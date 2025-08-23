News

Transporturile dintr-o țară europeană vor fi blocate de o grevă planificată în septembrie. Ce trebuie să știe românii care călătoresc către această destinație

Transporturile dintr-o țară pe care românii o vizitează des vor fi date peste cap. Au fost anunțate greve care vor avea loc în luna septembrie.
Claudia Şoiogea
23.08.2025 | 22:07
Transporturile dintro tara europeana vor fi blocate de o greva planificata in septembrie Ce trebuie sa stie romanii care calatoresc catre aceasta destinatie
Septembrie aduce greve în transport într-o țară din Europa. Sursa foto: Freepik

Una dintre țările pe care românii le vizitează cel mai des anunță greve în luna septembrie. Transportul aerian, dar și cel terestru vor fi afectate. Localnicii, dar și turiștii sunt sfătuiți să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum, pentru a nu avea parte de surprize neplăcute.

ADVERTISEMENT

Au fost anunțate greve în transport în luna septembrie într-o țară din Europa

Luna septembrie aduce greve în transport în una dintre cele mai vizitate țări din Europa. Grevele planificate urmează să aibă loc în rețelele de transport aerian, feroviar și public local din țară. Grevele vor avea loc în Italia, imediat după încheierea „franchigia estiva”, perioada de plin sezon al vacanțelor de vară, în care grevele sunt suspendate pentru a susține turismul.

Potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, au fost deja confirmate peste 20 de greve. Este foarte posibil ca acestea să se extindă, ceea ce înseamnă că vor afecta inclusiv operațiunile de transport feroviar de marfă. Pe lângă asta, planurile localnicilor, dar și cele ale turiștilor vor fi date peste cap.

ADVERTISEMENT

Luna septembrie va debuta în Italia cu o grevă națională în sistemul aviatic. Vor fi câteva zile critice pentru călătoriile cu avionul. Pasagerii vor întâmpina probleme, deoarece în grevă vor fi implicați personalul de la sol, personalul pentru asistența călătorilor, personalul de la check-in și manipularea bagajelor, dar și echipajele de zbor.

Grevele din Italia vor afecta și transportul local

Grevele din sectorul aviatic nu vor avea loc doar la începutul lunii septembrie. Eventuale proteste au fost anunțate și în zilele de 14 și 26 septembrie. Pasagerii care au zboruri programate în aceste zile sunt sfătuiți să urmărească comunicările companiilor aeriene pentru cele mai actualizate informații despre călătoriile lor.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Rețeaua feroviară italiană se va confrunta și ea cu perturbări majore la începutul lunii septembrie. În zilele de 4 și 5 septembrie 2025, va avea loc o greva națională care va dura 21 de ore.  Drept urmare, călătorii ar trebui să se aștepte la întârzieri și anulări semnificative, inclusiv în cazul trenurilor de mare viteză Frecciarossa ale Trenitalia.

ADVERTISEMENT
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute...
Digisport.ro
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV

De asemenea, navetiștii și vizitatorii trebuie să se pregătească pentru perturbări ale transportului public local. Autobuzele, tramvaiele și metrou vor circula mai greu din cauza grevelor. Pe măsură ce se apropie luna septembrie, vor fi comunicate toate datele exacte ale grevelor din Italia.

Pentru cei care caută informații despre serviciile feroviare în perioadele de grevă, Trenitalia oferă mai multe canale oficiale pentru actualizări în timp real. Site-ul operatorului feroviar național include o secțiune dedicată, „in caso di sciopero” (În caz de grevă), care detaliază modificările serviciilor.

ADVERTISEMENT
China ar fi pregătită să trimită trupe în Ucraina. Ce spune Volodimir Zelenski...
Fanatik
China ar fi pregătită să trimită trupe în Ucraina. Ce spune Volodimir Zelenski despre implicarea Beijingului
A dat-o în judecată pe amanta soțului ei și a și câștigat procesul....
Fanatik
A dat-o în judecată pe amanta soțului ei și a și câștigat procesul. Povestea bizară a unei familii din China
„Perla de pe Valea Prahovei” nu se mai vinde. Motivul pentru care tranzacția...
Fanatik
„Perla de pe Valea Prahovei” nu se mai vinde. Motivul pentru care tranzacția de milioane de euro a fost oprită
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”....
adevarul.ro
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”. Care este cea mai grea parte a bătrâneții
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat...
Observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!