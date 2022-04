Transformarea actorilor care au jucat rolul lui Iisus. Cum arată acum și ce s-a ales de cariera lor. Foto

În fiecare an, de Paște, familiile se strâng în fața televizoarelor pentru a urmări celebrele filme care portretizează impresionantă poveste a lui Iisus Hristos. Fanatik îți arată cât de mult s-au schimbat, de-a lungul anilor, actorii care au interpretat rolul memorabil.

Cum arată acum cei mai cunoscuți actorii care l-au interpretat pe Iisus

Robert Powell, Christian Bale, Jim Caviezel sau Diogo Morgado sunt unii dintre cei mai cunoscuți actori care l-au interpretat pe Iisus Hristos. Au recunoscut că nu a fost deloc un rol ușor și că, pe lângă celebritate,

Chiar dacă vor rămâne mereu în memoria publicului pentru personajul biblic, cariera actorilor care l-au interpretat pe Iisus nu s-a încheiat odată cu filmele care le-au adus celebritatea.

Robert Powell, în filmul Jesus of Nazareth (Iisus din Nazaret)

, în filmul Jesus of Nazareth (Iisus din Nazaret), regizat de Franco Zeffirelli. Pe atunci, avea doar 32 de ani. Cu toate că l-a interpretat impecabil pe Mesia, s-a spus despre el că nu a mai putut să-și iasă din rol și chiar că și-ar fi pierdut mințile.

După filmul care a devenit un clasic și este vizionat în fiecare an de Paște, Robert Powell a fost nominalizat pentru un premiu Emmy și șase premii BAFTA, inclusiv pentru cel mai bun actor.

Actorul a apărut ulterior în mai mult de 30 de producții cinematografice, dintre care amintim Harlequin și D’Annunzio. De asemenea, el a dublat voci de desene animate.

Willem Dafoe, în filmul The Last Temptation of Christ (Ultima ispită a lui Hristos)

William Dafoe a interpretat rolul lui Iisus în anul 1988, în filmul The Last Temptation of Christ (Ultima ispită a lui Hristos), în regia lui Martin Scorsese. Cel mai recent, el a putut fi urmărit în Spiderman: No Way Home, lansat în 2021.

Christian Bale, în filmul Mary, Mother of Jesus (Maria, mama lui Iisus)

Christian Bale a interpretat rolul lui Iisus Hristos în filmul Mary, Mother of Jesus (Maria, mama lui Iisus), apărut în anul 1999, în regia lui Kevin Connor. Cu toate acestea, filmul nu i-a adus actorului succesul pe care și l-a dorit.

Mai puțin de 6 luni mai târziu, el l-a interpretat pe Patrick Bateman în American Psycho. În anul 2000, a câștigat un premiu Oscar pentru rolul din The Fighter. Au urmat apoi American Hustle, The Big Short sau Vice.

Anul acesta, urmează să apară producția Thor: Love and Thunder, unde Christian Bale îl aduce la viață pe Gorr, zeul măcelar.

Jim Caviezel, în pelicula The Passion of the Christ (Patimile lui Hristos)

În 2004, Mel Gibson a regizat The Passion of the Christ (Patimile lui Hristos). Rolul principal a fost interpretat de Jim Caviezel, iar filmul a fost unul controversat încă de la momentul lansării.

După aceea, cariera sa a ajuns într-un con de umbră și nu a mai interpretat niciun alt rol care să rămână în istorie. Totuși, el a putut fi urmărit în filmele Escape Plan și When the Game Stands Tall, precum și în seria Person of Interest, produsă de CBS.

Diogo Morgado, rolul lui Iisus în filmul Son of God (Fiul lui Dumnezeu)

În anul 2014, Diogo Morgado a interpretat rolul lui Iisus în Son of God (Fiul lui Dumnezeu). Mulți l-au judecat pentru faptul că este mult prea atractiv pentru un asemenea personaj. Cu toate acestea, un an mai târziu a câștigat Movieguide Grace Award pentru prestația sa.

După Son of God, actorul de origine portugheză, a putut fi urmărit în producțiile, The Messengers, Virados do Avesso, Interface și Para Sempre.