Transformarea Oanei Ciocan de la Survivor România. Războinica și-a schimbat look-ul

Războinica este destul de activă pe Instagram, rețea unde majoritatea vedetelor de la ani sunt prezente.

Oana Ciocan de la Survivor România și-a schimbat look-ul

Oana Ciocan i-a surprins, de curând, pe urmăritorii ei cu câteva fotografii în care arată destul de diferit față de cum o știa lumea la Survivor România.

ADVERTISEMENT

Fanii au remarcat că vedeta a recuperat din kilogramele pierdute în Republica Dominicană, unde mai toți concurenții au ajuns piele și os din cauza probelor fizice și a foamei.

Un alt lucru care a sărit în ochii urmăritorilor fostei concurente în show-ul de la PRO TV este coafura. Oana și-a făcut câteva șuvițe blonde, noul ei look avantajând-o destul de mult.

ADVERTISEMENT

Oamenii au reacționat imediat la pozele pe care Oana le-a publicat pe Instagram, transmițându-i că îi stă foarte bine cu părul vopsit așa și ondulat.

„Ești cea mai frumoasă; Ochii ăia!; Superbă!”, sunt e scrise de internauți.

ADVERTISEMENT

Survivor, o experiență de neuitat pentru Oana

Pentru Oana Ciocan, experiența trăită la Survivor România a fost una unică. acordat pentru FANATIK, bruneta a vorbit despre cât de mult au schimbat lunile trăite în junglă, luptându-se pentru un bol de orez și nucă de cocos.

Războinica a fost, de altfel, printre puținele fete care nu s-au prea plâns de condițiile din Dominicană. În ciuda dificultăților cu care se confruntau toți concurenții, Oana Ciocan a știut să își păstreze optimismul și zâmbetul indiferent de context.

ADVERTISEMENT

„A fost foarte frumos în Republica Dominicană. Am învățat să accept tot ce se întâmplă și nu am stat într-o stare tristă mult timp. Au fost multe momente dificile, dar dorul de familie a fost cel mai greu”, și-a amintit Oana Ciocan.

ADVERTISEMENT

Cel mai dificil a fost, așadar, să gestioneze dorul de cei dragi. „Familia mi-a dus dorul, am stat ore în șir și am povestit. Urmează multe alte zile de “recuperare” a timpului în care am fost plecată. Sunt mândri de mine și asta nu poate decât să mă facă foarte fericită”, a mai spus Oana Ciocan pentru FANATIK.