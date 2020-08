Transformarea lui Alin Oprea de la Talisman după divorț! Ce spune despre amantă și acuzațiile aduse de Larisa

Alin Oprea și Larisa au ajuns în pragul divorțului după ce femeia a plecat în Regatul Unit pentru a fi aproape de cei doi copii. Acum solistul de la Talisman vorbește despre relația pe care o are cu actuala parteneră de viață, dar și despre acuzațiile aduse de fosta soție în privința alcoolului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântărețul mărturisește că a stat de vorbă cu persoane alcoolice, iar el nu face deloc parte din această categorie. Mai mult decât atât, acesta a declarat că fosta sa soție, Larisa, a avut grijă să-i inducă această stare despre care ajunsese să creadă că este realitatea.

Fostul component al trupei Talisman a renunțat definitv la băuturile alcoolice și s-a schimbat radical de când a rămas singur în țară. Alin Oprea are un stil de viață sănătos, merge la sală și se îngrijește mult mai mult declarând că „a obosit” să-i pună pe alții pe primul loc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alin Oprea, adevărul despre amantă, divorț și problemele cu alcoolul

„Stilul acesta de viaţă sănătos pe care mi l-am impus a venit la pachet cu renunţarea definitivă la alcool. Eu sunt un om asumat, un om sincer, care nu se ascunde după degete şi vreau să lămuresc acest lucru, pentru că mi s-a creat în mod mincinos o imagine de alcoolist.

De la a bea de plăcere, cu prietenii, până la a fi alcoolist, este exagerat de mult. Nu am fost niciodată dependent de alcool. Din 2010 până în 2017 am consumat câte un pahar, cu prietenii, pentru a ne simţi bine.

ADVERTISEMENT

Se întâmpla cu anumite ocazii, evenimente, sau la socializare, la un grătar. Şi asta doar seara, când îmi terminam munca. Niciodată ziua sau în timpul programului. Nu cred că m-a văzut cineva beat vreodată, să mă ridice de sub mese.

Da, beam ca un bărbat normal, de plăcere, să mă simt bine, însă soţia mea se ocupa să îmi inducă starea aceasta, că aş avea probleme cu alcoolul, astfel încât ajunsesem să cred că ea chiar avea dreptate”, a povestit Alin Oprea într-un interviu pentru click.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alin Oprea, schimbare radicală după ce s-a îndrăgostit

Solistul mărturisește că toate schimbările din viața sa i se datorează actualei iubite alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 2 ani. În plus, Alin Oprea spune că a renunțat la tot ce era toxic în viața lui, iar acum se simt liniștit și echilibrat.

Renumitul cântăreț are un stil de viață sănătos de când nu mai consumă alcool, mănâncă sănătos și merge frecvent la sală. De asemenea, artistul face sport, înotul fiind activitatea sa preferată încă din copilărie. În prezent, Alin Oprea este plin de mușchi fiind cu totul altă persoană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am renunțat la tot ce era toxic în viața mea. Până acum am fost un bărbat bun, un tată responsabil, un soţ al naibii de implicat şi stâlp al familiei. Poate că am obosit. Am vrut să mă mai uit şi spre mine”, a completat artistul despre schimbările făcute în ultima vreme.