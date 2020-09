Transformarea uimitoare a Mihaelei Tatu. Incredibil cum arată în prezent fosta prezentatoare de la Acasă TV

Mihaela Tatu a traversat schimbări incredibile, în ultimii ani. Deși nu o mai putem vedea la TV, vedeta este la fel de activă pe rețelele sociale.

Fosta prezentatoare de la Acasă TV a renunțat total la televiziune. Aparițiile sale sunt însă la fel de apreciate de către românii care o urmăresc.

Mihaela Tatu le arată în mod frecvent fanilor ei cu ce s-a ocupat, mai ales pe perioada de pandemie.

Fosta vedetă de la Acasă TV a devenit cunoscută publicului datorită emisiunii sale, foarte în vogă la acea vreme.

Prezentatoarea de la “De 3 X femeie” este total schimbată la momentul actual. În vârstă de 57 de ani, însă, aceasta arată foarte bine și se menține prin mult sport.

Odata ce și-a găsit o nouă chemare, aceasta a ales meseria de speaker motivațional, în favoarea aparițiilor în calitate de prezentatoare TV.

Mihaela Tatu este însă schimbată față de cum și-o amintesc cei din public. La momentul actual are un număr impresionant de urmăritori și pe Facebook, acolo unde postează atât poze, cât și diverse mesaje cu caracter motivațional.

Cea mai nouă aventură a Mihaelei Tatu, pe care le-a prezentat-o și celor din public, a fost până la Iași, acolo unde a susținut o prezentare în fața cursanților. Pasionată de citit, ea le-a oferit tuturor o lectură pe cinste.

De câțiva ani Mihaela Tatu s-a retras din domeniul TV. Pe atunci s-a aflat că motivul a fost unul medical, ea fiind diagnosticată cu fibrom uterin. Datorită priceperii medicilor și a perioadei de odihnă, a reușit să își revină.

“Eu îmi doresc să trăiesc, indiferent de cât voi trăi, îmi doresc să mor sănătoasă. Este vorba despre respectul pe care îl poţi propriei persoane, despre iubirea şi stima de sine. De la ora 7 la ora 9 dimineaţa – sport, dieta e cea pe care o ştim şi masaj o dată, de două ori pe săptămână, chiar de trei, depinde cum am timp. Dacă nu porneşti cu astea trei, nu este ok.

Am slăbit 23 şi mai trebuie. Este foarte fain să te simţi utilă în fiecare zi, să zici: «Mă, am făcut ceva pentru cineva astăzi. Am făcut ceva pentru cineva. Am făcut ceva pentru mine». Mă trezesc, mulţumesc că mi s-a mai dat o şansă să învăţ, să experimentez şi să dăruiesc. Punct.”, susținea Mihaela Tatu, cu câțiva ani în urmă, într-un interviu televizat.