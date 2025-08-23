Transporturile dintr-o țară europeană vor fi blocate de o grevă planificată în septembrie. Ce trebuie să știe românii care călătoresc către această destinație

Una dintre țările pe care românii le vizitează cel mai des anunță greve în luna septembrie. Transportul aerian, dar și cel terestru vor fi afectate. Localnicii, dar și turiștii sunt sfătuiți să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum, pentru a nu avea parte de surprize neplăcute.

Au fost anunțate greve în transport în luna septembrie într-o țară din Europa

Luna septembrie aduce greve în transport în una dintre cele mai vizitate țări din Europa. Grevele planificate urmează să aibă loc în rețelele de transport aerian, feroviar și public local din țară. , imediat după încheierea „franchigia estiva”, perioada de plin sezon al vacanțelor de vară, în care grevele sunt suspendate pentru a susține turismul.

Potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, au fost deja confirmate peste 20 de greve. Este foarte posibil ca acestea să se extindă, ceea ce înseamnă că vor afecta inclusiv operațiunile de transport feroviar de marfă. Pe lângă asta, planurile localnicilor, dar și cele ale turiștilor vor fi date peste cap.

Luna septembrie va debuta în Italia cu o grevă națională în sistemul aviatic. Vor fi câteva zile critice pentru călătoriile cu avionul. Pasagerii vor întâmpina probleme, deoarece în grevă vor fi implicați personalul de la sol, personalul pentru asistența călătorilor, personalul de la check-in și manipularea bagajelor, dar și echipajele de zbor.

Grevele din Italia vor afecta și transportul local

nu vor avea loc doar la începutul lunii septembrie. Eventuale proteste au fost anunțate și în zilele de 14 și 26 septembrie. Pasagerii care au zboruri programate în aceste zile sunt sfătuiți să urmărească comunicările companiilor aeriene pentru cele mai actualizate informații despre călătoriile lor.

Rețeaua feroviară italiană se va confrunta și ea cu perturbări majore la începutul lunii septembrie. În zilele de 4 și 5 septembrie 2025, va avea loc o greva națională care va dura 21 de ore. Drept urmare, călătorii ar trebui să se aștepte la întârzieri și anulări semnificative, inclusiv în cazul trenurilor de mare viteză Frecciarossa ale Trenitalia.

De asemenea, navetiștii și vizitatorii trebuie să se pregătească pentru perturbări ale transportului public local. Autobuzele, tramvaiele și metrou vor circula mai greu din cauza grevelor. Pe măsură ce se apropie luna septembrie, vor fi comunicate toate datele exacte ale grevelor din Italia.

Pentru cei care caută informații despre serviciile feroviare în perioadele de grevă, Trenitalia oferă mai multe canale oficiale pentru actualizări în timp real. Site-ul operatorului feroviar național include o secțiune dedicată, „in caso di sciopero” (În caz de grevă), care detaliază modificările serviciilor.