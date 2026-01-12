Transformarea lui Dan Petrescu l-a șocat pe fostul său fotbalist: ”M-a mișcat!”

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu se confruntă cu probleme de sănătate, informațiile fiind puține și contrarii. Transformarea prin care trece celebrul tehnician l-a șocat pe fostul său fotbalist. Acesta a avut până acum 26 de selecții la echipa națională.

Dan Petrescu l-a șocat pe Cristi Manea, fostul său elev

Are 27 de ani și este considerat unul dintre cei mai experimentați jucători de fotbal. Face parte din lotul Rapidului, după ce anterior a evoluat pentru CFR Cluj. Aici a fost antrenat de nimeni altul decât Dan Petrescu.

Tehnicianul aflat într-o situație delicată în momentul de față nu a fost ignorat de fostul său fotbalist pe numele său Cristi Manea. Acesta a câștigat 5 titluri de campion cu formația de la care a plecat în urmă cu câteva luni antrenorul român.

După ce s-a spus că are cancer Multe persoane sunt îngrijorate pentru starea lui de sănătate. Aflat în cantonamentul din Antalya, fotbalistul celor de la Rapid a făcut un anunț important.

A dezvăluit că ține legătura cu Dan Petrescu, sub comanda căruia a jucat în 135 de meciuri. Cristi Manea l-a sunat de ziua de naștere, care a avut loc pe 22 decembrie. În plus, este ferm convins că fostul fotbalist va reuși să depășească momentele grele de acum.

Cristi Manea a vorbit recent cu Dan Petrescu. Ce au discutat

Fotbalistul de la Rapid a mai subliniat că nu a dorit să-i invadeze intimitatea lui Dan Petrescu. Astfel, Cristi Manea nu a făcut dezvăluiri, așa cum a făcut recent președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu.

Acesta a susținut într-un interviu că ”, cu toate că au o relație apropiată. Mai mult decât atât, fostul fotbalist este conștient că este o situație delicată și nu știe cum să o abordeze.

„Am rămas (n.n. în legătură cu Dan Petrescu), a fost ziua dumnealui și am schimbat câteva mesaje. Da, normal că m-a mișcat (n.n. atunci când l-a văzut cum arată acum). Nu am vrut să intru în detalii.

Nici nu știu prea bine (n.n. de ce suferă). Îi doresc multă sănătate. Pentru mine, el este un om mare. M-a ajutat foarte mult, mi-a dat încredere. Este un om puternic.

Dacă chiar are ceva, cu siguranță va reuși să dribleze (n.n. să învingă boala)”, a declarat Cristi Manea, despre fostul internațional român, Dan Petrescu, pentru .