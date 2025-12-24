Transport public de Crăciun & Revelion 2025: orar STB/metrou/trenuri CFR. Ce se schimbă, de fapt

ADVERTISEMENT

Fiecare final de an vine cu agitație și fugă după cadourile perfecte. De Crăciun și Revelion apar multe schimbări, mai ales atunci când vine vorba de orarul tramvaielor, autobuzelor, metroului și trenurilor. Ce se va întâmpla în cazul celor mai importante orașe.

Program STB de Crăciun și Revelion

Este cunoscut faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă apar mai multe schimbări de program, de la magazine, farmacii, cabinete medicale, până la transportul în comun. Astfel, oamenii trebuie să știe programul pentru mijloacele de transport în comun ca planurile lor să nu fie date peste cap.

ADVERTISEMENT

Pentru perioada Crăciunului și Revelionului, bucureștenii trebuie să știe că autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vor circula conform unui program special. De obicei, în perioada 25 decembrie – 7 ianuarie mijloacele de transport funcționează după un program corespunzător unor zile de weekend.

Program metrou

a transmis o informare cu privire la circulația metrourilor în perioada sărbătorilor de iarnă din acest an. Compania a menționat că în perioada 25-26 decembrie 2025, 1-2 ianuarie și 5-7 ianuarie 2026 trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend și sărbători legale.

ADVERTISEMENT

„Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2), Magistrala 2 (Tudor Arghezi – Pipera), Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny) și Magistrala 5 (Eroilor 2 – Valea Ialomiței/Râul Doamnei), circulația trenurilor de metrou se va desfășura la un interval de 9 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Straulești) trenurile vor circula la un interval de 12 minute.

ADVERTISEMENT

În noaptea de Revelion, 31 decembrie 2025/01 ianuarie 2026, pe toate magistralele, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 01:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 01:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute”, potrivit Metrorex.

Program tramvaie și autobuze de Crăciun și Revelion în Cluj Napoca

Foarte probabil ca programul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca să fie același ca cel de la sărbătorile trecute. Atunci, CTP Cluj-Napoca anunța că în ziua de 24 decembrie și 31 decembrie transportul urban și metropolitan se desfășoară între orele 5:00-22:00, conform programului pentru zilele lucrătoare.

ADVERTISEMENT

Compania mai anunțat că în zilele de 25, 26 și 29 decembrie 2024, respectiv 1, 2, 5, 6 și 7 ianuarie 2025, transportul urban și metropolitan se desfășoară între orele 6:00-23:00, conform programului de transport pentru ziua de duminică.

„Transportul de noapte se va desfășura în perioada 24.12.2024 – 07.01.2025, între orele 23:00 – 1:30, ( la ora 1,00 vor fi ultimele plecări din capetele de linii), pe liniile 5N (str. Traian Vuia–P-ța Gării), 25N (str. Unirii–str. Bucium) și 54N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu). Excepție fac zilele de 24 decembrie 2024, Ajun de Crăciun, și 31 decembrie 2024, Ajun de An Nou, când transportul public va fi asigurat între orele 22:00 – 1:30. Plecările se vor efectua din 30 în 30 de min”, se arăta în comunicatul transmis atunci de CTP Cluj-Napoca.

Program tramvaie și autobuze de Crăciun și Revelion în Iași

Și în cazul transportului în comun din Iași, Compania de Transport Public va seta, cel mai probabil, același program ca cel din sărbătorile trecute. În zilele de 27, 30 și 31 decembrie s-a circulat conform planificării de vacanță de luni până vineri, iar în prima zi și a doua zi de Crăciun a fost program de weekend. Și anul acesta, CTP Iași vine și cu o surpriză, și anume „Tramvaiul lui Moș Crăciun”, pe datele de 21 și 22 decembrie.

„Tramvaiul devine și gazda campaniei caritabile „Bucurie în cutie – Să umplem sania lui Moș Crăciun!”, realizată împreună cu Salvați Copiii Iași și Asociația Pasionaților de Transport Public Tramclub Iași, desfășurată în perioada 21–22 decembrie. Fiecare cutie, fiecare gest și fiecare zâmbet aduc un Crăciun mai bun pentru copiii care au cel mai mult nevoie de sprijin”, a anunțat CTP Iași.

Program tramvaie și autobuze de Crăciun și Revelion în Timișoara

La fel ca în cazul celorlalte orașe importante din România, mijloacele de transport în comun ale Societății de Transport Public Timișoara vor circula după programul de duminică, de Crăciun, în zilele de 25 și 26 decembrie, de Revelion şi, de asemenea, în 1 și 2 ianuarie. Mai mult, compania pune la dispoziție și Tramvaiul lui Moș Crăciun, în perioada 4 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.

„În perioada 4 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, un tramvai Bozankaya transformat într-un colț de poveste va circula prin oraș, aducând puțină magie în drumurile de zi cu zi. Decorat special pentru sărbători, tramvaiul este pentru toți cei care vor să simtă atmosfera de iarnă… chiar între două stații. Între 15 și 24 decembrie, Moș Crăciun va fi prezent în tramvai și le va oferi copiilor dulciuri și surprize — un moment simplu, dar care poate aprinde bucuria unei zile întregi”, a transmis STPT.

Trenurile regionale și intercity: ce circulă în zilele libere

CFR Călători a transmis un comunicat referitor la mersul trenurilor din perioada sărbătorilor de iarnă. În acest context, compania a anunțat că va fi trafic intens, astfel că va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă spre toate destinațiile. De asemenea, trenurile de pe cele mai aglomerate rute vor fi suplimentate cu vagoane.

„Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent, iar, în funcție de cerere, trenurile de pe cele mai solicitate rute vor fi suplimentate operativ cu vagoane, în limita parcului de material rulant disponibil.

Pentru evitarea supraaglomerării trenurilor din orele de vârf, recomandăm pasagerilor să utilizeze și celelalte trenuri prevăzute în graficul zilnic de circulație. Biletele pot fi achiziționate online până la ora plecării trenului, în limita locurilor disponibile”, se arată în anunțul transmis de CFR Călători.

În acest context, recomandă planificarea din timp a călătoriei, inclusiv achiziționarea în avans a legitimațiilor de călătorie. Compania reamintește că biletele pot fi achiziționate online, direct de pe www.cfrcalatori.ro, din aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, de la automatele de vânzare bilete din stații și de la casele de bilete din stații și agențiile de voiaj CFR Călători.

„Înainte de urcarea în tren, recomandăm tuturor călătorilor să se asigure că dețin legitimația de călătorie și, după caz, documentele aferente transportului, pentru a evita taxarea suplimentară în tren și/sau aplicarea sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Pentru informații privind circulația trenurilor (zi, oră, tarif) pe ruta dorită, recomandăm accesarea modulului „Mers tren trafic intern” de pe www.cfrcalatori.ro, unde se completează stația de plecare și sosire, se selectează data călătoriei și se apasă butonul „Caută”, se mai arată în comunicat.

Alternative: rideshare, taxi și recomandări pentru deplasări în noaptea de Revelion

Pentru noaptea de Revelion mai rămân disponibile și alte alternative, cum ar fi aplicațiile de ridesharing, precum Uber sau Bolt. Ele vor funcționa normal, însă tarifele pot fi mai mari din cauza cererii crescute. De asemenea, există posibilitatea să fie timpi mai mari de așteptare.

Este recomandat să se verifice prețurile înainte de confirmarea cursei și să se ia în calcul timpul mai mare de așteptare. Verificați traseul din timp și țineți cont de eventualele restricții de trafic impuse în urma desfășurării unor evenimente.