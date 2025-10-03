„Transilvania vrea independența!” CNA sesizează Parchetul pentru mesajul viral. Povestea românului din spatele asociației care vrea să rupă regiunea de România

FANATIK a stat de vorbă cu românul din Danemarca care cere separarea Transilvaniei de România. El și-a creat o asociație și a început să posteze mesaje pe TikTok. CNA a trimis cazul la Parchet.

CNA a sesizat Parchetul după un video pe TikTok în care se spune că populația Transilvaniei vrea independența și ”România nu a existat”

La ședința din 1 octombrie, a luat decizia de a sesiza Parchetul în legătură cu un material identificat pe contul de TikTok ind.of.transylvania, acolo unde se face următoarea afirmație: „Vinitură, o să-ţi aduci aminte că noi ăștia din Transilvania nu vorbim degeaba. (…) Avem peste 2 milioane și jumătate de oameni care vor chestia asta, dacă nu mai bine de 5. Deci 70-80% din populația Transilvaniei vor independența. (…)”; „Nu ne prea interesează de România ta, pentru ca România nu a existat, draga”.

Cine se află în imaginile care i-a speriat pe membrii CNA

Sorin Nicolaie, personajul din imagini, vorbește acum cu detașare despre o idee care i-a făcut pe membrii CNA să tresară și să sesizeze procuratura: desprinderea unei regiuni din România sub pretextul că poporul care trăiește aici are dreptul la autodeterminare.

În timp ce autoritățile din România acuză de trădare câțiva foști generali doar pentru că au vrut să schimbe numele României în Geția, Sorin Nicolaie spune cu subiect și predicat că vrea să provoace un referendum în Transilvania prin care să se ceară autonomia acestei regiuni. Pe site-ul organizației apar însemne precum steagul și stema regiunii libere Transilvania iar pe TikTok, președintele se filmează cu o legitimație pe care scrie ”cetățean al Transilvaniei”.

”Nu m-a contactat nimeni de la CNA să mă întrebe ceva. Probabil că le-aș fi explicat ce înseamnă la noi expresia ‘vinitură’. Nu e o amenințare sau o jignire. Este o persoană care nu e născută acolo. A fost o discuție pe live, dar doamna a scos-o din context și cred că a făcut o reclamație la CNA. Nu știu cum s-a ajuns până aici”, spune Sorin Nicolaie, președintele Asociației Independence of Transilvania.

Cum s-a născut asociația Independence of Transylvania

FANATIK a stat de vorbă cu omul care a înființat asociația Independence of Transilvania, o organizație înregistrată legal în Danemarca și care are conturi în state precum: Canada, Marea Britanie sau Belgia. Nicolaie este singura ”interfață” vizibilă a unei organizații despre care acesta spune că numără mulți susținători și este finanțată de organizații ”extrem de puternice”.

Sorin Nicolaie este un român născut în Hunedoara, pasionat de istorie, care . El spune că din copilărie a încercat să-și descopere identitatea și originile, pe care nu a reușit să le găsească în manualele de istorie românești. El vorbește despre o ”gaură” de vreo 1000 de ani în istorie (anii 270-1200), care nu ar explica foarte clar dispariția dacilor.

”Există istorici, mai ales italieni, confirmă că, de fapt, dacii au fost, în general, exterminați din Transilvania, Banat și Oltenia”, explică Nicolaie pentru FANATIK. În cărțile de istorie

Istoria lui Sorin Nicolaie: ”Transilvania a fost anexată împotriva voinței sale”

Hunedoreanul spune că este dificil să înțelegi misiunea asociației dacă nu ai un context istoric extrem de clar conturat. El susține că a descoperit mărturii și documente care indică faptul că Marea Unire a fost rezultatul unor tratate și înțelegeri internaționale. Iar atunci, Transilvania a fost desprinsă din Imperiul Austro-Ungar și a revenit României, fără ca populația să fie consultată.

”De fapt, Transilvania a fost anexată împotriva voinței sale. Dacă stați bine să vă gândiți, marile puteri au decis, de fapt, ca Transilvania să devină parte a României, fără să fim întrebați legal niciunul din Transilvania, bă, aveți dreptul ăsta, vreți sau nu vreți? Nu ne-a întrebat nimeni, să fim sinceri. Pentru că marile puteri au decis. Iar Transilvania era un principat în cadrul Ungariei”, mai explică Sorin Nicolaie.

Pornind de la această idee, pe data de 16 august 2024, Sorin Nicolaie a înființat asociația Independence of Transilvania. Data nu a fost aleasă întâmplător: 16 august este ziua în care Transilvania s-a desprins de regatul maghiar.

