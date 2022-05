Transformarea bulevardului Calea Victoriei în stradă pietonală naşte discuţii aprinse. „Riscul acum este să devină precum Lipscani-ul”

Dacă unele voci din administrația locală au susținut că, urmare a succesului înregistrat în ultimii ani, Calea Victoriei ar trebui să devină o arteră pietonală în mod permanent, inițiatorii acestui proiect vorbesc de riscul ca această arteră să devină o zonă de festival, contrară scopului inițial al acestui proiect.

Calea Victoriei, încotro?

Calea Victoriei a devenit, fără îndoială, atracția în lunile de vară în București, zona cunoscând o adevărată transformare și o explozie economică odată cu închiderea arterei pentru traficul auto. Acesta este rezultatul unui program pilot, inițiat de organizația ARCEN în vara anului 2020 în contextul în care Capitala trecea prin perioada pandemiei, iar locuitorii orașului resimțeau lipsa unui spațiu public destinat exclusiv pietonilor. Acum proiectul a ajuns în cel de-al treilea an, însă chiar inițiatorii acestuia susțin că există pericolul ca esența conceptului de străzi pietonale să fie deturnată, iar Calea Victoriei să ajungă mai degrabă o zonă de festival.

„Infernul produs de scena Untold pe “Străzi Deshise” de la intersecția Calea Victoriei cu Calea Griviței este inacceptabil”, a scris pe pagina sa de Facebook, Edmond Niculușcă, președintele ARCEN, care îl atenționează pe primarul Nicușor Dan că este responsabil pentru „distorsionarea conceptului de stradă pietonală”.

„Considerăm o denaturare gravă transformarea pietonizării temporare a străzilor în festival stradal. Sunt lucruri diferite, iar Bucureștiul și locuitorii lui au nevoie de spațiu public și de creșterea calității vieții urbane, nu de spectacole în zonele rezidențiale”, a subliniat Edmond Niculușcă, cel care la începutul lunii martie și-a anunțat demisia din funcția de director adjunct al Administrației pentru Consolidări din Primăria Capitalei. Acesta a susținut că ARCEN a primit zeci de mesaje de la locuitorii Căii Victoriei, care sunt îngroziți de scenele apărute pe spațiul public și de zgomotul infernal. „Dacă aceste lucruri continuă, ideea de pietonalizare va fi compromisă pentru următorul deceniu. Într-un oraș sufocat de mașini, supus poluării și schimbărilor climatice, rolul pietonizării e altul”, a mai transmis acesta.

Așa cum era de așteptat, dezbaterea în rândul bucureștenilor cu privire la modul în care a ajuns să arate Calea Victoriei în weekendurile pietonale este purtată de pe poziții extreme. „Cine își dorește liniște, să se mute la țară, în pădure, sau în cimitir! Nu te obligă nimeni să locuiești în centrul Bucureștiului, orașul cel mai aglomerat din Europa, iar dacă ideea de zonă pietonală este una proastă, atunci să se redeschidă traficul rutier care este mult mai zgomotos și mai poluant!”, a comentat un bucureștean pe marginea acestei dezbateri lansate de către cei de la ARCEN. „Este absolut o mizerie ce se întâmplă acolo. Și nu mă refer la cea fizică. Lipsa de respect pentru rezidenți este incredibilă, iar asta cu acordul primăriei. Nu se poate ca artera pietonală să fie distrusă la fel cum a fost Centrul Vechi, trebuie făcut ceva. Ăștia sunt ca niște termite care după ce distrug un loc se mută în altă parte”, este poziția antagonică pe care o au alți bucureșteni.

Calea Victoriei, pe urmele Lipscanului

În ciuda problemelor financiare, la începutul lunii mai Primăria Capitalei a anunțat finanțarea de la bugetul local a unei serii de proiecte, parte a programului artistic, parte a evenimentului „Străzi Deschise”. Experții în urbanism sunt de părere că în acest moment autoritățile trebuie să facă pașii necesari pentru permanentizarea transformării Căii Victoriei în arteră pietonală, însă subliniază că și acest pas necesită o planificarea amănunțită dar mai ales consultări reale cu toate părțile implicate, de la oamenii de afaceri din zonă, la locatari și ONG-uri.

