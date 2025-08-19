Transportul feroviar, la un pas de colaps. Trenuri anulate și bugete tăiate: „Vor fi mulți dați afară la CFR Călători și CFR Infrastructură”

Bugetele reduse de guvern pun în pericol funcționarea sistemului național de transport feroviar, sunt de părere sindicaliștii consultați de FANATIK . Rodrigo Gabriel Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari, avertizează că măsurile de reducere a costurilor ar putea duce la concedieri masive atât la CFR Călători, cât și la CFR Infrastructură, afectând mii de angajați și pasageri.

Va rezista CFR Călători fără compensațiile Guvernului Bolojan?

De la începutul anului 2025, CFR Călători se confruntă cu schimbări majore care afectează programul de circulație și stabilitatea financiară a companiei. În luna ianuarie, operatorul feroviar a fost nevoit să anuleze 200 de trenuri zilnice și 44 de trenuri de weekend, după ce statul nu a asigurat compensația necesară pentru serviciile publice prestate.

Situația a fost generată de reducerea sumelor alocate prin ri, unde beneficiul financiar stabilit pentru 2025 este cu aproximativ 30% mai mic decât în 2024. Deși Legea bugetului de stat prevedea o finanțare mai consistentă, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a întârziat semnarea actul adițional la contractul de servicii publice, ceea ce a dus la un blocaj în acordarea fondurilor.

În lipsa acestor compensații, compania riscă să intre într-un cerc vicios: dacă va primi sume chiar mai mici decât cele aprobate inițial prin buget, numărul trenurilor anulate ar putea crește. Primele măsuri de reducere a costurilor au vizat eliminarea orelor suplimentare pentru mecanicii de locomotivă, șefii de tren și conductori. În cazul în care situația persistă, există riscul ca unii salariați să nu își mai poată realiza norma de lucru, ceea ce ar putea duce la excedent de personal și posibile restructurări.

Urmează concedieri colective la CFR Călători și CFR SA?

Dacă în prezent măsurile aplicate la CFR Călători și la CNCF CFR SA nu au dus la concedieri, Rodrigo Gabriel Maxim avertizează, pentru FANATIK, că situația s-ar putea agrava rapid. Potrivit acestuia, viitorul depinde de modul în care va fi încheiat actul adițional la contractul de servicii publice. În cel mai pesimist scenariu ar putea urma anulări suplimentare de trenuri și concedieri colective.

„Deja s-au luat unele măsuri și la CFR Călători și la CNCF CFR SA, dar momentan nu a dus la concedieri. Însă, dacă se va continua în stilul acesta se va ajunge clar și la concedieri.

În funcție de actul adițional care se încheie pe contractul de serviciu public, vor fi concediați oameni. Dacă actul se materializează cum vrea președintele Autorității de Reformă Feroviară, vă spun că se vor anula în continuare trenuri și vor fi concedieri colective. Vor fi mulți dați afară atât la CFR Călători, cât și de la CFR infrastructură.

Momentan există zvonul că se fac reorganizări. Reorganizări pe care le prevăd conducerile CFR Călători și Compania Națională de Căi Ferate ”CFR” – SA (CNCF CFR SA) urmează să le aflăm în perioada imediat următoare. Depinde de mai mulți factori și de mai multe decizii ale Guvernului României”, a declarat Rodrigo Gabriel Maxim, Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) la CFR Călători, pentru FANATIK.

Va reduce CFR SA programul de lucru din cauza scăderii veniturilor?

Peste 1.400 de angajați ai , la un program de lucru de patru zile pe săptămână, în loc de cinci, ca măsură de reducere a costurilor generate de scăderea veniturilor companiei. Modificarea a afectat în special secțiile cu trafic redus, unde fluxul de trenuri nu justifica menținerea unui program complet, scrie .

Potrivit sursei citate, salariile angajaților ar putea fi diminuate cu aproximativ 20%. Astfel, un angajat cu salariul mediu brut de peste 11.000 de lei va înregistra o pierdere lunară de aproximativ 2.275 lei brut, echivalentul a circa 1.330 lei net. Conducerea CFR Infrastructură estimează că această măsură va genera economii salariale totale de peste 16 milioane de lei până la sfârșitul anului.