Independence of Transylvania, înregistrată în Danemarca și cu conturi în Belgia, Canada și Marea Britanie

Asociația Independence of Transilvania apare înregistrată oficial de Danish Business Authority ca o ”organizație voluntară”, în cadrul municipalității Herning, cu sediul in Kibaek, un orășel cu 2.600 de locuitori situat în centrul statului. Asociația deține un site oficial în care este prezentată istoria ”reală” a Transilvaniei, este prezentată misiunea organizației iar vizitatorii sunt invitați să doneze sau să semneze o petiția pentru ”schimbarea pașnică, democratică și legală”.

Asociația are conturi bancare în mai multe state ale lumii, nu și în România. Donațiile pot fi realizate în euro, forinți, dolari canadieni, lire sterline, yuani sau dolari canadieni. Asociația este extrem de prezentă și în social media, acolo unde își transmite mesajele pe Facebook, TikTok, Instagram și Telegram.

De ce asociația nu are filiale în România

”Vreau să vă spun un lucru foarte important și poate o să vă surprind. Avem destui membri, foarte mulți membri. Sunt simpatizanți dar avem și membri activi care ne susțin. Problema este că oamenilor le este frică să acționeze.

Vreau să spun că frica e foarte mare. Teama celor din Ardeal, din Moldova sau din Valahia să acționeze, să-și spună punctul de vedere referitor la istorie este foarte mare. Avem persoane care vor să deschidă filiale în Transilvania sau în toată România. Le-am spus că nu putem.

Deoarece trebuie să fim autorizați de statul român. Iar statul român, dacă vede că încercăm să ne cerem dreptul la autodeterminare, ne poate aresta, poate face mult rău oamenilor noștri. Încercăm să prevenim orice incident”, spune președintele asociației Independence of Transilvania.

Este Sorin Nicolaie monitorizat de SRI? Președintele asociației Independence of Transylvania se teme că va avea soarta lui Charlie Kirk

Sorin Nicolaie este la curent cu tensiunile din România și este conștient că riscă să fie arestat dacă va veni în țară. Spune că a primit semnale de la serviciile secrete românești că este monitorizat însă cochetează cu ideea de a suferi și chiar jertfi pentru o idee în care crede cu tărie.

”SRI-ul știe problema și invocă niște subiecte referitoare la Constituție, dar și eu, în același timp, le spun despre respectarea dreptului internațional și respectarea dreptului omului. Acum a apărut și povestea asta cu Parchetul și CNA-ul.

Dar în afară de astea și fără nicio legătură cu ele, primesc multe amenințări cu moartea. Și nu sunt puține.

Știți, ei pot să-mi facă dosar, dar nu este o problemă. Adică mă aștept la orice de la statul român. Știu că, așa că mă aștept inclusiv să am o soartă de genul celei a lui Charlie Kirk, nu? Mi se poate întâmpla oricând să explodeze o mașina sau un glonț rătăcit din greșeală, știți cum se zice? Mă aștept la orice”, a mai spus Nicolaie pentru FANATIK.

Cine finanțează Independence of Transylvania: ”Sunt organizații foarte mari”

Președintele asociației Independence of Transylvania susține că primește sprijin financiar de la organizații internaționale ”foarte mari”, însă pe care nu le poate nominaliza pentru că le-ar pune în pericol. El spune însă că, în cazul lui, nu se pune problema de ”vreo interferență” externă în problemele interne ale României. Ne asigură că în spatele său nu sunt nici apropiați ai lui Orban și nici ai lui Putin.

”Nu colaborăm cu organizații ostile României. Noi le-am verificat. Ele au luptat și pentru independența altor țări. Sunt organizații de drept legal. Noi nu căutăm să distrugem România. Nu vrem niciun război, suntem pentru pace. Și nu fură Ungaria Transilvania, stați liniștiți, nu se va întâmpla asta”, mai spune Sorin Nicolaie.

Atentează asociația românului ordinea constituțională? Ce spune președintele organizației

Constituția României, la articolul 1, spune că ”România este stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil”. De asemenea, la articolul 5 se arată că ”în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor sunt obligatorii”. Cum se împacă asta cu ideea de independență a Transilvaniei?

Sorin Nicolaie are și aici o abordare originală. El spune că ”legile internaționale, tratatele sau Carta ONU sunt superioare Constituției și legilor românești”. Atunci când un stat încalcă propriile tratate ”își anulează propria Constituție”.

În România, tratatele internaționale încheiate la nivel de stat nu sunt considerate ”superioare” Constituției ci sunt integrate în ordinea juridică internă, având o valoare ”egală” cu legile naționale, dar niciodată ”inferioare”.

De altfel, Constituția României (art. 11) stipulează că statul român își asumă obligații prin tratate, dar că acestea nu pot fi contrare prevederilor Constituției. Tratatele internaționale adoptate de România sunt publicate în Monitorul Oficial și intra în vigoare prin lege. Acestea pot fi supuse controlului de constituționalitate înainte de ratificare.