Pietro Elisei, fondatorul și directorul , asociație ce adună experți și arhitecți în dezvoltare urbană, este de părere că în acest moment lipsește complet orice planificare cu privire la viitorul și modul în care se dorește să arate Calea Victoriei. În opinia sa, riscul principal este să avem pe Calea Victoriei un nou Lipscani sau Centru Vechi.

„Eu cred că un astfel de bulevard, cum este Calea Victoriei, trebuie făcut pietonal permanent. Bine, trebuie să fie un proces bine planificat, și nu în urma unei decizii de azi pe mâine. Sunt niște pași ce trebuie gândiți, trebuie să existe o gândire strategică în modul în care se va face această transformare, însă cred că este o ideea foarte bună să se meargă spre a face permanent caracterul pietonal al bulevardului. Nu știu dacă se va merge spre 100% pietonizare, mi se pare puțin extrem, dar ceva în direcția aceasta trebuie făcut în mod cert. Este evident un succes ceea ce se întâmplă în ultimele weekenduri. Sunt pașii care s-au făcut peste tot în Europa iar, noi, ca de obicei, îi aducem cu întârziere aici.

Trebuie să fie un parcurs, trebuie explicat unde și cum, și la nivel de design, de politică urbană. Acum dacă mergi cu trotineta, e plină de obstacole Calea Victoriei. Este clar o planificare de doi lei. Este clar că trebuie implicate toate părțile în această dezbatere, de la locuitorii din zonă la proprietarii magazinelor de pe arteră. Momentul pentru această transformare este acum.

Riscul acum este să devină precum Lipscani-ul. Care face bani în fiecare an, dar care este un parc tematic, este un mall. Calea Victoriei trebuie să mențină împreună și dimensiunea de cartier și dimensiunea de business. Riscul la București este mereu ca totul să se reducă la business, și să avem un mall linear, cum la Lipscani avem un mall centralizat. Acestea sunt riscurile acum”, a declarat, pentru FANATIK, Pietro Elisei.

În opinia sa, Capitala României are nevoie de o arteră emblematică iar, Calea Victoriei a dovedit prin succesul înregistrat în ultimii ani că poate deveni acest punct de interes. De altfel, anul trecut și anunța punerea în dezbatere publică a unui proiect privind modernizarea Pieței Amzei și transformarea acesteia , însă de atunci această idee a rămas la stadiul de proiect.

„Personal, am sperat mereu să văd o renaștere și o transformare a acestui bulevard. Este o arteră esențială pentru București. Capitala are nevoie de o stradă reprezentativă, cum este Kurfürstendamm în Berlin, Monte Napoleone la Milano, Via Condotti la Roma. Calea Victoriei acum merge mult mai bine, însă și aici trebuie să vedem până unde împingem acest parcurs, nu trebuie să cădem într-o gentrificare totală, e nevoie de un echilibru”, a mai precizat Pietro Elisei.

Model de dezvoltare pentru Calea Victoriei

De altfel, în urmă cu o săptămână, primarul Sectorului 6 și liderul PNL București, Ciprian Ciucu, se declara încântat de atmosfera și transformarea suferită de Calea Victoriei însă sublinia faptul că o mare parte din clădirile de patrimoniu de pe această arteră istorică se află într-o stare de degradare. Acesta susținea că singurul mod în care acest lucru poate fi rezolvat este printr-un parteneriat cu mediul de afaceri din zonă, un parteneriat ce trebuie să vină în contextul permanentizării transformării Căii Victoriei în arteră pietonală.

„M-am plimbat în această seara împreună cu familia pe Bulevardul Kiseleff și pe Calea Victoriei. Fain, lume multă, orașul vibrează, cum îmi place mie. Cred că evenimentul se și susține financiar, iar business-urile de pe Calea Victoriei mustesc de mușterii. Altfel, nu poți să nu vezi starea de degradare a majorității clădirilor de pe Calea Victoriei, unele ascunse după mesh-uri imense și reclame. Și totuși! Cum se împacă succesul/atractivitatea acestui spațiu Bucureștean cu obiectivele de conservare a patrimoniului construit ale Municipalității?