Poate rezista CFR Călători fără compensația reală de la stat?

În continuare, reprezentantantul sindicatelor atrage atenția că statul român pune presiune pe CFR Călători să funcționeze fără a primi compensația reală pentru serviciile prestate, așa cum se întâmplă în toate țările Uniunii Europene. Liderul Maxim susțin că nicio companie de transport nu poate rezista pe termen lung dacă este obligată să transporte călători „pe gratis”. El precizează că astfel de politici se traduc prin economii făcute pe spinarea pasagerilor.

„Guvernul României vrea ca CFR Călători să lucreze în continuare pe caiet cu statul român. Adică să presteze serviciul fără să compenseze, așa cum se compensează în toate țările din Uniunea Europeană, de altfel. Nu există nicio firmă care să poată să ducă călătorii pe gratis. Nici o firmă de transport, că e feroviar, că e rutier, n-are cum să fie pe profit ducând călătorii pe gratis.

Aceste propuneri vin de la niște oameni care sunt spectatori, cum spunea directorul general despre președintele ARF-ului, fără să cunoască meseria. Nu se poate să nu dai compensația reală ca să faci economii pe spinarea călătorilor din România. În România nu sunt călători de mâna a doua sau mâna a treia. Trebuie să fie și călătorii din România la fel de importanți ca orice călători din Uniunea Europeană”, a mai explicat reprezentantul CFR Călători.

Vor rămâne trenurile accesibile pentru navetiști în contextul reducerii compensațiilor?

Reducerea compensațiilor pentru CFR Călători a dus deja la anularea a sute de trenuri, inclusiv trenuri de navetă, afectând mii de români care depind zilnic de transportul feroviar. În lipsa acestor fonduri, România a pierdut și posibilitatea de a accesa bani din PNRR și alte fonduri europene, resurse care ar fi putut fi folosite pentru modernizarea materialului rulant și a infrastructurii.

Navetiștii sunt cei mai afectați, confruntându-se cu un număr mai mic de trenuri, vechimea garniturilor și viteza redusă de circulație, în timp ce infrastructura feroviară rămâne neadaptată nevoilor actuale.

În paralel, statul continuă să acorde subvenții operatorilor privați de transport feroviar, similare celor pentru CFR Călători. Spre deosebire de modelul britanic, unde operatorii privați funcționează fără ajutor de la stat. Dacă situația persistă, numărul trenurilor CFR Călători ar putea scădea în continuare, în timp ce operatorii privați vor continua să primească sprijin financiar.

Pasagerii vor fi cei mai afectați, având mai puține trenuri disponibile și condiții de călătorie nemodernizate, iar transportul feroviar românesc va rămâne departe de standardele necesare pentru mobilitatea eficientă a oamenilor.

Trebuie să suporte călătorii români costurile transportului feroviar?

Rodrigo Gabriel Maxim menționează, de asemenea, că transportul feroviar ar trebui să rămână un serviciu social accesibil pentru toți cetățenii, mai ales în contextul creșterii prețurilor la combustibil și energie. Potrivit liderului sindical, statul român ar trebui să continue să compenseze aceste costuri, pentru a nu le transfera în totalitate călătorilor.

În plus, în condițiile în care trenuri sunt tot mai des anulate, el consideră că eventualele concedieri ar trebui să vizeze în primul rând conducerea și personalul administrativ, nu oamenii care deservesc direct pasagerii.

„În mod normal, transportul feroviar ar trebui să fie un transport social, pentru că nu orice cetățean al României își poate permite să meargă cu mașina personală. De aceea, ar trebui să își permită să meargă cu trenul și să fie subvenționată o parte din călătorie. Mai ales acum, când cresc toate prețurile, crește prețul motorinei, a curentului electric. Toate acestea nu ar trebui să le suporte călătorii. Până acum statul român venea și compensa aceste creșteri. Acum statul român nu vrea să mai compenseze nimic.

Dacă tot vor să concedieze, ar trebui să înceapă cu directorii, cu personalul din centrul de conducere. Se tot anulează trenuri, atunci nu se mai justifică atâția directori și atâția șefi de servicii. O armată de oameni”, a încheiat Președintele FSTFR Maxim, pentru FANATIK.