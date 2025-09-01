Transformarea șocantă a unei handbaliste care a jucat în România. Rămasă fără păr după chimioterapie, aceasta a revenit pe teren

O handbalistă care a jucat în România este de nerecunoscut. Recent, sportiva a primit trista veste că suferă de cancer. Rămasă fără păr în urma chimioterapiei, aceasta a revenit pe teren, iar momentul a fost unul emoționant.

Camilla Herrem, fostă jucătoare la HCM Baia Mare, a fost diagnosticată cu cancer la sân

La finalul lunii iunie, faimoasa handbalistă de origine norvegiană . În urma unei vești atât de triste, handbalista s-a văzut nevoită să pună pauză carierei în lumea sportului. Din fericire, nu pentru mult timp, căci acum a revenit pe teren.

Ultima apariție pe teren a Camillei Herrem a fost pe 2 aprilie, atunci când a jucat alături de echipa ei, Sola Storhamar. Fosta handbalistă care a jucat pentru HCM Baia Mare a aflat că are cancer la sân în urma unei ecografii și mamografii, atunci când i s-a descoperit un nodul la sân.

„M-au sunat cei de la spital și mi-au spus că au venit rezultatele. Încă sunt în stare de șoc. Nu pare real. Am vorbit cu oncologul, care mi-a explicat cum va decurge tratamentul. Mâine voi începe prima ședință de chimioterapie.”, declara acum câteva săptămâni Camilla Herrem.

Camilla Herrem a jucat în România în sezonul 2014-2015. Acum, handbalista joacă în Norvegia, acolo unde soțul ei îi este antrenor. După aflarea tragicului diagnostic, , iar recent, a revenit pe terenul de handbal.

Handbalista Camilla Herrem a revenit pe teren după ultima ședință de chimioterapie

Handbalista a intrat pe teren pe 31 august și a marcat de patru ori pentru echipa sa. Vizibil transformată și emoționată, Camilla Herrem nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Acesta a fost primul ei meci după ce a aflat că suferă de cancer la sân.

I dag fortjener hende her al den respekt og hæder, hun kan få. Diagnosticeret med brystkræft i juni. Sidste „hårde” kemobehandling tirsdag. Søndag fuld tid og fire mål i comebacket. Camilla Herrem 🌟 — Oliver Preben Jørgensen (@oliverpreben)

Marțea trecută, Camilla Herrem a fost supusă ultimului tratament de chimioterapie. Cu ochii plin de lacrimi, sportiva abia și-a găsit cuvintele pentru a vorbi despre revenirea sa spectaculoasă pe teren.

„Am cea mai bună echipă din lume în jurul meu. Prieteni, familie și Steffen. Să joc a fost un obiectiv pe care l-am avut dinainte. Simt un val de emoții. Sunt foarte fericită că pot juca handbal, a fost refugiul meu. Am așteptat tot meciul să simt nodul în gât. A mers bine!

Nu aș fi crezut că voi putea face asta acum două luni și jumătate, așa că faptul că încă am voie să fiu pe teren, să mă antrenez și să joc meciuri este minunat pentru mine și pentru starea mea psihică.”, a spus Herrem, citată de .