În primul rând trebuie să atragă investitori care să își dorească afaceri pe termen lung aici. Doar astfel de investitori își vor asuma costisitoare proiecte de restaurare. Acum, impresia mea este că asistăm la un fenomen similar celui de pe litoral, afacerile sunt perene și vizează câștiguri mari cu eforturi mici. Ceea ce e legitim, nicio problemă, dar Calea Victoriei nu va avea de câștigat nimic. Ca să atragi astfel de investitori ai nevoie de predictibilitate: deci, Calea Victoriei trebuie închisă permanent și reconvertită economic”, a scris pe pagina sa de Facebook primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care subliniază că devierea traficului nu reprezintă o problemă în contextul în care Bd. Magheru, paralel cu Calea Victoriei, a devenit „un tunel cu 5 benzi pe sens”.

Grațian Mihăilescu, expert în domeniul dezvoltării și fondatorul UrbanizeHub, o comunitate destinată celor interesați de proiectele de dezvoltare urbană din țara noastră, este de părere că prin programul pilot „Străzi Deschis” cei de la ARCEN au reușit să arate bucureștenilor o altă față a orașului, idee ce face acum posibilă trecerea la un proiect permanent pentru pietonizarea permanentă a Căii Victoria.

„Cred că este absolut genial ce au reușit să facă cei de la ARCEN cu acest proiect. Ideea este unică pentru București, vorbind de o arteră principală, și vreau să subliniez că, în cazul orașelor, cu cât acestea sunt mai pietonale cu atât sunt mai smart. Toată lumea se îndreaptă spre zona smart, gândindu-se la senzori și alte tehnologii, dar faptul că o stradă este pietonală reprezintă un element cheie. Locuitorii au parte de o creștere a calității vieții în oraș, afacerile din aceste zone cresc exponențial – iar astea sunt elemente smart. . Cu cât orașul este mai prietenos cu oamenii și nu cu mașinile cu atât orașul acela este mai smart.

Noi trăim în România și suntem obișnuiți ca pe Calea Victoriei să circule mașini, sau suntem obișnuiți să avem mașini pe trotuare. Noi nu înțelegem calitatea spațiului public așa cum ar trebui el să fie, iar meritul a ceea ce au făcut cei de la ARCEN este că au arătat lumii prin aceste proiecte pilot că așa ar trebui să fie și că așa ne putem bucura de orașul nostru. Din păcate, în general noi nu înțelegem spațiile publice pentru că nu avem conceptul, noi trăim zi de zi în poluarea fonică în poluarea mașinilor, fără a ne da seama că spațiul public ar putea arăta altfel. Acesta e marele merit al proiectului Străzi Deschise, faptul că ne-a arătat cum ar putea arăta Calea Victoriei, pentru că nimeni nu și-a imaginat-o fără mașini”, a declarat, pentru FANATIK, Grațian Mihăilescu.

În opinia sa Bucureștiul nu poate da înapoi de la această cale, însă poate decide momentul în care să implementeze acest tip de transformare pe care orașele europene le-au făcut acum 15 sau 20 de ani.

„E nevoie de asumare politică și de găsirea unor alternative de trafic pentru mașinile care mergeau înainte pe Calea Victoriei și cred că se pot găsi. Însă e nevoie ca toate aceste lucruri să fie asumate politic de Consiliul General al PMB și nu doar de Primărie și să înțeleagă cu toții că spre acest lucru ne îndreptăm. Pentru că ce facem noi acum s-a întâmplat acum 20 de ani în Olanda, sau acum 10 ani la Bruxelles. Acum 10, 15 ani nimeni din Bruxelles nu dorea să audă de o zonă centrală închisă traficului, toți comentau că nu vor, că așa e bine, iar după ce au făcut o serie de proiecte pilot, la fel cum a făcut și Bucureștiul, au văzut beneficiile acestei schimbări”, a mai precizat, pentru FANATIK, Grațian Mihăilescu.