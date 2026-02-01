Sport

Transformarea uluitoare prin care a trecut câștigătorul de la Survivor România. ”L-a schimbat Dumnezeu”

Cât de diferit este în momentul de față cel care a luat trofeul cel mare de la Survivor România. Acesta a lăsat în urmă trecutul și a ales calea credinței.
01.02.2026 | 05:45
Un fost jucător de fotbal a discutat despre transformarea uluitoare prin care a trecut câștigătorul de la Survivor România. Cunoscutul sportiv, care a adunat o avere de pe urma pasiunii sale, a venit cu o mărturie unică.

Schimbare remarcabilă în viața învingătorului de la Survivor România

Elena Ionescu, Uwe Dai, Dan Ursa, Alex Delea și Zanni sunt învingătorii de la Survivor România, în ediții diferite. Unul dintre aceștia a reușit să producă o modificare uriașă în existența sa. Dezvăluirea a fost făcută de Marian Aliuță.

Invitat în cadrul unui podcast, acesta a povestit cât de diferit este acum câștigătorul din anul 2021 și 2024. Acesta este un tânăr care a crescut la orfelinat și care o perioadă bună a fost luat sub aripa protectoare a lui Alex Velea.

Artistul care a lăsat trecutul în urmă și a ales credința se numește Zanidache Robert Edmond. Fostul concurent al competiției din Republica Dominicană și-a îndeplinit visul de a se muta din cămin. Inițial, și-a cumpărat un apartament.

Câțiva ani mai târziu a renunțat la imobil pentru a se stabili într-o casă. În prezent, cântărețul este membru al Bisericii Profides, comunitate creștină din care face parte și Marian Aliuță, care s-a certat în direct cu Vivi Răchită.

„Oamenii de la biserica de unde provin eu nu fac show ca să vadă cineva. Am văzut acum, chiar și la Zannidache… oamenii îl vedeau, chiar și eu îl vedeam… mulți spun: «A venit tatuatul ăsta să ne dea nouă lecții».

Dumnezeu pe ăștia îi vrea! Pe mine, pe el, care e tatuat cu toate nebuniile și cum era el. Nu era un băiat cu foarte mult bun-simț, că l-am văzut. Dar astăzi e schimbat pentru că Dumnezeu te schimbă”, a spus fostul fotbalist, conform iamsport.ro.

”E o hrană pe care mi-o iau zi de zi”

„Ceea ce a făcut el e o mărturie vie pentru generația lui și copiii din mediul lui. Tatuat tot, pe gât, pe… înjura, vorbea urât. Și ajunge să îl cunoască pe Dumnezeu. Acum a ajuns să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu.

A spus: «E o hrană pe care mi-o iau zi de zi. La început, mă uitam: Ce vrea Biblia asta?! Hai să vedem!». El a povestit. Citind, citind, a început să simtă puterea lui Dumnezeu și a zis: «Bă, pe asta nu o știam!»”, a completat Marian Aliuță, mai arată sursa citată.

Fostul jucător de fotbal, care a evoluat pentru Șahtior Donețk, club patronat de Rinat Ahmetov, s-a pocăit după ce i-a fost infidel soției sale. Sportivul în vârstă de 47 de ani a recunoscut că a călcat strâmb de-a lungul anilor.

După ce a pierdut mulți bani și-a găsit liniștea în religia penticostală. Marian Aliuță a adunat datorii de 5 milioane de euro pentru că a făcut alegeri neinspirate în sectorul construcțiilor. Din fericire, a depășit acea perioadă neagră.

