint şi Rădoi antrenori”, a declarat Alexandru Cîmpanu într-un interviun pentru revista Universității Craiova.

Transformarea din viața lui Alexandru Cîmpanu: „Cred că asta mă ajută să fiu şi mai concentrat pe profesia mea”

Alexandru Cîmpanu a devenit tătic în 2022, iar nașterea fiicei sale l-a responsabilizat pe jucătorul Acesta a mărturisit că familia îi face orice zi perfectă și așteaptă cu nerăbdare mereu să fie împreună cu soția și fetița lor.

„Da, e clar că acest moment a fost unul de transformare pentru mine. De când mi s‑a născut primul copil simt cum mi s‑au schimbat aproape în totalitate gândurile şi priorităţile şi cred că asta mă ajută să fiu şi mai concentrat pe profesia mea.

Referitor la viitorul fiicei mele, vă daţi seama, îi doresc enorm să fie fericită, iar eu şi mama sa vom fi în spatele ei necondiţionat, indiferent ce‑şi va propune în viaţă. Orice zi e perfectă la mine datorită familiei mele. E minunat să ajung acasă şi să ştiu că mă aşteaptă soţia şi fetiţa mea şi abia aştept să petrec timp cu ele. Facem împreună orice, ieşim peste tot, ne uităm la filme, chiar şi la meciuri uneori”, spune fotbalistul.

Liță Dumitru este legenda fotbalului românesc care a rămas aproape de Alexandru Cîmpanu din copilărie. Acesta a dezvăluit că fostul stelist l-a încurajat în perioada când nu avea parte de multe minute la Universitatea Craiova.

„Cu nea Liţă am vorbit ultima oară acum aproximativ două luni. Era perioada în care nu prea jucam şi m‑a sunat să mă încurajeze şi să‑mi ureze de bine, chiar m‑a ajutat. Mi‑a spus că viaţa unui fotbalist are mereu şi astfel de momente şi nu trebuie să mă descurajez, pentru că sunt tânăr şi am tot viitorul înainte să arăt de ce sunt în stare”, spune Alexn Cîmpanu.