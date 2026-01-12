Sport

Transformarea lui Dan Petrescu l-a șocat pe fostul său fotbalist: ”M-a mișcat!”

Schimbarea radicală prin care trece în prezent Dan Petrescu nu l-a lăsat indiferent pe unul dintre sportivii pe care i-a antrenat. Ce a declarat acesta.
Alexa Serdan
12.01.2026 | 08:30
Transformarea lui Dan Petrescu la socat pe fostul sau fotbalist Ma miscat
ULTIMA ORĂ
Ce spune un fost jucător al lui Dan Petrescu despre acesta. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Dan Petrescu se confruntă cu probleme de sănătate, informațiile fiind puține și contrarii. Transformarea prin care trece celebrul tehnician l-a șocat pe fostul său fotbalist. Acesta a avut până acum 26 de selecții la echipa națională.

Dan Petrescu l-a șocat pe Cristi Manea, fostul său elev

Are 27 de ani și este considerat unul dintre cei mai experimentați jucători de fotbal. Face parte din lotul Rapidului, după ce anterior a evoluat pentru CFR Cluj. Aici a fost antrenat de nimeni altul decât Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul aflat într-o situație delicată în momentul de față nu a fost ignorat de fostul său fotbalist pe numele său Cristi Manea. Acesta a câștigat 5 titluri de campion cu formația de la care a plecat în urmă cu câteva luni antrenorul român.

După ce s-a spus că are cancer a rupt tăcerea în presa din Marea Britanie. Multe persoane sunt îngrijorate pentru starea lui de sănătate. Aflat în cantonamentul din Antalya, fotbalistul celor de la Rapid a făcut un anunț important.

ADVERTISEMENT
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem...
Digi24.ro
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu

A dezvăluit că ține legătura cu Dan Petrescu, sub comanda căruia a jucat în 135 de meciuri. Cristi Manea l-a sunat de ziua de naștere, care a avut loc pe 22 decembrie. În plus, este ferm convins că fostul fotbalist va reuși să depășească momentele grele de acum.

ADVERTISEMENT
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze!...
Digisport.ro
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte

Cristi Manea a vorbit recent cu Dan Petrescu. Ce au discutat

Fotbalistul de la Rapid a mai subliniat că nu a dorit să-i invadeze intimitatea lui Dan Petrescu. Astfel, Cristi Manea nu a făcut dezvăluiri, așa cum a făcut recent președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu.

Acesta a susținut într-un interviu că nu a putut să vorbească cu „Bursucul”, cu toate că au o relație apropiată. Mai mult decât atât, fostul fotbalist este conștient că este o situație delicată și nu știe cum să o abordeze.

ADVERTISEMENT

„Am rămas (n.n. în legătură cu Dan Petrescu), a fost ziua dumnealui și am schimbat câteva mesaje. Da, normal că m-a mișcat (n.n. atunci când l-a văzut cum arată acum). Nu am vrut să intru în detalii.

Nici nu știu prea bine (n.n. de ce suferă). Îi doresc multă sănătate. Pentru mine, el este un om mare. M-a ajutat foarte mult, mi-a dat încredere. Este un om puternic.

Dacă chiar are ceva, cu siguranță va reuși să dribleze (n.n. să învingă boala)”, a declarat Cristi Manea, despre fostul internațional român, Dan Petrescu, pentru prosport.

Fanatik SuperLiga, luni, 12 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, prima ediție din...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 12 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, prima ediție din acest an cu invitați de top
Cum s-a făcut de râs adversarul de 90 de milioane de euro al...
Fanatik
Cum s-a făcut de râs adversarul de 90 de milioane de euro al tricolorilor, după Barcelona – Real Madrid
„Vreți sau nu vreți?”. Povestea fabuloasă a transferului lui Adi Mutu la Inter:...
Fanatik
„Vreți sau nu vreți?”. Povestea fabuloasă a transferului lui Adi Mutu la Inter: „Aveau deja 4-5 atacanți de talie mondială”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Adrian Porumboiu a numit 'cel mai bun antrenor român la ora actuală': 'Lucescu...
iamsport.ro
Adrian Porumboiu a numit 'cel mai bun antrenor român la ora actuală': 'Lucescu nu a fost de nivelul lui'
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis!...
gsp.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai...
Antena3 CNN
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Cosmin Olăroiu dă lovitura în România
Digisport.ro
Cosmin Olăroiu dă lovitura în România
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga »...
gsp.ro
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și...
Libertatea.ro
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
Zahărul brun, prieten sau dușman al organismului?
Clever Media
Zahărul brun, prieten sau dușman al organismului?
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!