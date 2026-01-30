Transylvania Open 2026: program meciuri, favorite, miza turneului și ce aduce nou competiția de la Cluj

În perioada 31 ianuarie – 7 februarie, Transylvania Open 2026 transformă Cluj-Napoca în capitala tenisului din România. Emma Răducanu este principala favorită, dar Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au șanse importante la trofeu. FANATIK îți aduce toate informațiile despre turneul de categorie WTA 250.
Transylvania Open este unul dintre cele mai importante turnee WTA 250 din circuit și, în special, din Europa de Est. Nu întâmplător, a fost votat de jucătoare, doi ani consecutiv (2022 și 2023), cel mai bun turneu WTA 250 la nivel mondial. Vor avea loc 58 de partide, simplu și dublu feminin, calificări și tabloul principal.
Spre deosebire de anii anteriori, această a șasea ediție a competiției se va desfășura pe parcursul a opt zile, nu nouă ca până acum. Ambele finale, din probele de simplu și dublu, sunt programate sâmbătă, 7 februarie. Două foste câștigătoare ale Transylvania Open revin în 2026: Anastasia Potapova, care vrea să-și apere trofeul de anul trecut, și Karolina Pliskova campioana din 2024, care a primit wildcard.
Turneul Transylvania Open 2026 se desfășoară în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026. Timp de opt zile, BTarena din Cluj-Napoca va fi gazda celor 58 de partide. Meciurile se vor juca pe două terenuri cu suprafață hard. Pe tabloul principal vor fi 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe de dublu. Programul anunțat de organizatori este următorul:
În primele două zile de turneu, accesul în sala este gratuit, pe baza unor bilete cu valoare zero ce pot fi rezervate online sau ridicate la intrare, în limita locurilor disponibile.
Nume importante din tenisul feminin, inclusiv câștigătoare de Grand Slam și-au anunțat prezența la Cluj Napoca. Cea mai bine clasată jucătoare din clasamentul WTA prezentă la Transylvania Open este Emma Răducanu. Britanica de pe locul 29, cu origini românești, revine la Cluj după 5 ani. Karolina Pliskova, finalistă la Winbledon (2021) și US Open (2016), dar și câștigătoare la Cluj în 2024, a primit un wildcard și va fi pe tabloul principal.
Printre favoritele la trofeu se numără și două reprezentante ale României. Jaqueline Cristian e cap de serie 2, iar Sorana Cîrstea e cap de serie 3. Imediat în spatele celor două vine Anastasia Potapova, campioana ediției precedente.
Pe tabloul principal vor fi 28 de jucătoare (patru dintre ele cu wildcard), iar celelalte patru locuri vor fi ocupate de câștigătoarele din calificări. Se dispută două tururi preliminare la simplu. În competiția de dublu, sunt 16 perechi care încep direct pe tabloul principal.
România, așa cum era de așteptat, este bine reprezentată la Transylvania Open. Jaqueline Cristian, cap de serie 2 și 38 WTA, și Sorana Cîrstea, cap de serie 3 și 41 WTA, sunt româncele cotate cu cele mai mari șanse să ridice trofeul. Surpriza ar putea să vină și de la Gabriela Ruse, 85 WTA, care s-a impus la Trnava, în noiembrie 2025.
Alte trei jucătoare din România au primit wildcard direct pe tabloul principal: Ana Bogdan, Miriam Bulgaru și tânăra Elena Bertea. Iar Briana Szabo și Mara Gae au primit șansa să joace în calificări și își pot câștiga un loc în primul tur.
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor face echipă și pentru proba de dublu. Iar Irina Bara și georgianca Ekaterine Gorgodze, perechea campioană din 2021, revin și ele la Cluj.
Spre deosebire de edițiile precedentele, organizatorii promit suprafețe de joc mai performante. Transylvania Open 2026 se joacă pe terenuri acrilice portabile, o suprafață folosită deja în cadrul unora dintre cele mai prestigioase turnee la nivel mondial. Marile avantaje ale noului teren sunt:
De asemenea, sistemul hawk-eye live este disponibil atât pe Terenul Central, cât și pe Terenul 2, începând cu ediția din 2026. Astfel, deciziile vor fi luate rapid de un sistem 100% electtronic. Singurul arbitru din arena va fi cel din scaun, o premieră pentru turneele organizate în România.
O altă noutate legată de turneul de la Cluj este legată de Simona Halep. Fostul număr 1 mondial, care s-a retras anul trecut chiar la BTarena, a fost numit ambasadorul competiției.
Toate meciurile de la Transylvania Open 2026 vor fi pe FANATIK în format live text, împreună cu detalii importante din sala BTarena. Nu ratați niciun detaliu important.
Însă, turneul de la Cluj nu se vede la tv! Drepturile de televizare au fost cumpărate de trustul PRO, care a decis să transmită competiția exclusiv online.
Astfel, iubitorii tenisului pot vedea meciurile de la Transylvania Open prin intermediul VOYO. Platforma de streaming necesită însă abonament.
FANATIK îți aduce toate informațiile importante de la Transylvania Open 2026. Rămâi pe site-ul nostru pentru a urmări live text meciurile, evoluțiile jucătoarelor din România, statistici relevante și reacții de la finalul jocurilor. Totul, la un click distanță.