„Transformarea momentului”. În doar un an, mama lui Kim Kardashian a ajuns să arate ca fiica ei. Un medic explică secretul noului chip al lui Kris Jenner

Kris Jenner (69 de ani) arăta complet diferită anul trecut, însă mama lui Kim Kardashian a luat o decizie pe care azi mulți dintre specialiștii în proceduri estetice o laudă.

Kris Jenner, mama lui Kim Kardashian, transformarea deceniului!

Patroana clanului Kardashian a trecut printr-o transformare completă, de-a dreptul uluitoare, motiv pentru care avem nevoie de niște explicații. Ce și-a făcut antreprenoarea de a reușit să arate ca fiica ei, întinerind vreo 20 de ani într-un singur an?

Doctorul Enio Ilioiu a remarcat schimbarea la față a mamei lui Kim Kardashian și spune că este, de departe, una din cele mai reușite intervenții estetice pe care a văzut-o în ultima vreme. Medicul spune că Jenner a făcut o alegere înțeleaptă și a explicat, pentru fanii de pe TikTok, la ce fel de operațiuni a recurs femeia.

Tu ce părere ai despre această transformare?🤔

Medic român, explicații despre intervențiile șefei clanului Kardashian

„Este transformarea momentului: Kris Jenner. După cum putem vedea, între poza din stânga și cea din dreapta a trecut un an. Dar ce s-a întâmplat în acest an? Practic, totul la nivelul feței a fost transformat. Șanțurile nazogeniene au dispărut, nu se mai văd atât de proeminent. Toată zona este conturată, este trasă. Gâtul, pe zona gâtului este mult mai întins. Ce s-a întâmplat aici? Cel mai probabil un face lift total Deep Plane, de sus până jos. Adică, așa cum numesc eu Deep Plane Total. Arată foarte bine și foarte natural din punctul meu de vedere. Și în zona ochilor s-a lucrat destul de mult, pentru că nu mai are aceleași pliuri.

Ochii sunt un pic mai migdalați și s-a făcut în așa fel încât să fie un fel de temporal lift pe această zonă și o blefaroplastie asociată. În aceste două poze se poate vedea foarte bine diferența și de textură a pielii, deci probabil s-a lucrat și pe partea superficială, adică o rejuvenare completă. Un nanofat, un micro needling asociat sau împreună cu laser CO2 la nivelul întregii fețe”, este analiza făcută de doctorul Enio Ilinoiu,

Toate de mai sus sunt complementare unui , care ajută la întinerirea părții exterioare a pielii. Medicul spune că este nevoie de intervenții suplimentare deoarece un lifting care nu e făcut și superficial nu va ajuta ca ridurile fine să se întindă cum trebuie. Astfel de intervenții bonus sunt făcute pentru îmbunătățirea procedurii inițiale, de bază, căci sunt lucruri care trebuie rezolvate și se pot rezolva numai la nivelul dermului superficial. „Felicitări chirurgului, a făcut o alegere foarte bună pacienta. Foarte frumoasă transformare!”, a încheiat dr. Ilioiu.